ایشیا کپ 2025: افغانستان کی جیت سے شروعات، ہانگ کانگ کو 94 رنوں سے شکست دے دی
ایشیا کپ سنہ 2025 کے پہلے میچ میں افغانستان کے 188 رنز کے جواب میں ہانگ کانگ ٹیم صرف 94 رنز بنا سکی۔
Published : September 10, 2025 at 7:09 AM IST
حیدرآباد: افغانستان نے ایشیا کپ 2025 کے گروپ بی کے پہلے میچ میں ہانگ کانگ کے خلاف 94 رنز کی شاندار جیت کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا۔ یہ جیت اس ٹورنامنٹ کے T20 ورژن میں تیسری سب سے بڑی جیت تھی۔ میچ میں دونوں ٹیموں کی فیلڈنگ میں کمی بھی دیکھی گئی کیونکہ پورے میچ کے دوران آٹھ کیچز چھوڑے گئے، جو کہ 2020 کے بعد مردوں کے T20 انٹرنیشنلز میں مشترکہ طور پر سب سے زیادہ ہے۔
189 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہانگ کانگ کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 94 رنز ہی بنا سکی۔ بابر حیات واحد بلے باز تھے جنہوں نے کچھ مزاحمت دکھائی اور گلبدین نائب کے ہاتھوں آؤٹ ہونے سے قبل تین چوکوں سمیت 39 رنز بنائے۔
𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐰𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞 ☺️#AFGvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/zlPQMQh9rM— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
افغانستان کی جانب سے فضل حق فاروقہ اور گلبدین نائب نے دو دو جب کہ کپتان راشد خان، نور احمد اور عظمت اللہ عمر زئی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل افغانستان نے صدیق اللہ اٹل اور عظمت اللہ عمر زئی کی نصف سنچریوں کی بدولت 20 اوورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان کے اوپنر صدیق اللہ اٹل نے میچ کی پہلی گیند پر چوکا لگا کر ٹیم کی مہم کا آغاز کیا۔
اٹل نے 41 گیندوں میں اپنی نظم و ضبط کے ساتھ نصف سنچری مکمل کی اور افغانستان کا سکور 15 اوورز کے بعد 110/4 تک پہنچ گیا۔ ڈیتھ اوورز میں اٹل اور عظمت اللہ نے رن ریٹ کو آسمان پر پہنچا دیا اور اسکور کو 150 سے آگے لے گئے۔
اننگز کے آخری اوور میں عظمت اللہ نے شکلا کی گیند پر لگاتار تین چھکے اور ایک چوکا لگا کر صرف 20 گیندوں میں اپنی پہلی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل نصف سنچری مکمل کی۔
Atal and Omarzai did the damage with the bat and the bowlers finished the job as Afghanistan cruised to a huge win in Match 1️⃣ of the #DPWorldAsiaCup2025 #AFGvHK #ACC pic.twitter.com/bW7jQRDhiQ— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
افغانستان نے اننگز کے آخری اوور میں صرف نو رنز کا اضافہ کیا اور 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے جس میں اٹل 52 گیندوں میں تین چھکوں اور چھ چوکوں کی مدد سے 73 رنز بنانے کے بعد ناقابل شکست رہے۔ عظمت اللہ کو شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 10 ستمبر کو رات 8 بجے سے کھیلا جائے گا۔
مزید پڑھیں:
ایشیا کپ 2025: میدان پر نظر آئے گا بھارت اور پاکستان کا جارحانہ انداز، دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے منشا ظاہر کر دی
ایشیا کپ 2025: پاکستان کے ساتھ میچ کو لے کر بھارتی کوچ نے کہا، پاکستانی ٹیم کے خلاف ہر چیلنج کے لیے پرجوش