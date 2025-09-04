نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم 9 ستمبر سے ایشیا کپ 2025 میں شرکت کرنے جارہی ہے، اس سے قبل بھارتی کرکٹ شائقین کے لیے افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ دراصل، آج چار ستمبر کو انڈین کرکٹر امت مشرا نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ کرکٹ کے تمام فارمیٹس سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہندوستانی لیگ اسپنر امت مشرا کا 25 سالہ طویل کریئر ختم ہو گیا ہے۔
سوشل میڈیا پر امت مشرا کی جذباتی پوسٹ
امت مشرا نے اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرکے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ انہوں نے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، 'آج 25 سال بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں۔ ایک ایسا کھیل جو میرا پہلا پیار، میرا گرو اور میری خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ یہ سفر بے شمار جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ فخر، مشکلات اور محبت کے لمحات میں بی سی سی آئی، ہریانہ کرکٹ ایسوسی ایشن، اپنے کوچز، سپورٹ اسٹاف، ساتھیوں اور سب سے بڑھ کر شائقین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جن کے اعتماد اور حمایت نے مجھے ہر قدم پر طاقت بخشی۔'
مشرا نے مزید لکھا کہ 'ابتدائی دنوں کی جدوجہد اور قربانیوں سے لے کر میدان میں گزارے گئے ناقابل فراموش لمحات تک، ہر باب ایک ایسا تجربہ رہا ہے جس نے مجھے ایک کرکٹر اور انسان کے طور پر تشکیل دیا ہے۔ میرے اتار چڑھاؤ کے دوران میرے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے کے لیے میرے خاندان کا شکریہ۔ اس سفر کو اتنا خاص بنانے کے لیے میری ٹیم کے ساتھیوں اور سرپرستوں کا شکریہ۔'
امت مشرا نے آخر میں لکھا، 'اس باب کو ختم کرتے ہوئے میرا دل شکریہ اور محبت سے بھر گیا ہے۔ کرکٹ نے مجھے سب کچھ دیا اور اب میں کھیل کو کچھ واپس کرنے کا منتظر ہوں جس نے مجھے وہ بنایا جو میں ہوں۔
امیت مشرا کا کرکٹ کریئر
امت مشرا نے 2003 میں بنگلہ دیش میں ون ڈے سہ رخی سیریز میں بھارت کے لیے بین الاقوامی کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ سنہ 2008 میں انہوں نے موہالی میں آسٹریلیا کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ ان کا ٹی 20 ڈیبیو 2010 میں ہوا تھا۔ امت نے بھارت کے لیے 22 ٹیسٹ میچوں کی 40 اننگز میں 76 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 36 ون ڈے میچوں میں 64 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 10 T20 میچوں میں 16 وکٹیں حاصل کی ہیں۔
Today, after 25 years, I announce my retirement from cricket — a game that has been my first love, my teacher, and my greatest source of joy.— Amit Mishra (@MishiAmit) September 4, 2025
This journey has been filled with countless emotions — moments of pride, hardship, learning, and love. I am deeply grateful to the BCCI,… pic.twitter.com/ouEzjU8cnp
امت مشرا کا آئی پی ایل کریئر
امت مشرا نے سنہ 2008 سے سنہ 2024 تک آئی پی ایل کھیلا۔ اس دوران انہوں نے 162 میچوں میں 174 وکٹیں حاصل کیں۔ وہ آئی پی ایل میں تین ہیٹ ٹرک کر چکے ہیں۔ وہ انڈین پریمیئر لیگ کی تاریخ میں ایسا کرنے والے پہلے بولر ہیں۔ مشرا نے آئی پی ایل میں تین مختلف ٹیموں کے لیے ہیٹ ٹرک کی ہے۔ انہوں نے سنہ 2008 میں دہلی ڈیئر ڈیولز (اب دہلی کیپٹلز)، 2011 میں کنگز الیون پنجاب (اب پنجاب کنگز) اور 2013 میں سن رائزرز حیدرآباد کے لیے ہیٹ ٹرک کیں۔
یہ خصوصی ریکارڈ امت مشرا کے نام پر درج
انہوں نے 2013 میں زمبابوے میں پانچ میچوں کی سیریز میں 18 وکٹیں لے کر جواگل سری ناتھ کا دو طرفہ ون ڈے سیریز میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا عالمی ریکارڈ برابر کیا۔ اس نے بنگلہ دیش میں سنہ 2014 کا T20 ورلڈ کپ بھی کھیلا، جہاں انہوں نے 10 وکٹیں حاصل کیں اور بھارت سری لنکا کے خلاف رنرز اپ رہا۔
امت مشرا نے سنہ 2017 میں ہندوستان کے لیے اپنا آخری میچ کھیلا، اس کے بعد مشرا نے ڈومیسٹک کرکٹ اور آئی پی ایل کھیلنا جاری رکھا۔ ان کا آخری مسابقتی کرکٹ میچ لکھنؤ سپر جائنٹس اور راجستھان رائلز کے درمیان آئی پی ایل 2024 میں تھا۔ مشرا نے آئی پی ایل میں تین مختلف ٹیموں کے لیے ہیٹ ٹرک کی ہیں۔ انہوں نے سنہ 2008 میں دہلی ڈیئر ڈیولز (اب دہلی کیپٹلز)، 2011 میں کنگز الیون پنجاب (اب پنجاب کنگز) اور 2013 میں سن رائزرز حیدرآباد کے لیے ہیٹ ٹرک کیں۔
مشرا کے 25 سالہ کریئر کا خاص لمحہ
امت مشرا نے آئی این ایس سے بات کرتے ہوئے کچھ خاص باتوں پر روشنی ڈالی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اسپورٹس کریئر کا کون سا کارنامہ یا لمحہ آپ کے لیے سب سے یادگار ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ ایسے بہت سے لمحات ہیں لیکن میں ایک خاص لمحہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ موہالی میں میرا ٹیسٹ ڈیبیو وہ وقت تھا جب انل (کمبلے) بھائی زخمی ہوئے تھے اور اس وقت بہت دباؤ میں تھے کیونکہ پورا میڈیا کہہ رہا تھا کہ 'کاش میں بھی وہ کر سکتا جو انل بھائی نے اتنے عرصے تک ٹیسٹ ٹیم کے لیے کیا'۔
مشرا نے مزید کہا، 'یہ ایک خاص لمحہ تھا جب انل بھائی نے صبح مجھے کہا کہ میں میچ میں کھیلوں گا اور مجھے پیشہ ورانہ طور پر کھیلنے اور اچھی کارکردگی دکھانے کی ترغیب دی۔ پھر میں نے اپنے ڈیبیو میچ میں آٹھ وکٹیں حاصل کیں جس میں پانچ وکٹیں ہال بھی شامل تھا اور یہ میرے کریئر کا ہمیشہ اہم اور یادگار لمحہ رہے گا۔
انہوں نے مزید کہا، 'اس کے بعد میں نے بہت سی اچھی یادیں بنائیں۔ لیکن ٹیسٹ ڈیبیو اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے لیے ٹیسٹ کھیلنے کے لیے اس سے زیادہ یادگار اور بہتر صورتحال کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے انل بھائی باہر تھے اور میں ان کی جگہ لینے آیا تھا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی کی طرح محسوس ہوا اور یہ میرے ذہن سے کبھی نہیں نکلے گا۔
