غزہ جنگ کے دو سال مکمل۔۔۔حماس کے حملے سے لے کر غزہ امن منصوبے تک، پوری کہانی
اسرائیل نے غزہ جنگ میں بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائیں ہیں۔ اس کےباوجود ان دو سالوں میں دنیا اسے روکنے میں ناکام رہی ہے۔
Published : October 7, 2025 at 9:06 AM IST
"غزہ"، گزشتہ دو سالوں میں یہ نام سب سے زیادہ سرخیوں میں رہا۔ اس دوران یہاں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے مچائی گئی تباہی کے مناظر، روتے بلکتے فلسطینیوں کی چیخ پکار، بھوک سے بے حال معصوم بچے اور در بدر بھٹکتی اور اپنے رشتہ داروں کی موت پر غم مناتی خواتین نیوز چینلوں، اخبار اور سوشل میڈیا کی آج بھی زینت بنے ہوئے ہیں۔
7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے سے شروع ہوئی اس جنگ نے مسئلہ فلسطین کو دنیا میں دوبارہ زندہ تو کر دیا، تاہم اس کے لئے فسلطینیوں نے ایک بھاری اور کبھی نہ بھولنے والی قیمت ادا کی ہے۔
اسرائیلی حملوں میں اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار اور ابو عبیدہ سمیت کئی سرکردہ لیڈران مارے گئے ہیں۔
جنگ میں فلسطینیوں کا نقصان:
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ دو سالوں سے جاری اسرائیلی جارحیت میں 67 ہزار سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر حساب کیا جائے تو یومیہ اوسطاً 92 فلسطینی قتل کیے گئے۔ اسے مزید سمجھیں تو ہر روز 27 معصوم بچے، 14 خواتین، 12 مائیں اور 30 باپ قتل کیے گئے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں کم از کم ایک لاکھ 70 ہزار فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 9 ہزار سے زائد اب بھی لاپتہ ہیں۔
غزہ کا بیشتر حصہ قحط کی زد میں ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق بھوک اور قحط سے منسلک فلسطینیوں کی اموات کم از کم 460 تک پہنچ گئی ہیں جن میں 150 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔
'ڈبلیو ایچ او' کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروز ایڈہانوم گیبریاسس نے کہا ہے کہ دو سالہ تنازع نے غزہ کے نظام صحت کو تباہ کر دیا ہے اور شہری شدید اذیت سے دوچار ہیں۔ تنصیبات کی دوبارہ تعمیر میں طویل عرصہ لگے گا لیکن لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی بحالی آسان نہیں ہو گی۔
انہوں نے کہا ہے کہ جسمانی بحالی کی خدمات صرف جنگ زدہ افراد کے لیے ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں جو غیر متعدی بیماریوں یا پہلے سے جسمانی معذوریوں کا شکار ہیں۔
ڈائریکٹر جنرل کے مطابق 7,800 سے زیادہ مریضوں اور زخمیوں کو علاج کے لیے غزہ سے باہر منتقل کیا جا چکا ہے لیکن اب بھی 3,800 بچوں سمیت 15,600 سے زیادہ افراد طبی بنیاد پر انخلا کے منتظر ہیں۔
جنگ میں اسرائیل کا نقصان:
اسرائیلی وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ جنگ کے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 1152 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور ہلاک فوجیوں میں سےتقریباً 42 فیصد کی عمریں 21 سال سے کم تھیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق ہلاک اسرائیلیوں کا تعلق فوج، پولیس، شن بیٹ ایجنسی اور کارپورلز سے ہے۔
اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ، حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کرتے ہوئے 1200 افراد کو ہلاک جبکہ 251 کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اس میں سے بیشتر یرغمالیوں کو حماس نے فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کر دیا اب 48 یرغمالی تنظیم کے قبضے میں ہیں جس میں اسرائیل کا خیال ہے کہ نصف سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔
صحافیوں اور طبی کارکنوں کی ہلاکتیں:
ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق ڈبلیو ایچ او اور مختلف اداروں کے امدادی کارکنوں نے غزہ کی جنگ میں نہایت مشکل اور غیرمحفوظ حالات میں کام کیا ہے جن میں کئی نے فرائض کی ادائیگی میں جان بھی قربان کر دی۔ غزہ کے طبی حکام کے مطابق، علاقے میں تقریبا 1,800 طبی اور کم از کم 543 امدادی کارکن ہلاک ہو چکے ہیں۔
گزشتہ دو سالوں میں غزہ میں اب کم از کم 248 صحافی مارے جا چکے ہیں، جو جدید دور میں کسی بھی دوسرے تنازعے سے زیادہ ہیں۔
غزہ میں تباہی:
غزہ کی حکومت کے اطلاعاتی دفتر کے مطابق صہیونی ریاست کے حملوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں تباہی کی شرح 90 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 38 اسپتال مکمل طور پر تباہ یا بند ہو چکے ہیں، جبکہ صہیونی فوج نے غزہ کے 80 فیصد رقبے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عوام پر 2 لاکھ ٹن سے زائد بارودی مواد گرا دیا گیا ہے اور 95 فیصد اسکول مکمل یا جزوی طور پر منہدم ہو چکے ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق دو ہزار 700 فلسطینی خاندان مکمل طور پر شہری ریکارڈ سے مٹ گئے ہیں جبکہ غذائی قلت اور طبی سہولیات کی کمی کے باعث 12ہزار اسقاط حمل کے واقعات بھی درج کیے گئے ہیں۔
یہ رپورٹ غزہ میں جاری انسانی بحران کی سنگینی اور اسرائیلی فوج کے حملوں کے اثرات کی واضح عکاسی کرتی ہے، جس سے لاکھوں فلسطینی متاثر ہوئے ہیں اور بنیادی سہولیات تک ان کی رسائی محدود ہو گئی ہے۔
عالمی سطح پر اسرائیل کی مخالفت:
عالمی عدالت انصاف کی جانب سے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کو نسل کشی سے تعبیر کرنے اور وزیراعظم نتن یاہو کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں آج بھی فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔
کئی یوروپی اور مغربی ممالک جو کبھی امریکہ اور اسرائیل کے سچے ساتھی رہے ہیں، انھوں نے فلسطینی ریاست کو قبول کر لیا ہے۔ فرانس، اندورا، بیلجیئم، لکسمبرگ، مالٹا اور موناکو نے اقوام متحدہ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے آغاز میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان یا تصدیق کی جس کا مقصد مشرق وسطیٰ کے تنازعے کے دو ریاستی حل کے لیے حمایت حاصل کرنا ہے۔
موجودہ حالات:
امریکی صدر نے 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ پیش کیا ہے، جس کی عرب اور مسلم ممالک سمیت مغربی اور یوروپی ممالک نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل نے بھی ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور حماس امن منصوبے کی تجاویز سے جزوی طور پر متفق ہے۔ حالانکہ حماس نے تنظیم کے غیر مسلح ہونے کی شرط پر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔
حالانکہ امریکی صدر نے فی الحال اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر حملے روکنے کی ہدایت دی ہے لیکن اسرائیل نے محصورعلاقے میں اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں جس میں ہر روز کئی فلسطینی جاں بحق ہو رہے ہیں۔
ٹرمپ کے امن منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے مصر کے شہر شرم الشیخ میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اسرائیل اور حماس میں بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔
ان اجلاسوں کا مقصد ممکنہ تبادلے کے لیے حالات پیدا کرنے پر مرکوز ہے جس کے بدلے میں تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، اور اسرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں:
- ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو حماس کی منظوری کے بعد محصور علاقے میں کیا تبدیلی آئی، آگے کیا ہوگا؟ یہاں جانیں
- کیا اسرائیل-فلسطین تنازعہ کے دو ریاستی حل کے لیے بڑھتے ہوے دباؤ کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟
- ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ حماس کے لیے یہ کیوں ناقابل قبول ہے؟
- مصر میں طے ہوگا غزہ اور حماس کا مستقبل۔۔حماس، اسرائیل، امریکہ اور عرب ممالک مذاکرات کی میز پر