کرکٹ کے بعد اب ہاکی میں بھارت۔پاکستان ہونگے مدمقابل، جانئے کہاں پر ہوگا مقابلہ؟

نئی دہلی: پاکستان ہاکی ٹیم مردوں کی ایف آئی ایچ پرو لیگ کے آئندہ ساتویں سیزن کا حصہ ہوگی، جس کا امکان ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کے دوران غیر جانبدار مقام پر ہندوستان کے ساتھ ٹکرائے گی، جو ہوم اور اوے فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان آئندہ سیزن میں ارجنٹائن، آسٹریلیا، بیلجیم، انگلینڈ، جرمنی، بھارت، ہالینڈ اور اسپین کو جوائن کرے گا، جس کے تفصیلی شیڈول کا انتظار ہے۔
پاکستان کو اس سال کے شروع میں ملائیشیا میں کھیلے گئے ایف آئی ایچ ہاکی نیشنز کپ کے ذریعے ترقی دی گئی۔ نیوزی لینڈ نے فائنل میں پاکستان کو شکست دے کر ٹورنامنٹ جیتا لیکن بعد میں عندیہ دیا کہ وہ اس بار پرو لیگ میں شمولیت کی دعوت قبول نہیں کرے گا۔
عالمی گورننگ باڈی ایف آئی ایچ نے ایک پریس ریلیز میں کہا، "لہذا، قواعد کے مطابق، ایف آئی ایچ نے رنرز اپ پاکستان کو بھی دعوت دی ہے جنہوں نے اپنی شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔"
بھارتی حکومت نے حال ہی میں پاکستان کے حوالے سے ایک مخصوص اسپورٹس پالیسی بنائی ہے جس کے تحت پڑوسی ملک کے ساتھ کسی بھی قسم کے دو طرفہ کھیلوں کے مقابلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
کسی پاکستانی ٹیم کو دو طرفہ ٹورنامنٹس کے لیے بھارت جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسی طرح کوئی بھارتی ٹیم وہاں نہیں جائے گی۔ تاہم، ٹورنامنٹ میں متعدد ٹیموں کی شرکت کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کیونکہ حکومت نے اولمپک چارٹر کے جامعیت کے اصول پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ہاکی انڈیا کے ایک ذریعے نے پی ٹی آئی کو بتایا، "حکومت کی ہدایت کے مطابق، پاکستان کے ساتھ کوئی دوطرفہ کھیلوں کے تعلقات نہیں ہوں گے لیکن ہمیں ان کے ساتھ بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں کھیلنا پڑے گا۔ اب جبکہ پاکستان 2025-26 پرو لیگ میں ہے، ہم ان کے ساتھ ایک غیر جانبدار مقام پر کھیلیں گے جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ پاکستانی ٹیم ہندوستان کا سفر نہیں کر سکتی،" ہاکی انڈیا کے ایک ذریعے نے پی ٹی آئی کو بتایا۔
پاکستانی ٹیم نے حال ہی میں جمعہ کو بہار کے راجگیر میں شروع ہونے والے ایشیا کپ کے لیے بھارت کا سفر نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں تک کہ بھارتی حکومت نے براعظمی ایونٹ کے لیے اپنے کھلاڑیوں کو ویزے جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ یہ ورلڈ کپ کوالیفائر بھی ہے۔
پرو لیگ کے آخری سیزن میں، ہندوستان نے بھونیشور میں اپنے گھریلو میچ کھیلے اور دور میچوں کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایف آئی ایچ کی جانب سے شیڈول کے اعلان کے بعد پاکستان کے خلاف میچز کہاں ہوں گے۔
ہاکی انڈیا کے ایک ذریعہ نے بتایا کہ "پچھلے سیزن میں، پرو لیگ دو حصوں میں تھا، ایک انڈیا اور دوسرا یورپی لیگ۔" گزشتہ سیزن کی طرح اس سال بھی ایسا ہی ہوگا۔ پچھلے سال انڈیا لیگ میں حصہ لینے والی تمام یورپی ٹیمیں نہیں آئی تھیں۔ " ذرائع کا کہنا تھا کہ "کچھ ٹیمیں یورپ میں کھیلی تھیں اور ہم بھی وہاں گئے تھے، اس سال بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن ابھی وینیوز کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔"
ایف آئی ایچ نے کہا، "مقابلے کے پروگرام اور ٹورنامنٹ کے مقامات کے بارے میں مزید معلومات کا اعلان آنے والے وقت میں کیا جائے گا۔"ایف آئی ایچ کے صدر طیب اکرام نے پہلی بار ٹورنامنٹ کی فہرست میں پاکستان کی شمولیت کا خیرمقدم کیا۔
اکرام نے کہا، "پاکستان کو ٹاپ مقابلوں میں واپس دیکھنا بہت اچھا ہے۔ یہ عالمی ہاکی کے لیے واقعی ایک شاندار کامیابی ہے۔ پاکستانی مردوں کی ٹیم کو ایف آئی ایچ ہاکی نیشنز کپ کے لیے کوالیفائی کرنے اور پہلی بار 'لیگ آف دی بیسٹ' میں جگہ بنانے پر مبارکباد۔"