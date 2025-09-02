ETV Bharat / sports

عبداللہ ابوبکر ہندوستان کے لیے تمغہ جیتیں گے، عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے کیا کوالیفائی - TRIPLE JUMPER ABDULLAH ABUBAKAR

عبداللہ نے عالمی ایتھلیٹکس رینکنگ کی بنیاد پر اس مقابلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔

عبداللہ ابوبکر ہندوستان کے لیے تمغہ جیتیں گے، عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے کیا کوالیفائی
عبداللہ ابوبکر ہندوستان کے لیے تمغہ جیتیں گے، عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے کیا کوالیفائی (Getty Images)
Published : September 2, 2025 at 5:13 PM IST

حیدرآباد: ٹرپل جمپر عبداللہ ابوبکر، جو کیرالہ کے کوزی کوڈ کے رہنے والے ہیں، نے عالمی ایتھلیٹکس چمپئن شپ 2025 کے لیے کوالیفائی کرلیا ہے۔ وہ تیسری بار اس چمپئن شپ میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گے۔ جو 13 ستمبر سے ٹوکیو میں شروع ہونے جا رہا ہے۔

عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے منتخب ہونے پر، عبداللہ ابوبکر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس بار ان کا حتمی ہدف ہندوستان کے لیے تمغہ جیتنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے 17.19 میٹر کی اپنی ذاتی بہترین چھلانگ کو بہتر کرنا ہوگا۔

عبداللہ نے بتایا کہ وہ فی الحال کولم کے رہنے والے ہری کرشنن کی رہنمائی میں بنگلورو میں تربیت لے رہے ہیں۔ 29 سالہ کھلاڑی کو امید ہے کہ وہ مقابلے میں اپنا بہترین مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے والدین نے ان کا مکمل سپورٹ کیا ہے۔

کیرالہ کے اتھلیٹ عبداللہ ابوبکر
کیرالہ کے اتھلیٹ عبداللہ ابوبکر (Getty Images)

عبداللہ نے کوالیفائی کیا

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 13 سے 21 ستمبر تک جاپان کے شہر ٹوکیو میں کھیلی جائے گی۔ 29 سالہ عبداللہ نے عالمی ایتھلیٹکس رینکنگ کی بنیاد پر اس مقابلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ وہ اس وقت عالمی درجہ بندی میں 28ویں نمبر پر ہیں۔ عبداللہ نے اگست 2025 میں قازقستان میں منعقدہ کوزہانوف میموریل 2025 ایتھلیٹکس میٹ میں 16.08 میٹر کی چھلانگ لگا کر طلائی تمغہ جیتا تھا۔ عبداللہ نے ابتدائی طور پر 100 میٹر، 200 میٹر اور 400 میٹر جیسے سپرنٹ مقابلوں پر توجہ مرکوز کی، لیکن بعد میں ٹرپل جمپ میں شامل ہو گئے۔ ان کا اب تک کا کیریئر مشکلات سے بھرا رہا ہے۔

کیریئر کے اہم موڑ

عبداللہ نے ابتدائی طور پر اونچی چھلانگ، لمبی چھلانگ اور رکاوٹوں کی دوڑ میں حصہ لیا، ان کو نویں جماعت میں احساس ہوا کہ ٹرپل جمپ ان کا اصل مقصد ہے۔ ایک سال تک ایونٹ میں حصہ لینے کے بعد انہوں نے اس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ریاستی اور قومی کھیلوں کے مقابلوں میں سونے کے تمغے جیتے تھے۔ وہ 2015 میں جونیئر کیٹیگری میں قومی چیمپئن بنے اور 2022 میں برمنگھم میں منعقدہ کامن ویلتھ گیمز میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ فائنل کے پہلے چار جمپ میں میڈل کی دوڑ سے باہر ہونے والے عبداللہ نے پانچویں راؤنڈ میں 17.02 میٹر چھلانگ لگا کر چاندی کا تمغہ جیتا۔ عبداللہ تین بار 17 میٹر چھلانگ لگانے والے پہلے ہندوستانی کھلاڑی بھی بن گئے۔

چیلنجز اور واپسی

عبداللہ اپنے 14 سالہ ایتھلیٹک کیریئر میں زیادہ تر زخموں کے ساتھ جدوجہد کرتے رہے۔ پاؤں، گھٹنے اور ٹخنے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اکثر باہر ہو جاتے تھے۔ تاہم، عبداللہ نے ان تمام چیلنجوں پر قابو پا لیا اور بھونیشور میں انڈین گراں پری ایتھلیٹکس میں 17.19 میٹر چھلانگ لگا کر طلائی تمغہ جیتا۔ یہ رنجیت مہیشوری کے بعد ٹرپل جمپ میں کسی ہندوستانی کھلاڑی کی بہترین کارکردگی تھی۔ چنئی میں منعقدہ قومی سینئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے عبداللہ نے ٹرپل جمپ میں 17.14 میٹر کا خوابیدہ فاصلہ عبور کیا۔

عبداللہ ابوبکر نے 2022 کامن ویلتھ گیمز میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔
عبداللہ ابوبکر نے 2022 کامن ویلتھ گیمز میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ (Getty Images)

جونیئر وارنٹ آفیسر

عبداللہ، جن کو 2017 میں اسپورٹس کوٹہ کے تحت ہندوستانی فضائیہ میں ملازمت ملی، فی الحال جونیئر وارنٹ آفیسر ہیں۔ اس سے ان کو مالی تحفظ اور تربیت کی سہولیات فراہم ہوئیں۔ عبداللہ ابوبکر اس وقت بنگلورو میں اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے مرکز میں تربیت لے رہے ہیں۔

کیریئر کی کامیابیاں

۔وہ 2015 میں جونیئر فیڈریشن کپ میں قومی چیمپئن تھے۔

۔2017 میں قومی چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔

۔2022 میں برمنگھم میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز میں 17.02 میٹر کا فاصلہ طے کر کے چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔

۔ابو بکر نے انڈین اوپن میں 17.19 میٹر کی ذاتی بہترین کارکردگی بھی حاصل کی۔

۔ابو بکر 17 میٹر کا ہندسہ عبور کرنے والے صرف تیسرے ہندوستانی ہیں۔

۔2023 میں بنکاک میں ہونے والی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ اس کے علاوہ ایشین گیمز میں چوتھے نمبر پر رہے۔

۔روڈ ٹو پیرس رینکنگ میں 21ویں نمبر پر پہنچ کر پیرس 2024 اولمپکس کے لیے کوالیفائی کیا۔

