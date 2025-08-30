ETV Bharat / sports

گوشت بیچنے والے کی بیٹی کا حیرت انگیز کارنامہ، سترہ سال کی عمر میں بنا ڈالے دو عالمی ریکارڈ - COMMONWEALTH CHAMPIONSHIP RECORDS

مغربی بنگال کی 17 سالہ کوئل بار نے کامن ویلتھ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر کے کمال کر دیا۔

ویٹ لفٹر کوئل بار نے تمغے جیتے (@ians_india)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 30, 2025 at 12:26 PM IST

حیدرآباد، تلنگانہ: مغربی بنگال کا ہوڑہ اب قومی اور بین الاقوامی سطح پر ویٹ لفٹرز کا مرکز بن گیا ہے۔ اس سے پہلے یہاں کے اچنتیا شیولی نے کامن ویلتھ گیمز میں تمغہ جیت کر سرخیوں میں جگہ بنائی تھی۔ اب، کوئل بار نے جاری کامن ویلتھ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیت کر کمال کیا ہے۔ اتفاق سے ان دونوں ویٹ لفٹرز کے پہلے کوچ اشتم داس رہے ہیں۔

انہوں نے اسنیچ میں 85 کلوگرام وزن اٹھا کر عالمی ریکارڈ کی برابری کی، پھر کلین اینڈ جرک میں 107 کلوگرام اٹھا کر نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس کا کارنامہ کل 192 کلوگرام 188 کلوگرام کے پرانے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے، جس نے دنیا کو دکھایا کہ نوجوان خواتین کھیلوں میں کتنی طاقت اور ہنر رکھتی ہیں۔

17 سال کی عمر میں دو عالمی ریکارڈ بنائے

گنیش چترتھی کے موقع پر خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ 17 سالہ کوئل بار نے کامن ویلتھ چیمپئن شپ میں پوڈیم پر ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ کوئل کے گولڈ میڈل کے دو مثبت پہلو ہیں کیونکہ اس نے یوتھ اور جونیئر کیٹیگریز میں بھی کئی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔

خواتین کا 53 کلوگرام یوتھ زمرہ

نوجوان کھلاڑی نے کامن ویلتھ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے خواتین کے 53 کلوگرام یوتھ زمرے میں کل 192 کلوگرام (85 کلوگرام + 107 کلوگرام) وزن اٹھا کر عالمی ریکارڈ بنایا۔ اس نے سب سے پہلے 85 کلو وزن اٹھا کر یوتھ ورلڈ ریکارڈ کی برابری کی۔ اس کے بعد، کوئل نے کل 192 کلوگرام وزن اٹھا کر 188 کلوگرام کا ریکارڈ توڑ دیا۔

مالی مجبوریوں کی وجہ سے خواب ترک کرنا پڑا

کوئل کے والد متھن بار، جو پیشے سے گوشت بیچنے والے ہیں، اپنی بیٹی کی کامیابی پر یقین نہیں کر سکے۔ اپنی بیٹی کی کامیابیوں کے بارے میں ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے وہ جذباتی بھی ہو گئے اور کہا کہ جو لوگ پہلے کوئل پر تنقید کرتے تھے وہ اب ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئل کے والد متھن نے دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، بعد میں انہوں نے یوگا سیکھنا شروع کیا، لیکن مالی مجبوریوں کی وجہ سے انہیں اپنا یہ خواب ترک کرنا پڑا اور پھر وہ اپنی بیٹی کو اشتم داس کے پاس کوچنگ کے لیے لے آئے، جو ایک عظیم ویٹ لفٹنگ کوچ ہیں۔

'وزن اٹھاتے ہوئے مجھے اپنے والد کا چہرہ یاد آتا تھا'

اپنی جیت کے بعد جذباتی کوئل نے کہا کہ خاندانی تنازعہ کی وجہ سے ان کے والد کی دکان بند ہونے کے باوجود انہیں کبھی پیسوں کی فکر نہیں ہوئی۔ کوئل نے کہا، 'وزن اٹھاتے وقت مجھے صرف اپنے والد کا چہرہ یاد آتا تھا۔ میرے والد نے کبھی ہمیں اپنے جسم پر ایک خراش تک نہیں آنے دی۔ میرے والد کی محنت کے بغیر اس مقام تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔'

کوئل نے مزید کہا، 'میں نے آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو جدوجہد کی ہے وہ میری پچھلی جدوجہد کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ میں شروع سے ہی بہت پر اعتماد تھی۔ جب میں اتنا کامیاب ہوئی تو مجھے لگا کہ میں اب سب کچھ کر سکتی ہوں۔'

جب اسے بخار تھا تب بھی وہ مشق کرتی تھی

کوئل بار کے کوچ اشٹم نے کوئل کی محنتی طبیعت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا، 'کوئل کا فن اور اس کی کاریگری میرے ساتھ ہے۔ میں اسے دس سال کی عمر سے ویٹ لفٹنگ کا فن سکھا رہا ہوں۔ اس نے میری تربیت میں ضلع اور ریاستی سطح پر بہت سے تمغے جیتے ہیں۔ کوئل کی تکنیک بچپن سے ہی بہت اچھی رہی ہے۔ میں اس کی طاقت بڑھانے کے لیے اسے مختلف ورزشیں کرواتا تھا۔ اس نے اپنی پریکٹس کبھی نہیں چھوڑی، اس نے بخار کے وقت بھی پریکٹس کی۔'

