ETV Bharat / sports

سچن تندولکر کے بیٹے ارجن کی ثانیہ سے منگنی، جانیں کون ہیں ثانیہ؟ - ARJUN TENDULKAR ENGAGEMENT

ارجن تندولکر کی منگنی ممبئی میں ایک نجی تقریب میں ہوئی جس میں صرف قریبی لوگ ہی موجود تھے۔

ارجن تندولکر
ارجن تندولکر (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 14, 2025 at 7:37 AM IST

2 Min Read

ممبئی: بھارتی کرکٹ ٹیم کے عظیم بلے باز سچن تندولکر کے بیٹے ارجن تندولکر کافی چرچے میں ہیں۔ ان کے چرچے کی وجہ کرکٹ نہیں بلکہ مصروفیات منگنی ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ارجن کی منگنی ممبئی کے معروف بزنس مین روی گھئی کی پوتی ثانیہ چنڈوک سے ہوئی ہے۔ یہ منگنی ممبئی میں ایک نجی تقریب میں انجام پائی جس میں دونوں خاندانوں کے قریبی لوگوں نے شرکت کی۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے لیے سب سے زیادہ 200 ٹیسٹ کھیلنے والے سچن تندولکر کے دو بچے ہیں۔ بیٹی کا نام سارہ تندولکر جب کہ بیٹے کا نام ارجن تندولکر ہے۔

ارجن کا کرکٹ کریئر

آپ کو بتاتے چلیں کہ ارجن کی عمر 25 سال ہے اور وہ بائیں ہاتھ کے فاسٹ گیند باز آل راؤنڈر ہیں، لیکن وہ ابھی تک کرکٹ میں اس طرح نام نہیں بنا سکے جس طرح ان کے والد سچن نے کیا تھا۔ ارجن ڈومیسٹک کرکٹ میں گوا کی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں۔ آئی پی ایل میں وہ ممبئی انڈینز کے لیے کھیلتے ہیں۔ جہاں انہوں نے پانچ میچوں میں صرف تین وکٹیں حاصل کیں۔

ارجن تندولکر نے 2020/21 میں ممبئی کے ساتھ اپنے گھریلو کریئر کا آغاز کیا، لیکن 2022/23 میں وہ گوا چلے گئے، جہاں انہوں نے فرسٹ کلاس اور لسٹ اے میں ڈیبیو کیا۔ لال گیند کے میچوں میں ارجن نے 17 میچوں میں 532 رنز بنائے ہیں اور 37 وکٹیں لے چکے ہیں۔ وہیں گوا کے لیے لسٹ اے کرکٹ میں انہوں نے 17 میچوں کی 9 اننگز میں 76 رنز بنائے۔

ارجن کی منگیتر ثانیہ چنڈوک کون ہے؟

ثانیہ چنڈوک لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویٹ ہیں اور ممبئی میں ایک پریمیم پالتو جانوروں کی دیکھ بھال اور خوردہ برانڈ مسٹر پاز پیٹ سپا اینڈ اسٹور کی بانی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق ممبئی کے معروف بااثر بزنس مین گھئی خاندان سے ہے۔ ثانیہ روی اقبال گھئی کی پوتی ہیں۔ ان کے والد کا نام اقبال کرشنا ہے۔

مزید پڑھیں: IPL 2023 ممبئی انڈینز کی جیت سے زیادہ ارجن تندولکر سرخیوں میں

ممبئی: بھارتی کرکٹ ٹیم کے عظیم بلے باز سچن تندولکر کے بیٹے ارجن تندولکر کافی چرچے میں ہیں۔ ان کے چرچے کی وجہ کرکٹ نہیں بلکہ مصروفیات منگنی ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ارجن کی منگنی ممبئی کے معروف بزنس مین روی گھئی کی پوتی ثانیہ چنڈوک سے ہوئی ہے۔ یہ منگنی ممبئی میں ایک نجی تقریب میں انجام پائی جس میں دونوں خاندانوں کے قریبی لوگوں نے شرکت کی۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے لیے سب سے زیادہ 200 ٹیسٹ کھیلنے والے سچن تندولکر کے دو بچے ہیں۔ بیٹی کا نام سارہ تندولکر جب کہ بیٹے کا نام ارجن تندولکر ہے۔

ارجن کا کرکٹ کریئر

آپ کو بتاتے چلیں کہ ارجن کی عمر 25 سال ہے اور وہ بائیں ہاتھ کے فاسٹ گیند باز آل راؤنڈر ہیں، لیکن وہ ابھی تک کرکٹ میں اس طرح نام نہیں بنا سکے جس طرح ان کے والد سچن نے کیا تھا۔ ارجن ڈومیسٹک کرکٹ میں گوا کی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں۔ آئی پی ایل میں وہ ممبئی انڈینز کے لیے کھیلتے ہیں۔ جہاں انہوں نے پانچ میچوں میں صرف تین وکٹیں حاصل کیں۔

ارجن تندولکر نے 2020/21 میں ممبئی کے ساتھ اپنے گھریلو کریئر کا آغاز کیا، لیکن 2022/23 میں وہ گوا چلے گئے، جہاں انہوں نے فرسٹ کلاس اور لسٹ اے میں ڈیبیو کیا۔ لال گیند کے میچوں میں ارجن نے 17 میچوں میں 532 رنز بنائے ہیں اور 37 وکٹیں لے چکے ہیں۔ وہیں گوا کے لیے لسٹ اے کرکٹ میں انہوں نے 17 میچوں کی 9 اننگز میں 76 رنز بنائے۔

ارجن کی منگیتر ثانیہ چنڈوک کون ہے؟

ثانیہ چنڈوک لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویٹ ہیں اور ممبئی میں ایک پریمیم پالتو جانوروں کی دیکھ بھال اور خوردہ برانڈ مسٹر پاز پیٹ سپا اینڈ اسٹور کی بانی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق ممبئی کے معروف بااثر بزنس مین گھئی خاندان سے ہے۔ ثانیہ روی اقبال گھئی کی پوتی ہیں۔ ان کے والد کا نام اقبال کرشنا ہے۔

مزید پڑھیں: IPL 2023 ممبئی انڈینز کی جیت سے زیادہ ارجن تندولکر سرخیوں میں

For All Latest Updates

TAGGED:

ARJUN TENDULKAR SAANIYA CHANDOKSAANIYA CHANDOKARJUN TENDULKARارجن تندولکر ثانیہ چنڈوک کی منگنیARJUN TENDULKAR ENGAGEMENT

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.