6,6,6,6,6۔۔۔! افغان بلے باز نے تباہی مچا دی، تاریخ رقم کرتے ہوئے کئی بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے
افغانستان کے 40 سالہ تجربہ کار بلے باز محمد نبی نے سری لنکا کےخلاف پانچ گیندوں پر پانچ چھکے لگا کر کئی بڑےریکارڈ توڑ ڈالے۔
Published : September 19, 2025 at 11:20 AM IST
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 کے 11ویں میچ میں افغانستان کے تجربہ کار بلے باز محمد نبی نے سری لنکا کے خلاف طوفانی اننگز کھیلی۔ افغانستان کی اننگز کے آخری اوور میں نبی نے لگاتار پانچ گیندوں پر پانچ چھکے لگا کر سب کی توجہ حاصل کر لی۔ نبی نے کئی بڑے ریکارڈ بھی بنائے۔
نبی نے طوفانی اننگز کھیل کر تاریخ رقم کر دی:
محمد نبی نے 22 گیندوں پر 60 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی، تین چوکے اور چھ چھکے لگائے۔ اس اننگز کے ساتھ نبی اب ایشیا کپ کے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں نصف سنچری بنانے والے دنیا کے معمر ترین کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال اور 260 دن ہے۔ انہوں نے 2010 میں افغانستان کے لیے ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا۔
نبی نے یہ ریکارڈ بھی اپنے نام کیا:
اس کے ساتھ ہی محمد نبی 40 سال کی عمر کے بعد ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں 50 سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔محمد نبی مشترکہ طور پر افغانستان کے لیے تیز ترین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل نصف سنچری بنانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس اننگز کی بدولت نبی انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے افغان بلے باز بھی بن گئے ہیں۔
40 سال بعد ٹی ٹوئنٹی میں 50 سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز:
41 سال 294 دن - کرس گیل (67) بمقابلہ آسٹریلیا، گروس آئیلیٹ، 2021
40 سال 260 دن - محمد نبی (60) بمقابلہ سری لنکا، ابوظہبی، 2025
40 سال 64 دن - محمد حفیظ (99*) بمقابلہ نیوزی لینڈ، ہیملٹن، 2020
افغانستان کے لیے تیز ترین T20I نصف سنچری:
20 گیندیں: عظمت اللہ عمرزئی بمقابلہ ہانگ کانگ، ابوظہبی، 2025
20 گیندیں: محمد نبی بمقابلہ سری لنکا، ابوظہبی، 2025
21 گیندیں: محمد نبی بمقابلہ آئرلینڈ، گریٹر نوئیڈا، 2017
21 گیندیں: گلبدین نائب بمقابلہ بھارت، بنگلورو، 2024
بین الاقوامی کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے افغان بلے باز:
محمد نبی: 6057 رنز
رحمت شاہ: 4948 رنز
محمد شہزاد: 4844 رنز
اصغر افغان: 4246 رنز
نجیب اللہ زدران: 3890 رنز
اس میچ میں افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ سری لنکا نے ہدف 18.4 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنا کر حاصل کر لیا۔
