حیدرآباد، تلنگانہ: مغربی بنگال کا ہوڑہ اب قومی اور بین الاقوامی سطح پر ویٹ لفٹرز کا مرکز بن گیا ہے۔ اس سے پہلے یہاں کے اچنتیا شیولی نے کامن ویلتھ گیمز میں تمغہ جیت کر سرخیوں میں جگہ بنائی تھی۔ اب، کوئل بار نے جاری کامن ویلتھ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیت کر کمال کیا ہے۔ اتفاق سے ان دونوں ویٹ لفٹرز کے پہلے کوچ اشتم داس رہے ہیں۔
17 year old Weightlifter Koyel Bar creates history! 🔥— Rahul Trehan (@imrahultrehan) August 26, 2025
She lifts 192kg (85+107) to win double gold in Women’s 53kg Youth & Junior in the Commonwealth Weightlifting Championship, setting NEW Youth World Records in Clean & Jerk & Total 🇮🇳👏 pic.twitter.com/LwCxsJBdAJ
انہوں نے اسنیچ میں 85 کلوگرام وزن اٹھا کر عالمی ریکارڈ کی برابری کی، پھر کلین اینڈ جرک میں 107 کلوگرام اٹھا کر نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس کا کارنامہ کل 192 کلوگرام 188 کلوگرام کے پرانے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے، جس نے دنیا کو دکھایا کہ نوجوان خواتین کھیلوں میں کتنی طاقت اور ہنر رکھتی ہیں۔
Seventeen-year-old Koyel Bar won two gold medals in the 53 kg category at the Commonwealth Weightlifting Championship in Ahmedabad, lifting a record 192 kg, 85 kg in snatch and 107 kg in clean and jerk, in both youth and junior categories pic.twitter.com/mg0MTt0IQV— IANS (@ians_india) August 27, 2025
17 سال کی عمر میں دو عالمی ریکارڈ بنائے
گنیش چترتھی کے موقع پر خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ 17 سالہ کوئل بار نے کامن ویلتھ چیمپئن شپ میں پوڈیم پر ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ کوئل کے گولڈ میڈل کے دو مثبت پہلو ہیں کیونکہ اس نے یوتھ اور جونیئر کیٹیگریز میں بھی کئی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔
خواتین کا 53 کلوگرام یوتھ زمرہ
نوجوان کھلاڑی نے کامن ویلتھ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے خواتین کے 53 کلوگرام یوتھ زمرے میں کل 192 کلوگرام (85 کلوگرام + 107 کلوگرام) وزن اٹھا کر عالمی ریکارڈ بنایا۔ اس نے سب سے پہلے 85 کلو وزن اٹھا کر یوتھ ورلڈ ریکارڈ کی برابری کی۔ اس کے بعد، کوئل نے کل 192 کلوگرام وزن اٹھا کر 188 کلوگرام کا ریکارڈ توڑ دیا۔
مالی مجبوریوں کی وجہ سے خواب ترک کرنا پڑا
کوئل کے والد متھن بار، جو پیشے سے گوشت بیچنے والے ہیں، اپنی بیٹی کی کامیابی پر یقین نہیں کر سکے۔ اپنی بیٹی کی کامیابیوں کے بارے میں ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے وہ جذباتی بھی ہو گئے اور کہا کہ جو لوگ پہلے کوئل پر تنقید کرتے تھے وہ اب ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئل کے والد متھن نے دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، بعد میں انہوں نے یوگا سیکھنا شروع کیا، لیکن مالی مجبوریوں کی وجہ سے انہیں اپنا یہ خواب ترک کرنا پڑا اور پھر وہ اپنی بیٹی کو اشتم داس کے پاس کوچنگ کے لیے لے آئے، جو ایک عظیم ویٹ لفٹنگ کوچ ہیں۔
'وزن اٹھاتے ہوئے مجھے اپنے والد کا چہرہ یاد آتا تھا'
اپنی جیت کے بعد جذباتی کوئل نے کہا کہ خاندانی تنازعہ کی وجہ سے ان کے والد کی دکان بند ہونے کے باوجود انہیں کبھی پیسوں کی فکر نہیں ہوئی۔ کوئل نے کہا، 'وزن اٹھاتے وقت مجھے صرف اپنے والد کا چہرہ یاد آتا تھا۔ میرے والد نے کبھی ہمیں اپنے جسم پر ایک خراش تک نہیں آنے دی۔ میرے والد کی محنت کے بغیر اس مقام تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔'
کوئل نے مزید کہا، 'میں نے آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو جدوجہد کی ہے وہ میری پچھلی جدوجہد کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ میں شروع سے ہی بہت پر اعتماد تھی۔ جب میں اتنا کامیاب ہوئی تو مجھے لگا کہ میں اب سب کچھ کر سکتی ہوں۔'
جب اسے بخار تھا تب بھی وہ مشق کرتی تھی
کوئل بار کے کوچ اشٹم نے کوئل کی محنتی طبیعت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا، 'کوئل کا فن اور اس کی کاریگری میرے ساتھ ہے۔ میں اسے دس سال کی عمر سے ویٹ لفٹنگ کا فن سکھا رہا ہوں۔ اس نے میری تربیت میں ضلع اور ریاستی سطح پر بہت سے تمغے جیتے ہیں۔ کوئل کی تکنیک بچپن سے ہی بہت اچھی رہی ہے۔ میں اس کی طاقت بڑھانے کے لیے اسے مختلف ورزشیں کرواتا تھا۔ اس نے اپنی پریکٹس کبھی نہیں چھوڑی، اس نے بخار کے وقت بھی پریکٹس کی۔'