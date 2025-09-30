کرور بھگدڑ: اگر آپ بھیڑ میں پھنس جائیں تو کیسے بچیں گے؟ تفصیل جانیں یہاں
اگر آپ ہجوم میں پھنس جائیں تو چیخنے چلانے سے گریز کریں کیونکہ اس سے توانائی ضائع ہوگی اور سانس لینے میں دشواری بڑھے گی۔
Published : September 30, 2025 at 4:24 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 5:01 PM IST
حیدرآباد: کرور میں تمل ناڈو وکٹری پارٹی (TVK) کی ایک سیاسی ریلی میں بھگدڑ مچنے سے 39 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 10 بچے اور 16 خواتین بھی شامل تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کرور کے مختلف اسپتالوں میں 111 افراد زیر علاج ہیں۔ اسی طرح، چند ماہ قبل، بنگلورو میں آر سی بی کی جیت کے جشن کے دوران بھگدڑ مچنے سے 11 افراد کی موت ہو گئی تھی اور 47 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور اسپتال میں داخل ہوئے۔ ہجوم انتہائی خطرناک ہیں۔ اس آرٹیکل میں، ہم جانیں گے کہ اگر ہم ایسے ماحول میں پھنس جائیں تو اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں...
اگر آپ بھیڑ میں پھنس جائیں تو کیسے بچیں؟
کسی بھیڑ والی جگہ پر جب پیچھے سے کوئی سامنے والوں کو دھکا دیتا ہے تو سب ایک ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے ہجوم میں پھنسے لوگوں کے پھیپھڑوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے جس سے ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اسٹیمپیڈ اینڈ کرش سروائیول ٹپس کے عنوان سے مضمون میں باکسر پوز میں اپنے ہاتھ اپنے سینے کے سامنے جوڑ کر رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کی پسلیاں اور سینے کو کچلنے سے بچائے گا اور سانس لینے میں آسانی پیدا کرے گا۔
اپنے پیروں کو زمین پر مضبوطی سے رکھیں
مزید برآں، آپ کو اپنے پیروں کو زمین پر مضبوطی سے رکھ کر سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گرنا بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ بھیڑ میں پھنس جائیں اور گر جائیں تو فوراً اٹھنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ ایک ہی سمت میں چلنے والے لوگوں کا سامنا کرنا خطرناک ہوسکتا ہے۔ اس سے آپ پر دباؤ بڑھے گا۔ اس لیے ہجوم کے ساتھ چلنے کے بجائے ترچھا چلنا چاہیے۔ اس راستے پر چلتے وقت ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور ایسی جگہوں کی تلاش کرنی چاہیے جہاں بھیڑ کم ہو اور آہستہ آہستہ اس جگہ کی طرف بڑھیں۔
چیخیں نہیں، چیخنے سے توانائی ضائع ہوتی ہے
چیخنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے توانائی ضائع ہوتی ہے اور سانس لینے میں دشواری بڑھ جاتی ہے۔ پرسکون رہنے کی کوشش کریں اور اپنی سانس لینے پر توجہ دیں۔ اگر آپ گر جاتے ہیں اور فوری طور پر اٹھ نہیں سکتے ہیں تو جنین کی پوزیشن میں گھماؤ اور اپنے سر اور گردن کو اپنے بازوؤں سے بچائیں۔ اس سے سانس لینے کے مسائل کو روکنے میں مدد ملے گی۔
جب اسٹیڈیم اور تھیٹر جیسی پرہجوم جگہوں پر ہجوم ہوتا ہے تو ہر کوئی اکثر ایک ہی دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دم گھٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مزید برآں، اگر دروازہ بہت چھوٹا ہے تو چوٹ لگنے کا خطرہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، آپ کو فوری طور پر چیک کرنا چاہیے کہ آیا باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ہے۔
کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کچلنے کا زیادہ امکان ہے
سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد کسی جگہ جمع ہو تو بھیڑ میں رہنے سے گریز کریں۔ باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا سامان، جیسے بیگ، جوتے یا موبائل فون گر جائیں، تو انہیں اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ وہاں پڑی کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کچلنے کا زیادہ امکان ہے۔ کچلنے سے سینے کے دباؤ، پسلیاں ٹوٹنے اور پھیپھڑوں اور دل کی چوٹیں لگ سکتی ہیں۔ کبھی کبھار، اندرونی خون بہہ سکتا ہے اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
احتیاط ضروری ہے
تقریب کے مقام میں داخل ہوتے وقت باہر نکلنے کے تمام راستوں کو احتیاط سے نوٹ کریں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو لوگ دیواروں یا ٹھوس چیزوں سے ٹکرا سکتے ہیں۔ لہٰذا، دیواروں، سلاخوں، رکاوٹوں یا ٹھوس و مستحکم ڈھانچے سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ سب سے اہم بات، گھبرائیں نہیں۔ اگر آپ پرسکون اور چوکنا رہتے ہیں، تو آپ فوری طور پر فرار ہونے کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکیں گے۔
(اعلان دستبرداری: یہاں فراہم کردہ تمام معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے براہ کرم اپنے ذاتی معالج سے رجوع کریں۔)