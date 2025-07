یونیسکو نے چھترپتی شیواجی مہاراج کے 12 قلعوں کو عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ دیا۔ ان 12 قلعوں میں سے 11 مہاراشٹر میں ہیں، ایک جنجی قلعہ تمل ناڈو میں ہے۔ مہاراشٹر کے 11 قلعے، رائے گڑھ، راجگڑھ، پرتاپگڑھ، پنالہ، شیونیری، لوہا گڑھ، سالہر، سندھو درگ، وجے درگ، سوورنادرگ، کھنڈیری۔ (see photos of 12 forts of shivaji maharaj included in unesco world heritage list Urdu News)