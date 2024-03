Gaza's Ramadan in the shadow of Israeli bombing: ماہ رمضان میں بھی غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری، اسرائیل بھوک سے مغلوب اور روزہ دار فلسطینیوں پر مسلسل بم برسا رہا ہے۔