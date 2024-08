پیر 5 اگست کو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفیٰ دینے اور بھارت فرار ہونے کے بعد فوج کی طرف سے ایک عارضی انتظامیہ قائم کر دی گئی ہے۔ سرحد پر ہائی الرٹ وارننگ جاری کردیا گیا ہے اور ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہے۔ (AP) (The Sheikh Hasina government was overthrown in Bangladesh. See the full story in pictures)