ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ حماس کے لیے یہ کیوں ناقابل قبول ہے؟
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی بھلے ہی دنیا تعریف کررہی ہے، لیکن اس میں کچھ بڑی رکاوٹیں بھی ہیں۔
Published : October 1, 2025 at 6:25 PM IST
حیدرآباد: امریکی صدر کی جانب سے پیش کردہ غزہ امن منصوبے پر بے صبری سے حماس کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ امریکی صدر اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ، حماس کے پاس اس منصوبے کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن ٹرمپ کے منصوبے میں کچھ ایسی خامیاں یا کچھ ایسے پوائنٹس کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ، مزاحمتی تنظیم اس میں ترامیم کا مطالبہ کر سکتی ہے۔
حماس کو امن منصوبے پر غور وفکر کے لیے تین سے چار دن کا وقت دیا گیا ہے۔ حماس سے ایسے جواب کی توقع کی جارہی ہے جس پر شاید ہی وہ کبھی راضی ہو۔ اس طرح یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اب منصوبے کے مستقبل پر غیر یقینی کے بادل چھا گئے ہیں۔
نتن یاہو کی حکومت میں شامل دائیں بازو کے دو انتہا پسند وزراء بھی اس منصوبے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔
ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس میں سب سے بڑی خامی اسرائیل کا غزہ سے انخلاء ٹائم فریم نہیں دینا ہے۔ ایسا لگتا ہے، جیسے اس بات کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔
غزہ میں مزاحمتی تنظیم حماس کو غیر مسلح ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ حماس کے لیے یہ شرط قبول کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ ماضی میں بھی حماس نے اس شرظ کو سرے سے مسترد کیا ہے۔ حالانکہ حماس کئی نکات پر راضی ہے لیکن کئی نکات ایسے ہیں جس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔
حماس کے لیے غیر مسلح ہونے کا فیصلہ آسان نہیں۔ حماس رہنما حسام بدران نے واضح کیا ہے کہ تحریک ہر حل کی تجویز کا خیر مقدم کرتی ہے، لیکن بنیادی اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی اور مزاحمت کا حق بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے۔
ٹرمپ کے امن منصوبے میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ نتن یاہو کا دوہرا رویہ بھی ہے۔ حالانکہ نتن یاہو نے ٹرمپ کے روبرو منصوبے کی حمایت کی ہے لیکن وہ دیگر پلیٹ فارمز پر ان کا متضاد رویہ ہے۔ نتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ، یرغمالیوں کی رہائی کے باوجود غزہ کے بیشتر علاقوں میں اسرائیلی فوج موجود رہے گی۔ نتن یاہو کا یہ بیان منصوبے کی اس شق کی خلاف ورزی ہے جس میں غزہ سے بتدریج اسرائیلی افواج کے انخلاء کی بات کہی گئی ہے۔ نتن یاہو کے اس دوہرے رویے سے یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ وہ عالمی برادری کے لیے ایک زبان اور اپنی حکومت میں شامل حماس مخالف پارٹیوں کے لیے دوسری زبان بول رہے ہیں۔ یہ بیان ایسے ہی ہے جیسے نتن یاہو چاہتے ہیں کہ حماس منصوبے میں رکاوٹ بنے اور وہ غزہ میں اہداف کو حاصل کر سکیں۔
اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حماس اس منصوبے کے سامنے جھک جائے لیکن انتہائی دائیں بازو کی اسرائیلی حکومت حماس کے مکمل خاتمے کے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسرائیلی حکومت میں شامل دو وزراء ٹرمپ کے منصوبے پر کھلے عام تنقید کر چکے ہیں، وہ منصوبے کو سفارتی ناکامی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر حماس مان جاتی ہے تو نتن یاہو کی حکومت گر سکتی ہے۔
امریکی صدر کے بیس نکاتی امن منصوبے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ، غزہ میں ایک عارضی بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی۔ جس کی صدارت ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے اور برطانیہ کے سابق پی ایم ٹونی بلیئر اس کے رکن ہوں گے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بعد کے مراحل میں فلسطینی اتھارٹی کو جزوی کردار دیا جائے گا۔ نتن یاہو بارہا فلسطینی اتھارٹی کو غزہ میں کردار دینے کی مخالف کر چکے ہیں۔
