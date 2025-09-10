ETV Bharat / sports

ایشیا کپ 2025: افغانستان کی جیت سے شروعات، ہانگ کانگ کو 94 رنوں سے شکست دے دی

ایشیا کپ سنہ 2025 کے پہلے میچ میں افغانستان کے 188 رنز کے جواب میں ہانگ کانگ ٹیم صرف 94 رنز بنا سکی۔

ایشیا کپ 2025 میں افغانستان کی جیت سے شروعات
ایشیا کپ 2025 میں افغانستان کی جیت سے شروعات (ACC X handle)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 10, 2025 at 7:09 AM IST

حیدرآباد: افغانستان نے ایشیا کپ 2025 کے گروپ بی کے پہلے میچ میں ہانگ کانگ کے خلاف 94 رنز کی شاندار جیت کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا۔ یہ جیت اس ٹورنامنٹ کے T20 ورژن میں تیسری سب سے بڑی جیت تھی۔ میچ میں دونوں ٹیموں کی فیلڈنگ میں کمی بھی دیکھی گئی کیونکہ پورے میچ کے دوران آٹھ کیچز چھوڑے گئے، جو کہ 2020 کے بعد مردوں کے T20 انٹرنیشنلز میں مشترکہ طور پر سب سے زیادہ ہے۔

189 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہانگ کانگ کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 94 رنز ہی بنا سکی۔ بابر حیات واحد بلے باز تھے جنہوں نے کچھ مزاحمت دکھائی اور گلبدین نائب کے ہاتھوں آؤٹ ہونے سے قبل تین چوکوں سمیت 39 رنز بنائے۔

افغانستان کی جانب سے فضل حق فاروقہ اور گلبدین نائب نے دو دو جب کہ کپتان راشد خان، نور احمد اور عظمت اللہ عمر زئی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل افغانستان نے صدیق اللہ اٹل اور عظمت اللہ عمر زئی کی نصف سنچریوں کی بدولت 20 اوورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان کے اوپنر صدیق اللہ اٹل نے میچ کی پہلی گیند پر چوکا لگا کر ٹیم کی مہم کا آغاز کیا۔

اٹل نے 41 گیندوں میں اپنی نظم و ضبط کے ساتھ نصف سنچری مکمل کی اور افغانستان کا سکور 15 اوورز کے بعد 110/4 تک پہنچ گیا۔ ڈیتھ اوورز میں اٹل اور عظمت اللہ نے رن ریٹ کو آسمان پر پہنچا دیا اور اسکور کو 150 سے آگے لے گئے۔

اننگز کے آخری اوور میں عظمت اللہ نے شکلا کی گیند پر لگاتار تین چھکے اور ایک چوکا لگا کر صرف 20 گیندوں میں اپنی پہلی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل نصف سنچری مکمل کی۔

افغانستان نے اننگز کے آخری اوور میں صرف نو رنز کا اضافہ کیا اور 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے جس میں اٹل 52 گیندوں میں تین چھکوں اور چھ چوکوں کی مدد سے 73 رنز بنانے کے بعد ناقابل شکست رہے۔ عظمت اللہ کو شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 10 ستمبر کو رات 8 بجے سے کھیلا جائے گا۔

