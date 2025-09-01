نئی دہلی: کیرالہ کرکٹ لیگ (کے سی ایل) کے ایک میچ میں اس وقت چھکوں کی بارش شروع ہوگئی جب ایک بلے باز نے 12 گیندوں پر 11 چھکے لگا کر تاریخ رقم کردی۔ انہوں نے 19ویں اوور میں پانچ چھکے اور 20ویں اوور میں چھ چھکے لگا کر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ہلچل مچا دی۔ جس کی وجہ سے آخری دو اوورز میں مجموعی طور پر 67 رنز بنے۔ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں یہ ایک نایاب ریکارڈ ہے۔ ایسی تباہی مچانے والے بلے باز کا نام سلمان نذار ہے۔ فی الحال اس بیٹنگ سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔
6,6,6,6,6,1,6,6,6,6,6,6 BY SALMAN NIZAR IN KCL 🥶— Johns. (@CricCrazyJohns) August 30, 2025
- One of the Craziest Six Hitting ever, 11 Sixes in the last 12 balls. pic.twitter.com/NpQiUhzTU7
سلمان نزار نے تباہی مچائی
اڈانی ترویندرم رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ 18 اوورز تک ان کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ سلمان نذار نے آخری دو اوورز میں چھکے لگائے۔ گیند باز اپنی لائن لینتھ بھی بھول گئے۔ سلمان نے سب سے پہلے 19ویں اوور میں باسل تھمپی کا مقابلہ کیا اور اس اوور میں لگاتار 5 چھکے لگائے۔ اس طرح انہوں نے اس اوور میں مجموعی طور پر 31 رنز بنائے۔
سلمان نذار نے ابتدا میں محتاط انداز میں بلے بازی کی اور پہلی 13 گیندوں پر صرف 17 رنز بنائے۔ اس میں ایک چھکا بھی شامل تھا۔ اس کے بعد سلمان کا اصل ایکشن شروع ہوا۔ اننگز کے اختتام پر، سلمان نے رنز کا سیلاب لایا اور شائقین کو چھکوں سے پر جوش کر دیا، تقریباً ہر گیند کو سٹینڈز میں بھیج کر تماشائیوں کو فیلڈر بنا دیا۔ انہوں نے آخری 12 گیندوں پر 11 چھکے لگائے۔
چھ گیندوں میں چھ چھکے
سلمان نذار اننگز کے آخری دو اوورز میں اسٹرائیک پر تھے۔ انہوں نے تمام گیندیں کھیلیں اور لگاتار پانچ چھکے لگائے اور 19 ویں اوور کی چھٹی گیند پر تریویندرم کے گیند باز باسل تھمپی کے ہاتھوں ایک رن لیا۔ اس کے ساتھ، وہ 20 ویں اوور میں اسٹرائیک پر آئے۔ اس اوور میں انہوں نے لگاتار چھ گیندوں پر چھ چھکے لگائے۔ اس کے ساتھ ہی آخری دو اوورز میں 67 رنز بنے۔
سلمان نذار کی طوفانی اننگز کی بدولت کالی کٹ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنائے۔ تاہم، اڈانی ترویندرم رائلز 19.3 اوورز میں 173 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ جس کی وجہ سے کالی کٹ کی ٹیم نے یہ میچ 13 رنز سے جیت لیا۔
SALMAN NIZAR SMASHED 11 SIXES IN THE LAST 2 OVERS IN KCL. 🤯 pic.twitter.com/gvupUauvou— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 30, 2025
سلمان نذار رانجی ٹرافی میں
سلمان نذار نہ صرف ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ بلکہ رنجی ٹرافی میں بھی زبردست فارم میں ہیں۔ اس سال کیرالہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، نزار رنجی ٹرافی میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے 86.71 کی اوسط سے مجموعی طور پر 607 رنز بنائے۔