کیا اسرائیل-فلسطین تنازعہ کے دو ریاستی حل کے لیے بڑھتے ہوے دباؤ کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟
اسرائیل اور امریکہ کی لاکھ مخالفت کے باوجود بیشتر مغربی اور یوروپی ممالک تیزی سے فلسطینی ریاست کو قبول کر رہے ہیں۔
Published : September 24, 2025 at 8:17 PM IST
فرانس اور سعودی عرب کو امید ہے کہ اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں کے اجلاس اور غزہ کی پٹی میں بڑھتی ہوئی خوفناک جنگ کو اسرائیل فلسطین تنازعہ کے دو ریاستی حل کی تلاش کے لیے بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ان کوششوں میں 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں حتمی فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ایک نیا روڈ میپ شامل ہے، اور کئی مغربی ممالک کی جانب سے ایسی ریاست کو قائم ہونے سے پہلے تسلیم کرنے کے لیے عالمی اکثریت میں شامل ہونے کے لیے اقدامات بھی شامل ہیں۔
پیر کے روز، فرانس، اندورا، بیلجیئم، لکسمبرگ، مالٹا اور موناکو نے اقوام متحدہ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے آغاز میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان یا تصدیق کی جس کا مقصد مشرق وسطیٰ کے تنازعے کے دو ریاستی حل کے لیے حمایت حاصل کرنا ہے۔ ان کے اعلانات برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے ایسا کرنے کے ایک دن بعد سامنے آئے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت میں مزید اقوام کی پیروی کی توقع ہے۔
لیکن دو ریاستی حل کو آگے بڑھانے کی کوششوں کو بڑی رکاوٹوں کا سامنا ہے، جس کا آغاز امریکہ اور اسرائیل کی شدید مخالفت سے ہوا ہے۔ امریکہ نے فلسطینی حکام کو جنرل اسمبلی میں شرکت سے بھی روک دیا ہے۔ اور فلسطینی ریاست کے مخالف وزیر اعظم بینجمن نتن یاہو نے ردعمل میں یکطرفہ کارروائی کرنے کی دھمکی دی ہے جس میں ممکنہ طور پر مغربی کنارے کے کچھ حصوں کا الحاق بھی شامل ہے جس سے فلسطینیوں کا آزادی کا خواب اور بھی دور ہو جائے گا۔
امکانات کبھی مدھم نہیں ہوئے
مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ میں ایک فلسطینی ریاست کے قیام کو طویل عرصے سے بین الاقوامی سطح پر اس تنازعے کو حل کرنے کے واحد راستے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے، جو غزہ جنگ کے لیے ذمہ دار حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے سے ایک صدی قبل شروع ہوا تھا۔
حامیوں کا کہنا ہے کہ اس سے اسرائیل کو یہودی اکثریت کے ساتھ جمہوریت کے طور پر وجود میں آنے کا موقع ملے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا متبادل وہ جمود ہے جس میں یہودی اسرائیلیوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں اور فلسطینی اسرائیلی کنٹرول کے مختلف درجات میں رہتے ہیں، حقوق کے بڑے گروپوں کا کہنا ہے کہ یہ نسل پرستی کے مترادف ہے۔
اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے گزشتہ ہفتے کہا کہ "اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فلسطینی عوام کو حقوق کے بغیر محکوم بنانے کے ساتھ ایک ریاستی حل -- یہ بالکل ناقابل برداشت ہے"۔ دو ریاستی حل کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو گا۔
1990 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہونے والے امن مذاکرات تشدد اور فلسطینی ریاست کو روکنے کے مقصد سے اسرائیلی بستیوں کی توسیع کے درمیان بار بار ناکام ہوئے۔ بعد میں نتن یاہو کے 2009 میں اقتدار میں واپس آنے کے بعد سے کوئی ٹھوس مذاکرات نہیں ہوئے۔
اسرائیل نے مشرقی یروشلم کو ضم کر لیا ہے، وہ اسے اپنے دارالحکومت کا حصہ سمجھتا ہے، اور طویل عرصے سے فلسطینی محلوں اور اس کے آس پاس یہودی بستیوں کی تعمیر کی حوصلہ افزائی کرتا رہا ہے۔
مقبوضہ مغربی کنارے اسرائیلی شہریت کے حامل 500,000 سے زیادہ آباد کاروں اور تقریباً 30 لاکھ فلسطینیوں کا گھر ہے جو اسرائیلی فوجی حکمرانی کے تحت رہتے ہیں، فلسطینی اتھارٹی بکھرے ہوئے علاقوں میں محدود خود مختاری کا استعمال کر رہی ہے۔
غزہ میں، اسرائیلی جارحیت نے دسیوں ہزار فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، 20 لاکھ کی آبادی کا 90 فیصد بے گھر ہو گیا ہے، زیادہ تر علاقہ غیر آباد ہو گیا اور کچھ علاقوں کو قحط کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کی ایک نئی جارحیت سے سب سے بڑے فلسطینی شہر (غزہ سٹی) کو خالی اور ہموار کرنے کا خطرہ ہے۔
نتن یاہو کی حکومت اور اسرائیل کا بیشتر سیاسی طبقہ جنگ سے پہلے ہی فلسطینی ریاست کے مخالف تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امن مذاکرات کو بحال کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، اور غزہ کی زیادہ تر آبادی کو دوسرے ممالک میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل نے بے تابی سے ٹرمپ کے اس منصوبے کو اپنایا ہے جب کہ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ نسلی تطہیر کے مترادف ہوگا۔
فرانسیسی سعودی منصوبہ
شاید یہ امید کرتے ہوئے کہ یہ طلوع فجر سے پہلے کا تاریک ترین لمحہ ہے، فرانس اور سعودی عرب نے بین الاقوامی مدد سے فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام ایک غیر فوجی ریاست قائم کرکے تنازعہ کو ختم کرنے کے لیے مرحلہ وار منصوبہ تیار کیا ہے۔
اس منصوبے میں غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے، تمام یرغمالیوں کی واپسی اور مکمل اسرائیلی انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حماس فلسطینی اتھارٹی کی سرپرستی میں سیاسی طور پر آزاد کمیٹی کو اقتدار سونپے گی – جس پر وہ پہلے ہی رضامند ہو چکی ہے – اور ہتھیار ڈال دے گی جس سے مزاحمت نے انکار کیا ہے۔
منصوبے کے تحت بین الاقوامی برادری غزہ کی تعمیر نو میں فلسطینی اتھارٹی کی مدد کرے گی اور ممکنہ طور پر غیر ملکی امن فوجیوں کی مدد سے ان علاقوں پر حکومت کرے گی۔ منصوبے میں علاقائی امن اور انضمام کی ضرروت پر زور دیا گیا ہے، جس میں ممکنہ طور پر اسرائیل کے ساتھ سعودی تعلقات کو معمول پر لانا بھی شامل ہے۔
193 رکنی عالمی ادارہ نے اس ماہ کے شروع میں نام نہاد "نیویارک ڈیکلریشن" کی توثیق کرنے والی ایک غیر پابند قرارداد کی منظوری دی ہے۔
امریکی اور اسرائیلی مخالفت
امریکہ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے لیے بین الاقوامی دباؤ حماس کو انعام کے مترادف ہے اور اس سے جنگ کو روکنے اور بقیہ یرغمالیوں کی واپسی کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنا مشکل ہو جاے گا۔
غزہ جنگ بندی مذاکرات ایک بار پھر اس وقت ٹوٹ گئے جب اسرائیل نے 9 ستمبر کو قطر میں حماس کے مذاکرات کاروں کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا۔ امریکہ جولائی میں حماس پر الزام لگاتے ہوئے مذاکرات سے الگ ہو گیا تھا اور اسرائیل نے یکطرفہ طور پر مارچ میں پہلے کی جنگ بندی ختم کر دی تھی۔
اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام سے حماس کو 7 اکتوبر کو ایک اور وسیع پیمانے پر حملہ کرنے کا موقع ملے گا۔ حماس کے رہنماؤں نے بعض اوقات یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ 1967 کے خطوط پر ایک ریاست کو قبول کریں گے، لیکن یہ گروپ رسمی طور پر اسرائیل کی تباہی کے لیے پرعزم ہے۔
نتن یاہو نے فلسطینی ریاست کی بین الاقوامی شناخت کو اسرائیل پر حملے کے طور پر پیش کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ کے سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے ملاقات کے دوران نتن یاہو نے کہا کہ "یہ واضح ہے کہ اگر ہمارے خلاف یکطرفہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، تو یہ ہماری طرف سے یکطرفہ کارروائیوں کی دعوت دیتا ہے۔"
نتن یاہو اور ان کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادی شراکت دار طویل عرصے سے مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو ضم کرنا چاہتے ہیں، جس سے ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام عملاً ناممکن ہو جائے گا۔
امریکہ نے اس معاملے پر کوئی عوامی موقف نہیں لیا ہے، لیکن فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، روبیو نے "ملحق ہونے کے بارے میں اس گفتگو" کو ریاست کی شناخت کے معاملے سے جوڑ دیا۔
متحدہ عرب امارات نے مقبوضہ مغربی کنارے کے اسرائیل میں الحاق کو "سرخ لکیر" قرار دیا ہے۔ حالانکہ اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے 2020 کے ابراہیم معاہدے پر اس الحاق کے اثرات پر ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا ہے۔
فلسطینی کیا سوچتے ہیں؟
غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے کے فلسطینیوں نے اس خبر کا خیرمقدم کیا کہ مغربی ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ اس بات پر شک ظاہر کیا ہے کہ اس اقدام سے ان کے سنگین حالات میں بہتری آئے گی۔
اسرائیل کی حکومت غزہ میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فلسطینی ریاست کی مخالفت کرتی تھی اور اب کہتی ہے کہ وہ حماس کے لیے انعام جیسا ہے۔ اسرائیلیوں کو طویل عرصے سے خدشہ ہے کہ حماس جیسے گروپ – جو اسرائیل کے وجود کو قبول نہیں کرتے – اس پر حملہ کرنے کے لیے ایک آزاد ریاست کا استعمال کریں گے۔
جبکہ غزہ میں فلسطینیوں نے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ ریاست کا درجہ تسلیم کرنے سے بالآخر آزادی حاصل ہو سکتی ہے، یہ اسرائیل کی 23 ماہ کی تباہ کن جنگ کے درمیان ایک سکون ہے۔
جنگ شروع ہونے کے بعد سے، اسرائیلی آباد کاروں نے اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے کے وسیع حصّوں پر اپنی گرفت کو بڑھا دیا ہے، جس سے ایک متصل فلسطینی ریاست کے امکانات کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔
مغربی کنارہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کے لیے امید کا مرکز ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ فلسطینی شہروں اور قصبوں پر اسرائیلی فوجی چھاپوں نے آباد کاروں کے تشدد کو بڑھاوا دیا ہے، اور ریاستی حمایت یافتہ بستیوں کی توسیع نے ان کی سرزمین کو کھا رہی ہے، جس سے ایک متصل فلسطینی ریاست کی رسائی کے عملی امکان کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔
فلسطینیوں کے مطابق، دنیا میں حالیہ تبدیلی کا زمین پر کوئی قلیل مدتی اثر ہونے کا امکان نہیں ہے، جہاں اسرائیل قحط زدہ غزہ شہر میں ایک بڑا حملہ کر رہا ہے اور مغربی کنارے میں بستیوں کو بڑھا رہا ہے۔
اور بھی رکاوٹیں ہیں
فرانسیسی-سعودی منصوبہ تنازع میں سب سے زیادہ تفرقہ انگیز مسائل کو پس پشت ڈالتا ہے: حتمی سرحدیں، غیر قانونی یہودی بستیوں کی قسمت، ماضی کی جنگوں سے فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی، حفاظتی انتظامات، یروشلم کی حیثیت اور اسرائیل کو یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کرنا۔
یہ فلسطینی اتھارٹی پر بھی بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جس کی موجودہ قیادت کو بہت سے فلسطینی حقیر سمجھتے ہیں جو انہیں بدعنوان اور مطلق العنان سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ امن کے لیے پوری طرح پرعزم نہیں ہے اور حالیہ اصلاحات کے باوجود فلسطینی اتھارٹی پر اشتعال انگیزی کا الزام لگاتا ہے۔
اس منصوبے کے تحت فلسطینی انتخابات ایک سال کے اندر کرائے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن صدر محمود عباس نے شکست کے ڈر سے پچھلے انتخابات کو موخر کر دیا اور اسرائیلی پابندیوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ حماس، جس نے 2006 میں آخری قومی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، اس وقت تک باہر رہے گی جب تک کہ وہ اپنے ہتھیار ترک کر دے اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرے۔
ان سب کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبہ ماضی کے مشرق وسطیٰ کے معاہدوں، پیرامیٹرز اور روڑ میپ پر ختم ہونے کا امکان ہے، جس سے اسرائیل کو دریائے اردن سے لے کر بحیرہ روم تک زمین پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا، جو لاکھوں فلسطینیوں پر حکومت کر رہے ہیں جنہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: