یوپی کی اس زمین پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی تھی، آج یہ دھوبی گھاٹ ہے۔ پاکستانی ٹیم کے ایک کرکٹر نے یہاں سے لی تھی مٹی
سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان نے جیت لیا تھا، نذر محمد نے یونیورسٹی گراؤنڈ پر سنچری اسکور کی تھی۔
Published : September 13, 2025 at 5:21 PM IST
لکھنؤ: بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کا سنسنی اتوار کو ایشیا کپ کے گراؤنڈ پر دوبارہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس میچ نے دونوں ممالک کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ اس ٹیسٹ کا دوسرا میچ لکھنؤ میں کھیلا گیا۔ یہ میچ پاکستان نے جیتا تھا۔ اس وقت یہ گراؤنڈ یونیورسٹی گراؤنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔
آج اس گراؤنڈ پر اس تاریخی میچ سے جڑی یادوں کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ یہ گراؤنڈ اب گومتی ریور فرنٹ کا ایک حصہ ہے اور ایک دھوبی گھاٹ بھی اس گراؤنڈ پر ہے۔ اس گراؤنڈ سے دنیائے کرکٹ کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس اسٹیڈیم سے متعلق دلچسپ باتیں جو اس میچ اور بین الاقوامی میچ کا گواہ تھا۔
1952 میں ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہوا
یہ گراؤنڈ جو کبھی یونیورسٹی گراؤنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، آزادی کے بعد ہندوستان پاکستان کرکٹ دشمنی کا ایک منفرد باب تھا۔ پاکستان کے نذر محمد نے اس گراؤنڈ پر سنچری اسکور کی اور ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ نذر کا بیٹا مدثر نذر 2004 میں لکھنؤ آیا اور اس گراؤنڈ کی مٹی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ ٹیسٹ میچ 23 سے 26 اکتوبر 1952 میں کھیلا گیا تھا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے بھارت کو اننگز اور 43 رنز سے شکست دی تھی۔ پاکستان کے لیجنڈ اوپنر نذر محمد نے پہلی اننگز میں 124 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جو پاکستان کی پہلی ٹیسٹ سنچری تھی۔ وہ پورے میچ میں کریز پر موجود رہے اور پاکستانی بلے بازوں کو سنبھالا۔
فضل محمود نے میچ میں 12 وکٹیں حاصل کیں
ساتھ ہی پاکستان کے فاسٹ باؤلر فضل محمود نے بھی شاندار کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے میچ میں 12 وکٹیں حاصل کیں جن میں بھارت کی دوسری اننگز میں 7 وکٹیں بھی شامل ہیں۔ بھارت پہلی اننگز میں صرف 106 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا تھا جب کہ پاکستان نے 331 رنز بنائے تھے۔ یہ پاکستان کی بھارت کے خلاف دوسرا ٹیسٹ اور پہلی جیت تھی جو آج بھی دونوں ممالک کے کرکٹ شائقین کے دلوں میں زندہ ہے۔ میچ کے دوران لکھنؤ کی جوٹ میٹنگ پچ نے پاکستانی باؤلرز کی مدد کی جس کی وجہ سے بھارت کی بیٹنگ زوال پذیر ہوئی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ گراؤنڈ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ بھارت نے اس سیریز میں دو میچ جیتے جب کہ دو ڈرا ہوئے۔
1960 کے سیلاب میں اسٹیڈیم تباہ
سابق کرکٹر سمیر مشرا نے بتایا کہ 1960 کے خوفناک سیلاب نے اس اسٹیڈیم کو مکمل طور پر تباہ کردیا تھا۔ دریائے گومتی کے کنارے واقع یہ گراؤنڈ سیلاب کی لپیٹ میں آگیا اور کرکٹ کا مرکز بننے والا یہ میدان ویران ہوگیا۔ بعد میں یہاں ایک ڈیم بنایا گیا۔ یونیورسٹی سے گراؤنڈ الگ کر دیا گیا۔ لکھنؤ کا خوبصورت ریور فرنٹ یہاں تیار ہوا ہے، جہاں لوگ سیر کے لیے آتے ہیں۔ پرانے اسٹیڈیم کی جگہ اب ہریالی، فوارے اور فٹ پاتھ ہیں لیکن کرکٹ کی یادیں ابھی بھی تازہ ہیں۔ یہاں ایک دھوبی گھاٹ بھی ہے۔
نذر محمد کے بیٹے مدثر نے گراؤنڈ سے مٹی لی
سمیر بتاتے ہیں کہ اس گراؤنڈ سے جڑی ایک دلچسپ کہانی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مدثر نذر کی ہے۔ نذر محمد کا بیٹا مدثر ایک بار لکھنؤ آیا تھا۔ اپنے والد کی تاریخی سنچری کی یاد میں انہوں نے زمین کی مٹی جمع کی جو ان کے خاندان کے لیے ایک انمول یاد بن گئی۔ سمیر کا کہنا ہے کہ مدثر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مٹی ان کے والد کی محنت اور پاکستان کرکٹ کے آغاز کی علامت ہے۔ آج جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایشیا کپ کا میچ ہونے والا ہے، لکھنؤ کا یہ پرانا گراؤنڈ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پڑوسی ممالک کے درمیان کرکٹ کی جنگ کتنی پرانی اور سنسنی خیز رہی ہے۔ موجودہ T-20 دھماکوں سے لے کر اس دور کے ٹیسٹ جھڑپوں تک، یہ کھیل دونوں ممالک کو جوڑتا ہے۔
لکھنؤ سے کرکٹ کا رشتہ 90 سال پرانا
لکھنؤ میں کرکٹ کی تاریخ 90 سال پرانی ہے۔ آزادی سے پہلے انگریزوں نے لکھنؤ میں کرکٹ شروع کی۔ سینئر کھیل صحافی اننت مشرا کا کہنا ہے کہ 1930 سے 1935 تک برطانوی افسران کینٹ کے علاقے میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ 1946 کے بعد کامن ویلتھ ممالک کی مشترکہ کرکٹ ٹیم لکھنؤ میں کھیلنے آئی۔ پھر اس ٹیم نے چارباغ، لکھنؤ کے ناردرن ریلوے اسٹیڈیم اور لا مارٹینیئر کالج گراؤنڈ میں میچ کھیلے۔ آزادی کے بعد 1952 میں پاکستان کے خلاف لکھنؤ میں ٹیسٹ میچ کا انعقاد کیا گیا جس کے بعد شیش محل ٹرافی سے آئی پی ایل تک کا سفر شروع ہوا۔