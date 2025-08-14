ممبئی: بھارتی کرکٹ ٹیم کے عظیم بلے باز سچن تندولکر کے بیٹے ارجن تندولکر کافی چرچے میں ہیں۔ ان کے چرچے کی وجہ کرکٹ نہیں بلکہ مصروفیات منگنی ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ارجن کی منگنی ممبئی کے معروف بزنس مین روی گھئی کی پوتی ثانیہ چنڈوک سے ہوئی ہے۔ یہ منگنی ممبئی میں ایک نجی تقریب میں انجام پائی جس میں دونوں خاندانوں کے قریبی لوگوں نے شرکت کی۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے لیے سب سے زیادہ 200 ٹیسٹ کھیلنے والے سچن تندولکر کے دو بچے ہیں۔ بیٹی کا نام سارہ تندولکر جب کہ بیٹے کا نام ارجن تندولکر ہے۔
ارجن کا کرکٹ کریئر
آپ کو بتاتے چلیں کہ ارجن کی عمر 25 سال ہے اور وہ بائیں ہاتھ کے فاسٹ گیند باز آل راؤنڈر ہیں، لیکن وہ ابھی تک کرکٹ میں اس طرح نام نہیں بنا سکے جس طرح ان کے والد سچن نے کیا تھا۔ ارجن ڈومیسٹک کرکٹ میں گوا کی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں۔ آئی پی ایل میں وہ ممبئی انڈینز کے لیے کھیلتے ہیں۔ جہاں انہوں نے پانچ میچوں میں صرف تین وکٹیں حاصل کیں۔
ارجن تندولکر نے 2020/21 میں ممبئی کے ساتھ اپنے گھریلو کریئر کا آغاز کیا، لیکن 2022/23 میں وہ گوا چلے گئے، جہاں انہوں نے فرسٹ کلاس اور لسٹ اے میں ڈیبیو کیا۔ لال گیند کے میچوں میں ارجن نے 17 میچوں میں 532 رنز بنائے ہیں اور 37 وکٹیں لے چکے ہیں۔ وہیں گوا کے لیے لسٹ اے کرکٹ میں انہوں نے 17 میچوں کی 9 اننگز میں 76 رنز بنائے۔
ارجن کی منگیتر ثانیہ چنڈوک کون ہے؟
ثانیہ چنڈوک لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویٹ ہیں اور ممبئی میں ایک پریمیم پالتو جانوروں کی دیکھ بھال اور خوردہ برانڈ مسٹر پاز پیٹ سپا اینڈ اسٹور کی بانی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق ممبئی کے معروف بااثر بزنس مین گھئی خاندان سے ہے۔ ثانیہ روی اقبال گھئی کی پوتی ہیں۔ ان کے والد کا نام اقبال کرشنا ہے۔
