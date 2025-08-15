حیدرآباد، تلنگانہ: ان دنوں نیٹو ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ نیٹو کا اصل تنازعہ مشرقی یوروپی ممالک کی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن (North Atlantic Treaty Organisation) میں شمولیت کے معاملے پر ہے۔ خاص طور پر روس کو نیٹو سے بڑا خطرہ ہے۔ روس کا خیال ہے کہ نیٹو کی توسیع اس کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ دوسری جانب نیٹو کھلے عام کہتا رہا ہے کہ خودمختار ممالک اپنی حفاظت کے لیے آزاد ہیں۔ یہ ممالک اپنی سلامتی کے لیے کسی بھی اتحاد کا انتخاب کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔
سوویت یونین اور روس کبھی بھی نیٹو کا حصہ نہیں تھے
اگر ہم اسے اس طرح دیکھیں تو سوویت یونین (یو ایس ایس آر) کبھی بھی نیٹو کا رکن نہیں بن سکا۔ سوویت یونین ایک کمیونسٹ ملک تھا۔ نیٹو ایک فوجی اتحاد ہے، جس میں جمہوری ممالک شامل ہیں۔ اس کے بعد 1991 میں سوویت یونین بکھر گیا، اس کے 15 ٹکڑے ہوگئے۔ اس کے بعد روس سوویت یونین کا جانشین بنا۔ روس نے نیٹو میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ لیکن یہ کبھی ممبر نہیں بن سکا۔ یہ نیٹو کی ویب سائٹ پر واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔
ٹوٹے ہوئے سوویت یونین کے کئی ممالک نیٹو میں شامل ہوئے
اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹے ہوئے سوویت یونین کے کئی ممالک کے علاوہ وارسا معاہدے کے کئی ممالک بھی نیٹو میں شامل ہیں۔ 1990 کی دہائی میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، کئی سابق وارسا معاہدہ اور بکھرے ہوئے سوویت یونین کے ممالک نے نیٹو میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا۔ سال 1999 میں پولینڈ کے علاوہ ہنگری اور جمہوریہ چیک نیٹو کے رکن بنے۔ چند سال بعد 2004 میں بلغاریہ، ایسٹونیا، لٹویا، سلوواکیہ، لتھوانیا، رومانیہ اور سلووینیا بھی نیٹو کے رکن بن گئے۔ اس کے بعد 2009 میں البانیہ اور کروشیا، 2017 میں مونٹی نیگرو اور 2020 میں شمالی میسیڈونیا نے نیٹو میں شمولیت اختیار کی، آخر کار فن لینڈ نے سال 2023 میں نیٹو میں شمولیت اختیار کر لی، اب دنیا یوکرین کا انتظار کر رہی ہے۔
NATO (شمالی اٹلانٹک معاہدہ تنظیم) کیا ہے؟
شمالی بحر اوقیانوس کا معاہدہ (شمالی اٹلانٹک معاہدہ تنظیم) معاہدہ، جسے نیٹو کہا جاتا ہے۔ نیٹو ایک فوجی اتحاد ہے۔ یہ تنظیم 4 اپریل 1949 کو واشنگٹن میں قائم ہوئی۔ اس کا بنیادی مقصد اپنے رکن ممالک کی آزادی اور سلامتی کا تحفظ ہے۔ اس معاہدے کو "واشنگٹن ٹریٹی" بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اجتماعی دفاع کے اصول پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک رکن ملک پر حملہ تمام پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس وقت نیٹو کے 32 ارکان ہیں۔ نیٹو کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق ان ممالک کا تعلق یوروپ اور شمالی امریکہ سے ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نیٹو کون سے معاملات پر تنازعہ کا شکار ہے۔
پہلا مسئلہ، مشرقی یوروپ کی توسیع
مشرقی یوروپی ممالک کو نیٹو تنظیم میں شامل کیا گیا۔ روس خاص طور پر سابق سوویت یونین کے ممالک کی شمولیت پر پریشان ہو گیا۔ اس معاملے پر روس بار بار دہرا رہا ہے کہ نیٹو کی یہ توسیع اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ نیز ماسکو یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو ممالک اس خطے میں اپنی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ نہ کریں۔
دوسرا مسئلہ، اجتماعی سلامتی
یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیٹو کا ایک مضبوط اصول ہے کہ اگر تنظیم کے کسی ایک رکن ملک پر حملہ ہوتا ہے، تو اسے تمام اراکین پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ نیٹو کے آرٹیکل 5 میں شامل کیا گیا ہے۔ روس کو نیٹو کے آرٹیکل 5 کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اصول سرد جنگ کے زمانے کا ہے۔ اب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔
تیسرا مسئلہ، میزائل ڈیفنس سسٹم
امریکہ نیٹو معاہدے کے تحت اس تنظیم کے 32 ارکان کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ نے یوروپ میں میزائل دفاعی نظام بھی تعینات کر رکھا ہے۔ یوروپ میں امریکہ کی اس طرح کی تعیناتی سے روس بہت پریشان ہے۔ روس کا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ میزائل سسٹم اس کی اسٹریٹجک سکیورٹی کو کمزور کرتا ہے۔
چوتھا مسئلہ، روسی مداخلت کی مخالفت
نیٹو نے روس پر 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کا الزام لگایا تھا۔ یہی نہیں ماسکو پر دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سخت الزام لگایا گیا۔
پانچواں مسئلہ، دفاعی اخراجات
نیٹو کے رکن ممالک سے توقع ہے کہ وہ اپنی جی ڈی پی کا 2 فیصد دفاع پر خرچ کریں گے۔ اس وقت بھی کئی ممالک ایسے ہیں جو اس ہدف کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔
چھٹا مسئلہ، کوسوو کی مداخلت
نیٹو نے 1999 میں کوسوو میں مداخلت کی۔ کوسوو یوگوسلاویہ کی ریاست تھی۔ اس مداخلت کے حوالے سے روس اور سربیا کے درمیان تنازعہ پیدا ہو گیا تھا۔
یہ کچھ اہم تنازعات ہیں جو نیٹو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان تنازعات نے نیٹو اور روس کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے یوروپی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
روس یوکرین جنگ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی امریکا کے شہر الاسکا میں ملاقات طے ہے۔ دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔
دنیا ٹرمپ پیوٹن ملاقات کا انتظار کر رہی ہے
تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی ملاقات آج یعنی 15 اگست کو امریکہ کے شہر الاسکا میں ہونے والی ہے۔ دنیا ان دونوں رہنماؤں کی اس ملاقات کے نتائج کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ہونے سے پہلے ہی روس یوکرین جنگ چھڑ سکتی ہے۔
زیلنسکی اور یوروپی رہنما ٹرمپ-پیوٹن ملاقات کے خلاف
اگر غور کیا جائے تو یوکرین کے صدر زیلنسکی اور کئی یوروپی رہنما امریکہ کے الاسکا میں ٹرمپ-پیوٹن ملاقات پر ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بات چیت لڑائی کو طول دے گی۔
ایسے میں اگر ٹرمپ پیوٹن مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو روس امریکہ تعلقات میں تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یوروپ پر حملے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ایک ہی وقت میں، زیلنسکی کے سخت حالات بھی آگ پر ایندھن کا کام کر سکتے ہیں۔ زیلنسکی چاہتے ہیں کہ روسی فوج مشرقی یوکرین سے انخلاء کرے۔ نیز یوکرین کو نیٹو کی رکنیت ملنی چاہیے۔ یہ چیزیں جنگ کو طول دے سکتی ہیں۔ ساتھ ہی روس زیلنسکی کے موقف کی یوروپ کی حمایت پر ناراض ہے۔ اس مکالمے کا منفی نتیجہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ نیز ایٹمی جنگ کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔
سوویت یونین اور نیٹو کے درمیان پیچیدہ تعلقات
سوویت یونین اور نیٹو کے درمیان تعلقات پیچیدہ رہے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران دونوں کے درمیان براہ راست تصادم ہوا تھا۔ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد صورتحال بدل گئی۔ دونوں کے درمیان تعاون میں اضافہ ہوا۔ ساتھ ہی شراکت داری کے لیے بھی کوششیں کی گئیں۔ تاہم روس کے یوکرین پر حملے اور نیٹو کی جانب سے مشرقی توسیع کے موقف کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
سرد جنگ
اگر غور کیا جائے تو نیٹو اور سوویت روس ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ان کے درمیان سرد جنگ کافی عرصے تک جاری رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نیٹو کا قیام سوویت یونین کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسی دوران سوویت یونین نے وارسا معاہدہ بنا کر اپنی پوزیشن مضبوط کی اور کئی یوروپی ممالک کو وارسا کیمپ میں لے آیا۔
1991 میں سوویت یونین کی تحلیل کے بعد نیٹو اور روس کے درمیان تعاون اور خوشگوار تعلقات کی امید پیدا ہوئی۔ اس دوران روس نے بھی نیٹو میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے یہ پنپ نہیں سکا۔
سابق سوویت یونین کے بہت سے ممالک نے نیٹو میں شمولیت اختیار کی
1990 کی دہائی سے، نیٹو نے مشرقی یوروپ میں توسیع کی۔ سابق سوویت جمہوریہ کے رکن ممالک بھی اس میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد روس کی نیٹو سے ناراضگی مزید بڑھ گئی۔
یوکرین کا بحران
یوکرین نیٹو میں شمولیت کے لیے زور دے رہا ہے۔ دوسری جانب روس کا خیال ہے کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت اس کی سلامتی کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجائے گی۔ ان تمام بحرانوں کے درمیان روس نے 2014 میں کریمیا کا الحاق کر لیا، اس کے ساتھ ہی ماسکو نے 2022 میں یوکرین پر حملہ کر دیا جس کے بعد سے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ جاری ہے۔ امریکہ اور یوروپی یونین سمیت دنیا بھر کے ممالک اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اگر آج کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو ماسکو اور نیٹو کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ تاہم دونوں کے درمیان بات چیت کے لیے کچھ
دروازے (چینل) کھلے ہوئے ہیں۔
1955 میں سوویت یونین کی طرف سے وارسا معاہدہ
نیٹو کے قیام کے 6 سال بعد، سوویت یونین نے 1955 میں وارسا معاہدہ تشکیل دیا۔ یہ تنظیم نیٹو سے مقابلے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس معاہدے کے تحت مشرقی یوروپ کے کئی ممالک اس تنظیم میں شامل ہوئے۔
سوویت یونین کی تحلیل
1991 میں سوویت یونین کی تحلیل کے بعد روس اور نیٹو کے درمیان تعاون کی امید پیدا ہوئی۔ روس نے بھی نیٹو میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ تاہم، سال 1997 میں، نیٹو اور روس نے ایک بانی ایکٹ پر دستخط کیے. اس میں تعاون اور مشاورت کا ایک پلیٹ فارم قائم ہوا۔
سوویت یونین اور میخائل گورباچوف
سوویت یونین کے آخری صدر میخائل گورباچوف یونین کے آخری صدر تھے۔ گورباچوف، جو سوویت یونین کے صدر تھے، نے خون بہائے بغیر سرد جنگ کا خاتمہ کیا۔ اور ملک کو کھولنے اور اقتصادی محاذ پر اقدامات اٹھائے۔
اگر غور کیا جائے تو دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ اس سرد جنگ کو ختم کرنے کا موقع میخائل گورباچوف کو مل گیا۔ تاہم، یہ ان کے ملک کے لیے حیران کن تھا کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ میخائل گورباچوف کی کوششیں کامیاب ہوئیں لیکن انہیں اپنی طاقت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس طرح سوویت یونین اس کے سامنے بکھر گیا۔ اسے 15 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد کئی سالوں تک سوویت یونین سے بننے والے روس نے نیٹو کے متوازی اپنی طاقت برقرار رکھی اور وارسا معاہدے کے ذریعے نیٹو اور امریکہ کے ساتھ سرد جنگ لڑی۔
سوویت یونین سے بننے والے 15 ممالک
سوویت یونین جس نے کبھی جرمنی کے ہٹلر کو شکست دی تھی۔ سوویت یونین ایک طویل عرصے تک امریکہ کے ساتھ سرد جنگ لڑتا رہا۔ اس نے دنیا کی جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں حصہ لیا۔ وہ سوویت یونین بالآخر ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سوویت روس سمیت 15 ممالک بنے۔ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد آرمینیا، آذربائیجان، ایسٹونیا، بیلاروس (اب بیلاروس)، جارجیا، قازقستان، کرغیزستان، لٹویا، روس، لتھوانیا، مالدووا (مولدووان)، تاجکستان، ترکمانستان، یوکرین اور ازبکستان ملک بن گئے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ فن لینڈ بھی نیٹو کا نیا رکن بن گیا ہے۔ یہی نہیں فن لینڈ کی سرحد روس کے ساتھ ملتی ہے۔ جس کی وجہ سے روس کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔
اگر آپ دیکھیں تو روس کی سرحدیں یوروپی ممالک ناروے، فن لینڈ، ایسٹونیا، لٹویا، بیلاروس، لتھوانیا، پولینڈ، یوکرین اور جارجیا کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان میں سے ایسٹونیا، لٹویا، لتھوانیا، پولینڈ، ناروے اور فن لینڈ نیٹو کے رکن بن چکے ہیں۔
نیٹو کا دو ٹوک بیان
نیٹو روسی پروپیگنڈے کی سختی سے تردید کرتا رہا ہے۔ یوکرین کے خلاف روس کی جارحانہ جنگ نے یوروپ میں امن و استحکام کو تہہ و بالا کر دیا ہے۔ اس نے عالمی سلامتی کو بھی بری طرح کمزور کیا ہے۔ اس پر نیٹو کا کہنا ہے کہ ...
- نیٹو کے تمام 32 اتحادی اس بات پر متفق ہیں کہ یوکرین اس اتحاد کا رکن بن جائے گا۔ نیٹو یوکرین سمیت ہر ملک کے اس حق کی حمایت کرتا ہے کہ وہ اپنا حفاظتی نظام خود منتخب کرے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہیں۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے اور نیٹو کے ارکان اس پر راضی ہیں تو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ روس کو اس معاملے پر ویٹو کا حق نہیں ہے۔
- نیٹو کا کہنا ہے کہ نیٹو اس کے لیے تصادم نہیں چاہتا۔ اور نہ ہی یہ روس کے لیے خطرہ ہے۔ نیٹو ایک دفاعی اتحاد ہے۔
- نیٹو روس کے ساتھ جنگ میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ روس کی طرف سے یوکرین کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں شریک ہے۔ نیٹو اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج یوکرین کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے۔
- نیٹو ایک دفاعی اتحاد ہے۔ واشنگٹن ٹریٹی کے آرٹیکل 5 کے مطابق نیٹو اپنے ایک ارب لوگوں کی حفاظت اور آزادی اور جمہوریت کے تحفظ کا پابند ہے۔
- نیٹو کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ مغربی رہنماؤں نے تنظیم میں نئے ارکان کو شامل نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے خلاف روسی جنگ کے آغاز سے ہی روس کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔
نیٹو روس سے ڈرتا ہے۔ روس نیٹو سے خوف کھاتا ہے
اگر دیکھا جائے تو روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ چین اور امریکہ سے تقریباً دو گنا بڑا ہے۔ جب فن لینڈ نے اپریل 2023 میں نیٹو اتحاد میں شمولیت اختیار کی تو روس کے ساتھ اس کی زمینی سرحد دگنی ہو گئی۔ اس طرح فن لینڈ کی شمولیت کے بعد بھی روس کی زمینی سرحد کا صرف %11 حصہ نیٹو ممالک کے ساتھ ہے۔ اس طرح روس کو گھیرنا مشکل ہے۔ پھر نیٹو روس سے ڈرتا ہے۔ روس فوجی تنظیم نیٹو سے خوف کھاتا ہے۔ وہیں دوسری جانب امریکہ دونوں کے لیے ہے۔ یہ نیٹو ممالک کے ساتھ ہے۔ یہ روس کی طرف سے نیٹو مخالف کارروائی کی مخالفت کرتا ہے۔