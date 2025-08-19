حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 اس وقت کھیلوں کی دنیا میں موضوع بحث ہے۔ یہ ٹورنامنٹ یو اے ای میں 9 ستمبر سے شروع ہوگا۔ ٹیم انڈیا ٹورنامنٹ کے مضبوط دعویدار کے طور پر میدان میں اتر رہی ہے۔ ہندوستان اپنا پہلا میچ 10 ستمبر کو متحدہ عرب امارات کے خلاف کھیلے گا۔ کرکٹ کے شائقین اس ٹورنامنٹ کے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ خاص طور پر بھارت کے میچ بہت مقبول ہوں گے۔
ASIA CUP PROMO BY SONY. pic.twitter.com/lW7f8rhWz7— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 18, 2025
ایشیا کپ 2025 کے نشریاتی حقوق
معروف کھیلوں کے نیٹ ورک سونی پکچرز نیٹ ورکس انڈیا (SPNI) نے 2031 تک ایشیا کپ کے نشریاتی حقوق 170 ملین ڈالر میں حاصل کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ اس ٹورنامنٹ کے تمام میچز سونی اسپورٹس نیٹ ورک پر نشر کیے جائیں گے۔ جبکہ لائیو سٹریمنگ Sony Liv پر ڈیجیٹل طور پر کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ٹورنامنٹ سے متعلق ایک دلچسپ بات سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔
اشتہارات کی بھاری قیمت
اس ایشیا کپ کے میچز کو کروڑوں ویوز ملنے کا یقین ہے۔ امکان ہے کہ ٹیم انڈیا لیگ اور سپر 4 سمیت چھ میچ کھیلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ براڈکاسٹر سونی پکچرز نیٹ ورکس ہندوستان کے میچوں سے بہت زیادہ کمانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اسی لیے ٹیم انڈیا کے میچوں کی تشہیر کے لیے بھاری قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اکنامکس ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے میچوں میں 10 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت 14 سے 16 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔
کیا پاک بھارت میچ ہوگا؟
ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے پہلے ہی اعلان کردہ شیڈول کے مطابق پاک بھارت میچ 14 ستمبر کو کھیلا جانا ہے۔اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں سپر 4 میں آمنے سامنے ہوں گی۔تاہم حال ہی میں بھارت کی چیمپئنز نے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ جس کی وجہ سے اس ٹورنامنٹ میں پاک بھارت میچ کو لے کر سسپنس ہے۔ لیکن اگر یہ ہائی وولٹیج میچ ہوتا ہے تو براڈکاسٹروں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔
بھارت پاکستان میچ پر کروڑوں کی تعداد
بھارت پاکستان کے میچز کو کرکٹ کی دنیا میں زبردست پذیرائی ملتی ہے۔ 2023 کے ایشیا کپ میں، پاکستان اور بھارت کے میچ کو ڈزنی پلس ہاٹ اسٹار پر ایک وقت میں 2.8 کروڑ ویوز ملے۔ یہ ان چند میچوں میں سے ایک ہے جسے کرکٹ میچ کے لیے سب سے زیادہ ویوز ملے ہیں۔ اس سلسلے میں اس بار بھی پرانے ریکارڈ ٹوٹنے کا امکان ہے۔
ایشیا کپ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں
اس بار کے ایشیا کپ 2025 میں کل آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔اس ٹورنامنٹ میں بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان، سری لنکا، افغانستان، بنگلہ دیش، ہانگ کانگ، یو اے ای اور عمان بھی حصہ لیں گے۔ 8 ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں بھارت، پاکستان، اومان اور یو اے ای جبکہ گروپ بی میں سری لنکا، افغانستان، بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ فائنل میچ 28 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔