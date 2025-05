ETV Bharat / opinion

سونگر ڈرون کیا ہے جسے پاکستان نے بھارت پر حملے کے لیے استعمال کیا، جانیں

سونگر ڈرون ( Assiguard )

Published : May 10, 2025 at 1:03 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 1:34 PM IST

نئی دہلی: بھارت نے جمعہ کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان نے 8 اور 9 مئی کی درمیانی شب ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے 36 فوجی اور شہری مقامات پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حملے میں ممکنہ طور پر ایسیگارڈ کمپنی کے ترک ساختہ ڈرون شامل تھے۔ ایک پریس بریفنگ میں کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ نے کہا کہ "ڈرون کے ملبے کی فرانزک تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرون ترکی کے ایسیگارڈ کا بنایا ہوا سونگر ماڈل ہے۔" ترکی کی دفاعی کمپنی ایسیگارڈ کی طرف سے ڈیزائن اور تیار کردہ سونگر ڈرون پہلی بار اپریل 2019 میں لانچ کیے گئے تھے اور فروری 2020 میں ان کی کامیاب آزمائش کے بعد ترک مسلح افواج (TAF) کے حوالے کیے گئے تھے۔ یہ ترکی کے پہلے مقامی مسلح ڈرون ہیں۔ سونگر ڈرون (Assiguard) ٹیک آف وزن 45 کلو ڈرون کی چوڑائی روٹر سے روٹر تک 140 سینٹی میٹر ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 45 کلوگرام ہے۔ اس کا پورٹیبل بغیر پائلٹ ایریل سسٹم (UAS) ریئل ٹائم ویڈیو منتقل کرتا ہے اور پانچ کلومیٹر تک کی رینج میں کام کرتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 3000 میٹر اور زمین سے 300 میٹر کی بلندی تک جا سکتا ہے۔ ڈرون کو دن اور رات دونوں وقت فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کنکشن منقطع ہونے پر ڈرون واپس آجاتا ہے سونگر میں سرویلانس اور ایکسپلوریشن مقاصد کے لیے ایک پائلٹ کیمرہ اور ایک گن ماؤنٹیڈ کیمرہ نصب ہوتا ہے۔ یہ ڈرون خود مختار اور مینول فلائٹ کنٹرول موڈ کے ساتھ آتا ہے۔ ڈرون اور اس کے ریموٹ کنٹرولر کے درمیان رابطہ منقطع ہونے کی صورت میں یہ از خود گھر واپس آ جاتا ہے۔ سونگر ڈرون آپریشن کے دوران مواصلات کے لیے گلوبل پوزیشننگ سسٹم (GPS) اور GLONASS نیویگیشن سسٹم دونوں کا استعمال کرتا ہے۔ سونگر ڈرون میں استعمال ہونے والے ہتھیار

ایسیگارڈ ویب سائٹ پر پانچ قسم کے سونگر ڈرون درج ہیں۔ سونگر 5.56 x 45 ملی میٹر اسالٹ رائفل، سونگار 2 × 40 ملی میٹر گرینیڈ لانچر، سونگار 6 × 40 ملی میٹر ڈرم ٹائپ گرینیڈ لانچر، سونگار 3 × 81 ملی میٹر مارٹر گریپر، سونگار 8 ایکس ٹیئر/ سموک گرینیڈ لانچر۔ ان میں سے ہر ایک کثیر پرتوں والے فائرنگ کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ آتے ہیں۔ سونگر ڈرون (Assiguard) سونگر کی اسالٹ رائفل میں 5.56×45 ملی میٹر کے کارتوس ہوتے ہیں۔ یہ معیاری کارتوس شمالی اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن (نیٹو) کی افواج کے لیے بنائی گئی بندوقوں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ریکوائل فورس ڈمپنگ کے طریقہ کار کے ساتھ آتا ہے جو ڈرون پر ریکوائل کے اثر کو کم کرتا ہے۔ ڈرون 400-450 میٹر تک گرینیڈ پھینک سکتا ہے سونگر کا گرینیڈ لانچر 400-450 میٹر کی حدود میں دو گرینیڈ فائر کر سکتا ہے۔ مزید دستی بم فائر کرنے کے لیے اس میں ڈرم قسم کا گرینیڈ لانچر ہے جو سونگار 2×40 ملی میٹر گرینیڈ لانچر کی طرح چھ گرینیڈ فائر کر سکتا ہے۔ ایسیگارڈ کے مطابق ٹیئر یا اسموک گرینیڈ لانچر 8 گرینیڈ فائر کر سکتا ہے اور کنٹرول فری فال ڈپلائمنٹ کے ذریعے ہدف پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ کارکردگی سونگر ڈرون کو دیگر فوجی اثاثوں، جیسے فوجیوں یا دیگر ڈرونز کے ساتھ مربوط حملوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ زمینی، سمندری اور خصوصی آپریشنز کے دوران ہمہ جہت صلاحیت کا حامل ہے۔ یو اے ایس کو چپکے سے تعینات کیا جا سکتا ہے، جس سے فورسز اپنے مقام یا موجودگی کو ظاہر کیے بغیر اچانک حملہ کر سکتی ہیں۔ ڈرون کو جاسوسی اور نگرانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو دشمن کی نقل و حرکت پر ریئل ٹائم انٹیلی جنس فراہم کرتے ہیں۔ مزید پڑھیں: پاکستان کے چار ایئربیس پر حملہ، راولپنڈی میں بڑا دھماکہ، بھارت پر ڈرون حملے کی کوشش ناکام فیروز پور میں آرمی بیس پر حملے کی کوشش، بھارت نے 50 سے زائد پاکستانی ڈرون مار گرائے، تین افراد زخمی

