ایشیا کپ 2025: افغانستان ایشیا کپ سے باہر، سری لنکا اور بنگلہ دیش سپر فور میں داخل
سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کرٹورنامنٹ سے باہر کر دیا، بنگلہ دیش نے سپر فور کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
Published : September 19, 2025 at 7:51 AM IST
حیدرآباد: سری لنکا کی افغانستان کے خلاف فتح کے ساتھ ہی ایشیا کپ 2025 کے سپر فور کے لیے کوالیفائی کرنے والی ٹیموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ گروپ بی کے ایک اہم میچ میں افغانستان کو 6 وکٹوں سے شکست ہوئی، جس سے بنگلہ دیش اس گروپ سے سری لنکا کے ساتھ ساتھ سپر فور میں پہنچنے والی چوتھی ٹیم بن گئی۔ اس سے قبل بھارت اور پاکستان گروپ اے سے آگے تھے۔
اہم مقابلے میں افغانستان محمد نبی کے 22 گیندوں پر 60 رنز کی بدولت 169 تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ ابوظہبی کی پچ پر ایک اچھا ٹوٹل تھا۔ تاہم افغان گیند باز اس ٹوٹل کا دفاع کرنے میں ناکام رہے جس کے نتیجے میں وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ سری لنکا نے کوسل مینڈس کے ناقابل شکست 74 رنز کی بدولت 170 رنز کا ہدف آسانی سے صرف 18.4 اوورز میں حاصل کر لیا۔
Sri Lanka hold their nerves and go over the line! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 18, 2025
🧊 in their veins & composure in their demeanor equates to thrilling win and 🇱🇰 + 🇧🇩 advancing to the Super 4!#SLvAFG #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/E91eUJ7Hga
افغانستان کی جانب سے محمد نبی نے شاندار اننگز کھیلی، ایک اوور میں لگاتار پانچ چھکے لگائے۔ اپنی 60 رنز کی اننگز میں نبی نے تین چوکے اور چھ چھکے لگائے لیکن ان کی اننگز ان کی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرنے میں ناکام رہی۔ دریں اثنا، کوسل مینڈس نے سری لنکا کے لیے میچ وننگ اننگز کھیلی، 52 گیندوں پر 10 چوکوں سمیت ناقابل شکست 74 رنز بنائے۔ اس وجہ سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
اس فتح کے ساتھ ہی سری لنکا اپنے تینوں میچ جیت کر گروپ سٹینڈنگ میں سرفہرست ہے۔ بنگلہ دیش دو جیت کر دوسرے نمبر پر ہے۔ آج، 19 ستمبر کو، گروپ مرحلے کا آخری میچ ہندوستان اور عمان کے درمیان کھیلا جائے گا، جو ہندوستان کے لیے پریکٹس میچ کا کام کرے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی سپر فور کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: