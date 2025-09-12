ایشیا کپ: بنگلہ دیش سات وکٹوں سے جیتا، ہانگ کانگ کی تین دن میں دوسری شکست
بنگلہ دیش نے کپتان لٹن داس کے 59 رنز کی بدولت ہانگ کانگ کو سات وکٹوں سے شکست دے دی۔
ابوظہبی، یونائٹیڈ عرب امارات: ایشیا کپ 2025 کے تیسرے میچ میں بنگلہ دیش نے ہانگ کانگ کے خلاف 7 وکٹوں سے شاندار جیت درج کر لی، جبکہ یہ تین دن میں ہانگ کانگ کی دوسری شکست ہے، یہ بنگلہ دیش کی ہانگ کانگ کے خلاف پہلی ٹی ٹوئنٹی جیت ہے۔ اس سے قبل ہانگ کانگ کو 9 ستمبر کو افغانستان کے خلاف ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں 94 رنز سے شکست ہوئی تھی۔
ابوظہبی کے شیخ زید کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایشیا کپ 2025 کے گروپ بی کے میچ میں بنگلہ دیش نے 144 رنز کا ہدف 17.3 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کپتان لٹن داس نے 39 گیندوں پر 59 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی جس کی وجہ سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ 144 کے ہدف کے تعاقب میں لٹن نے توحید ہردیا (35 ناٹ آؤٹ) کے ساتھ تیسری وکٹ کے لیے 69 گیندوں پر 95 رنز کی شراکت کی۔
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 🙌#BANvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/kmhiYs4XNu— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2025
افغانستان کے خلاف اپنے پچھلے میچ میں صرف 94/9 کے اسکور کے بعد، ہانگ کانگ نے نزاکت خان اور ذیشان علی کے بالترتیب 42 اور 30 رنز کی بدولت بنگلہ دیش کے خلاف 143/7 کا مزید مقابلہ کیا، جب کہ کپتان یاسم مرتضیٰ نے 19 گیندوں پر 28 رنز کی تیز رفتار اننگز کھیلی۔ لیکن ڈیتھ اوورز میں وکٹوں کے مسلسل گرنے نے ہانگ کانگ کی بڑے اسکور کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
Bangladesh get points on the board ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2025
Disciplined bowling in the first essay followed by a composed & calculated chase see 🇧🇩 open their account without any fuss. 💪#BANvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/xveU92OYzo
پہلے بولنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے تسکین احمد، تنجد احمد اور رشاد حسین نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔ ہانگ کانگ کی جانب سے عتیق اقبال نے 2 اور آیوش شکلا نے ایک وکٹ حاصل کی۔ ٹورنامنٹ کا چوتھا میچ 12 ستمبر کو دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور عمان کے درمیان کھیلا جائے گا۔
دونوں ٹیموں کی پلیئنگ الیون
بنگلہ دیش: تنجد حسن تمیم، پرویز حسین ایمون، لٹن داس (کپتان اور وکٹ کیپر)، توحید ہردوئے، شمیم حسین، جیکر علی، مہدی حسن، تنظیم حسن، رشاد حسین، تسکین احمد اور مستفیض الرحمان
ہانگ کانگ: ذیشان علی (وکٹ کیپر)، انشومان رتھ، بابر حیات، نزاکت خان، کلہان چلو، کنچن شاہ، یاسم مرتضیٰ (کپتان)، اعزاز خان، آیوش شکلا، عتیق اقبال اور احسان خان