حیدرآباد، تلنگانہ: ہندوستانی کارکنوں کی مہارت پر بھروسہ کرتے ہوئے، روس زیادہ سے زیادہ ہندوستانیوں کو ملازمت دینا اور ان کی خدمات لینا چاہتا ہے۔ روس میں ہندوستانی سفیر ونے کمار نے TASS کو بتایا کہ مشینری اور الیکٹرانکس کی صنعت میں روسی کمپنیاں ہندوستانی شہریوں کو ملازمت دینے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔
روس ہندوستانی کارکنوں کو کیوں رکھنا چاہتا ہے؟
روس میں ہندوستانی سفیر ونے کمار نے کہا ہے کہ روس میں مشینری اور الیکٹرانکس کے شعبوں میں ہندوستانی کارکنوں کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ماسکو یوکرین میں جنگ کی وجہ سے مزدوروں کی کمی کے درمیان مزید ہندوستانیوں کو بھرتی کرنا چاہتا ہے۔ کم از کم سال 2021 سے ہندوستان سے روس آنے والے کارکنوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
جنگ کے سبب روس کو مزدوروں کی کمی کا سامنا
روس کو افرادی قوت کی ضرورت ہے اور بھارت کو ہنر مند افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے ساتھ 3 سال سے جاری جنگ کے دوران روس کو مزدوروں کی کمی کا سامنا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ مزید ہندوستانی کارکنوں کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ اپنی مشینری اور الیکٹرانکس کے شعبوں میں ہنر مند غیر ملکی کارکنوں کی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔
روسی وزارت نے TASS کو بتایا کہ 2025 کے کوٹہ کے تحت ہندوستانیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ورک پرمٹ کی تعداد 71,817 ہے۔ روسی آجر اب ہندوستانیوں کو ان کے تجربے اور نوجوانوں کے امتزاج کے ساتھ ساتھ ان کی کم تنخواہ کی توقعات کی وجہ سے پرکشش مزدور کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہندوستانیوں کے لیے، روس ہندوستان میں ملتے جلتے شعبوں سے زیادہ تنخواہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
روس میں ہنر مند کارکنوں کی کمی
2024 کے اختتام تک، روس میں ہنر مند کارکنوں کی کمی کا تخمینہ 1.5 ملین افراد تک پہنچ جائے گا، خاص طور پر تعمیرات، ٹرانسپورٹ، ہاؤسنگ اور یوٹیلیٹی سروسز جیسے شعبوں میں 2030 تک صورتحال مزید خراب ہونے کی توقع ہے، جہاں مزدوروں کی طلب بڑھ کر 3.1 ملین ہو جائے گی۔ مرکزی بینک کی گورنر ایلویرا نبیولینا نے مزدوروں کی کمی کو "روسی معیشت کا بنیادی مسئلہ" قرار دیا۔
روس میں ہندوستانی کارکنوں کی تعداد میں اضافہ
2024 تک ہندوستانی شہریوں نے 36,000 سے زیادہ ورک پرمٹ حاصل کیے تھے، جس سے وہ غیر ویزا سے مستثنیٰ ممالک کے کارکنوں میں دوسرا سب سے بڑا گروپ بن گیا تھا۔ ویزا کے اعداد و شمار روسی ملازمت کے ویزوں کے لیے درخواستوں میں تیزی سے اضافہ ظاہر کرتے ہیں، جو 2021 میں 2,876 ہندوستانی درخواستوں سے بڑھ کر 2024 میں 22,631 ہو گئے ہیں۔ توقع ہے کہ 2025 میں 40,000 سے زیادہ ہندوستانی شہری کام کے لیے روس پہنچیں گے۔
غیر ویزا سے مستثنیٰ ممالک کے غیر ملکی شہریوں کو جاری کیے گئے ورک پرمٹ (2021-2024)
حجم کے لحاظ سے سرفہرست 5 ممالک
|سال/ملک
|2021
|2022
|2023
|2024
|چین
|33268
|36116
|49139
|62145
|بھارت
|5480
|8050
|14090
|36208
|ویتنام
|10075
|17800
|24640
|25170
|ترکیہ
|22128
|16230
|12971
|11802
|ترکمانستان
|649
|837
|2764
|11358
جنوبی ایشیا روس کے لیے مزدوری کے ایک اہم ذریعہ کے طور پر ابھر رہا ہے
پیٹنٹ جاری کرنے پر پابندیوں کے بعد، روسی اداروں کو بیرون ملک سے مزدوروں کی خدمات حاصل کرنے پر مجبور کیا گیا، جن میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جنہیں روایتی طور پر مزدوروں کی فراہمی کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔
روسی حکومت کی جانب سے ویزہ کے لیے مطلوبہ ممالک کے ورکرز کے لیے کوٹہ کو 2024 میں 156,600 سے بڑھا کر 2025 میں 234,900 کرنے کے ساتھ، جنوبی ایشیائی ممالک، خاص طور پر انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا روسی معیشت کے مختلف شعبوں کے لیے لیبر کا ایک اہم ذریعہ بن کر ابھرے ہیں۔
روس میں کتنے ہندوستانی کام کر رہے ہیں
روسی فیڈریشن میں ہندوستانی کمیونٹی کی تعداد 14,000 بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ روس میں ہندوستانی نژاد تقریباً 1500 افغان شہری موجود ہیں۔ تقریباً 500 ہندوستانی تاجر روس میں رہتے ہیں۔ ان میں سے 200 سے زیادہ ماسکو میں کام کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق روس میں تقریباً 300 رجسٹرڈ ہندوستانی کمپنیاں ہیں۔ تقریباً تمام ہندوستانی تاجر/کمپنیاں تجارت سے وابستہ ہیں۔ چائے، کافی، تمباکو، دواسازی، چاول، مصالحے، چمڑے کے جوتے، گرینائٹ، آئی ٹی اور ٹیکسٹائل ان کمپنیوں کی طرف سے بھارت سے درآمد کی جانے والی اہم مصنوعات ہیں۔ کچھ ہندوستانی شہری ماسکو اور روس کے دیگر شہروں میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔
وہ شعبے اور شعبے جہاں ہندوستانیوں کی ملازمت کی توقع ہے
روسی وزارت محنت کے کوٹے کے مطابق، ہندوستانیوں سے تین اہم شعبوں میں آسامیاں پُر کرنے کی توقع ہے۔ ماسکو کے علاقے کو تقریباً 19,000 ہندوستانی کارکنوں کی ضرورت ہے۔ ان میں بنیادی طور پر درزی، دیکھ بھال کا عملہ اور ٹرول مین شامل ہیں۔ تعمیراتی امور کے منتظمین کو 12,000 سے زیادہ تعمیراتی کارکنوں کی ضرورت ہے۔ لینن گراڈ کے علاقے میں تقریباً 7500 ہندوستانیوں کو ملازمت دی جائے گی۔ ان میں بنیادی طور پر گارمنٹ ورکرز اور انسٹالیشن ورکرز شامل ہیں۔
اس طرح لاکھوں ہندوستانی ممکنہ طور پر دوسرے روسی خطوں میں بھی، خاص طور پر تعمیرات، ٹیکسٹائل، اسٹوریج، تقسیم، زراعت اور خوراک کی صنعتوں میں لیبر کوٹہ بھریں گے۔ روسی آجر اب ہندوستانیوں کو پرکشش کارکن تلاش کرتے ہیں کیونکہ ان کے تجربے اور جوانی کے امتزاج کے ساتھ ساتھ ان کی کم تنخواہ کی توقعات ہیں۔ ہندوستانیوں کے لیے، روس ہندوستان میں ملتے جلتے علاقوں کے مقابلے زیادہ اجرت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔