ایشیا کپ: بنگلہ دیش کی افغانستان پر سنسنی خیز فتح، سپر فور کی دوڑ تیز

ایشیا کپ 2025 BAN بمقابلہ AFG: بنگلہ دیش نے افغانستان کو 8 رنز سے شکست دے کر سپر فور میں پہنچنے کی امیدیں زندہ رکھیں۔

asia cup 2025 ban vs afg bangladesh stay alive in super 4 race after defeating afghanistan by 8 run Urdu News
بنگلہ دیش بمقابلہ افغانستان (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 17, 2025 at 12:38 PM IST

4 Min Read
دبئی: ایشیا کپ 2025 کے گروپ بی کے سنسنی خیز میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 8 رنز سے شکست دے کر سپر فور میں رسائی کی امیدیں زندہ رکھیں۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 154 رنز بنائے اور پھر افغانستان کو 146 رنز پر آؤٹ کر کے 8 رنز سے شاندار فتح حاصل کی۔ اس جیت کے ساتھ بنگلہ دیش کے گروپ بی میں تین میچوں کے بعد 4 پوائنٹس ہو گئے ہیں اور وہ سری لنکا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ دریں اثنا، افغانستان کے دو میچوں کے بعد 2 پوائنٹس ہیں، اور اب اسے سپر فور میں پہنچنے کے لیے سری لنکا کے خلاف اپنا اگلا میچ جیتنا ہوگا۔

اس میچ میں افغانستان کے لیے اچھی بات یہ تھی کہ وہ بہت کم مارجن سے ہارا، جس کی وجہ سے وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں اب بھی بہتر نیٹ رن ریٹ کے ساتھ سپر فور میں پہنچنے کے لیے امید لگا سکتا ہے۔ بھارت نے گروپ اے سے سپر فور کے لیے کوالیفائی کیا، دوسری ٹیم پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے گروپ میچ کی فاتح ہوگی۔

کیچ ڈراپ کرنے کے باوجود نسیم کی شاندار کارکردگی

میچ کے حوالے سے، بنگلہ دیش نے اوپنر تنزید حسن کے 31 گیندوں پر 52 رنز کی بدولت 154/5 کا مقابلہ کیا۔ تنزید نے سیف حسن (30) کے ساتھ 63 رنز کا آغاز کیا۔ افغانستان نے کپتان راشد خان (2/26) اور نور احمد (2/23) کی قیادت میں نظم و ضبط والی اسپن باؤلنگ کا استعمال کیا، جسے عظمت اللہ عمرزئی (3-0-19-1) نے سپورٹ کیا۔ 155 کے ہدف کے تعاقب میں، افغانستان کی شروعات خراب رہی، نسیم احمد نے اننگز کی پہلی ہی گیند پر اتل کو صفر پر آؤٹ کر دیا۔

پاور پلے میں افغانستان صرف 27 رنز ہی بنا سکا

اس کے بعد ایک وکٹ میڈن اوور ہوا۔ اگلے اوور میں ابراہیم زدران کا کیچ ڈراپ کرنے کے باوجود نسیم نے ایک بار پھر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ایل بی ڈبلیو آؤٹ کر دیا۔ پاور پلے میں افغانستان صرف 27 رنز ہی بنا سکا اور اس نے کئی اہم وکٹیں گنوا دیں، جن میں گلبدین اور گرباز شامل ہیں، جنہوں نے 31 گیندوں پر 35 رنز بنائے۔ عمر زئی نے دو چھکوں سمیت 16 گیندوں پر 30 رنز بنا کر امید کی کرن دکھائی لیکن تسکین احمد نے چالاک سلور گیند پر آؤٹ کر دیا۔ آخری اوور کشیدہ اور ڈرامائی تھے۔

بنگلہ دیش کے نیٹ رن ریٹ پر پڑ سکتا ہے اثر

افغانستان کو 18 گیندوں پر 30 رنز درکار تھے، نورال نے کریم جنت کو ایک شاندار رن آؤٹ کے ساتھ آؤٹ کیا اور مستفیض الرحمان نے افغانستان کی آخری امید راشد خان کو وائیڈ، سلور یارکر سے آؤٹ کیا۔ مستفیض نے تین جب کہ تسکین، نسیم اور رشاد نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ آخری اوور میں نور احمد کے دو چھکے لگانے کے باوجود افغانستان صرف آٹھ رنز سے کم ہو گیا، جس سے فرق تھوڑا کم ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نیٹ رن ریٹ پر اثر پڑ سکتا ہے۔

