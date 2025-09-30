غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا مکمل متن، یہاں جانیں سب کچھ
امریکی صدر نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ساتھ مل کر غزہ امن کی تجویز جاری کی۔ کیا حماس اس تجویز کو قبول کرے گا؟۔
Published : September 30, 2025 at 10:47 AM IST|
Updated : September 30, 2025 at 12:17 PM IST
واشنگٹن: اگر ٹرمپ کی امن تجویز حماس نے قبول کرلی تو اسرائیل اور حماس کے درمیان دو سال سے جاری جنگ 72 گھنٹوں میں ختم ہوجائے گی۔ ٹرمپ کی 20 نکاتی جنگ بندی کی تجویز کے مطابق جنگ بندی فوری طور پر نافذ العمل ہو گی۔
ٹرمپ کی تمام 20 تجاویز پر ایک نظر
1- غزہ دہشت گردی سے پاک علاقہ ہو گا جو اس کے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا۔
2- غزہ کے لوگوں کے فائدے کے لیے غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی، جو ضرورت سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں۔
3- اگر دونوں فریق اس تجویز پر راضی ہو جائیں تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی فورسز یرغمالیوں کی رہائی کی تیاری کے لیے طے شدہ لائن سے پیچھے ہٹ جائیں گی۔ اس عرصے کے دوران تمام فوجی کارروائیاں، بشمول فضائی اور توپخانے کی بمباری کو معطل کر دیا جائے گا اور جنگ کے محاذ خاموش رہیں گے جب تک کہ مکمل انخلاء کے لیے شرائط پوری نہیں ہو جاتیں۔
4- اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کو عوامی طور پر قبول کرنے کے 72 گھنٹوں کے اندر، تمام یرغمالی، زندہ اور مردہ واپس کر دیے جائیں گے۔
5- تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل عمر قید کی سزا پانے والے 250 قیدیوں کے علاوہ سات اکتوبر 2023 کے بعد حراست میں لیے گئے غزہ کے 1,700 باشندوں کو رہا کرے گا، جن میں اس تناظر میں زیر حراست تمام خواتین اور بچے بھی شامل ہوں گے۔ اسرائیلی ہر یرغمالی کی باقیات کے بدلے اسرائیل غزہ کے 15 مقتولین کی باقیات رہا کرے گا۔
6۔ تمام یرغمالیوں کی واپسی کے بعد حماس کے جو ارکان پرامن بقائے باہمی کا عہد کریں گے اور اپنے ہتھیاروں کو تلف کر دیں گے، انہیں عام معافی دی جائے گی۔ حماس کے وہ ارکان جو غزہ سے نکلنا چاہتے ہیں انہیں پناہ دینے والے ملک جانے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔
7۔ اس معاہدے کی منظوری کے بعد فوری طور پر غزہ کی پٹی میں مکمل امداد بھیج دی جائے گی۔ کم از کم امداد کی مقدار 19 جنوری 2025 میں شامل انسانی امداد کے معاہدے کے مطابق ہوگی، جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی (پانی، بجلی، سیوریج) اسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی، ملبہ ہٹانے اور سڑکوں کو کھولنے کے لیے ضروری سامان کا داخلہ شامل ہے۔
8۔ غزہ کی پٹی میں امداد کا داخلہ اور تقسیم کا کام دونوں فریقوں کی مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں ہلال احمر و دیگر بین الاقوامی اداروں کے ذریعہ انجام دی جائے گی جو کسی بھی فریق کے ساتھ کسی بھی طرح سے وابستہ نہیں ہیں۔ رفح کراسنگ کو دونوں سمتوں میں کھولا جائے گا جو 19 جنوری 2025 کے معاہدے کے تحت نافذ کردہ طریقۂ کار سے مشروط ہوگا۔
9۔ غزہ پر ایک ٹیکنوکریٹک، غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی کی عارضی عبوری حکومت کے تحت حکومت کی جائے گی، جو غزہ میں عوام کے لیے عوامی خدمات اور میونسپلٹیز کو چلانے کی ذمہ دار ہوگی۔ یہ کمیٹی اہل فلسطینیوں اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل ہوگی، جس کی نگرانی اور انتطام و انصرام ایک نئے بین الاقوامی عبوری ادارے "بورڈ آف پیس" کے ذریعے کیا جائے گا، جس کی سربراہی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کریں گے۔ برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر اس بورڈ کے رکن ہوں گے جب کہ دیگر اراکین اور سربراہان مملکت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ ادارہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فریم ورک کا تعین کرے گا اور اس وقت تک فنڈز کو سنبھالے گا جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی اپنا اصلاحاتی پروگرام مکمل نہیں کر لیتی، جیسا کہ مختلف تجاویز بشمول صدر ٹرمپ کے سال 2020 کے امن منصوبے اور سعودی فرانسیسی تجویز میں بیان کیا گیا ہے۔ اصلاحات کے بعد فلسطینی اتھارٹی غزہ پر محفوظ اور مؤثر طریقے سے کنٹرول واپس لے سکتی ہے۔ یہ ادارہ (بورڈ آف پیس) غزہ کے لوگوں کی خدمت کرنے والی اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سازگار جدید اور مؤثر طرز حکمرانی بنانے کے لیے بہترین بین الاقوامی معیارات پر زور دے گا۔
10۔ غزہ کی تعمیر نو اور توانائی بخشنے کے لیے ٹرمپ کا اقتصادی ترقی کا منصوبہ ایسے ماہرین کے ایک پینل کی مدد سے تیار کیا جائے گا جنہوں نے مشرق وسطیٰ میں ترقی پذیر جدید کرشماتی شہروں میں سے کچھ کو تعمیر کرنے میں مدد کی ہے۔ معیاری بین الاقوامی گروپوں نے کافی سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کی تجاویز اور ترقی کے پُرجوش آئیڈیاز تیار کیے ہیں، ان پر سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور سہولت فراہمی، سکیورٹی اور گورننس کے فریم ورک کو ترتیب دینے کے لیے غور کیا جائے گا جس سے مستقبل میں غزہ کے لیے روزگار، مواقع اور امید پیدا ہو گی۔
11۔ ترجیحی ٹیرف اور ایکسس ریٹس کے ساتھ ایک خصوصی اقتصادی زون قائم کیا جائے گا جس کے لیے شریک ممالک کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔
12۔ کسی کو بھی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ایسا کرنے کے لیے آزاد ہوں گے اور وہ واپس آنے کے لیے بھی آزاد ہوں گے۔ ہم لوگوں کو وہاں رہنے کی ترغیب دیں گے اور انہیں ایک بہتر غزہ کی تعمیر کا موقع فراہم کریں گے۔
13۔ حماس اور دیگر دھڑے اس بات پر متفق ہیں کہ غزہ کی حکمرانی میں براہ راست، بالواسطہ یا کسی بھی شکل میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ تمام عسکری، دہشت گردانہ اور جارحانہ انفراسٹرکچر بشمول سرنگوں اور ہتھیاروں کی تیاری کی سہولیات کو تباہ کر دیا جائے گا اور دوبارہ تعمیر نہیں کیا جائے گا۔ آزاد نگراں کی نگرانی میں غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل پورا ہو گا، جس میں ہتھیاروں کو ختم کرنے کے ایک متفقہ پروسس کے ذریعے مستقل طور پر اسلحوں کو استعمال سے باہر رکھنا اور بین الاقوامی طور پر مالی اعانت سے چلنے والے بائی بیک اور ری انٹیگریشن پروگرام کے ذریعے تعاون کیا جائے گا جس کی تصدیق خود مختار نگراں کے ذریعے کی جائے گی۔ نیا غزہ ایک خوشحال معیشت کی تعمیر اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے لیے پوری طرح پرعزم ہوگا۔
14۔ علاقائی شراکت داروں کی طرف سے اس بات کی ضمانت فراہم کی جائے گی کہ حماس اور دیگر تنظیمیں اپنی ذمہ داریوں کی تعمیل کریں گی اور یہ کہ نیا غزہ اس کے پڑوسیوں یا اس کے لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔
15۔ غزہ میں فوری طور پر تعیناتی کے لیے ایک عارضی بین الاقوامی فورس (International Stabilization Force) تیار کرنے کے لیے امریکہ، عرب اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ آئی ایس ایف غزہ میں جانچ شدہ فلسطینی پولیس فورسز کو تربیت اور مدد فراہم کرے گی اور اردن اور مصر سے مشاورت کرے گی جو اس شعبے میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ فورس طویل مدتی داخلی سلامتی کا حل ہو گی۔ آئی ایس ایف اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کر سرحدی علاقوں کو محفوظ بنانے میں مدد کے لیے نئی تربیت یافتہ فلسطینی پولیس فورسز کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ جنگی سازوسامان کو غزہ میں داخل ہونے سے روکنا اور غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے سامان کی تیز رفتار اور محفوظ بہاؤ کو آسان بنانا بہت ضروری ہے۔ فریقین کے درمیان تنازعات کے خاتمے کے طریقۂ کار پر اتفاق کیا جائے گا۔
16۔ اسرائیل غزہ پر قبضہ یا اس کا الحاق نہیں کرے گا۔ جیسے ہی آئی ایس ایف (غزہ کا) کنٹرول اور استحکام سنبھال لے گی، اسی وقت اسرائیل ڈیفنس فورسز (IDF) غیر فوجی کاری سے متعلق معیارات اور ٹائم فریم کی بنیاد پر غزہ سے دستبردار ہو جائے گی جس پر آئی ڈی ایف، آئی ایس ایف، ضامن ممالک اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان اتفاق کیا جائے گا، اس مقصد کے ساتھ کہ ایک محفوظ غزہ جو اسرائیل، مصر یا اس کے شہریوں کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عملی طور پر آئی ڈی ایف آہستہ آہستہ غزہ کا علاقہ آئی ایس ایف کے حوالے کر دے گی جس کی سکیورٹی کا انتظام وہ ایک معاہدے کے مطابق عبوری اتھارٹی کے ساتھ سنبھالے گی جب تک کہ وہ غزہ سے مکمل طور پر واپس نہیں نکل جاتی۔ وہ غزہ میں تب تک موجود رہے گی جب تک کہ غزہ دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کے خطرے سے مناسب طریقے سے محفوظ نہیں ہو جاتا۔
17۔ حماس کی جانب سے اس تجویز میں تاخیر یا اسے مسترد کرنے کی صورت میں، امدادی آپریشن میں تیزی سمیت مذکورہ بالا تمام تجاویز پر عمل کیا جائے گا اور دہشت گردی سے پاک علاقے آئی ڈی ایف سے آئی ایس ایف کے حوالے کیے جائیں گے۔
18۔ ایک بین المذاہب مکالمے کا عمل رواداری اور پرامن بقائے باہمی کی اقدار کی بنیاد پر شروع کیا جائے گا تاکہ امن سے حاصل ہونے والے فوائد پر زور دے کر فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی ذہنیت اور بیانیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔
19۔ جب غزہ کی تعمیر نو کا کام آگے بڑھے گا اور جب فلسطینی اتھارٹی اصلاحاتی پروگرام کو وفاداری کے ساتھ مکمل کر لے گی، بالآخر فلسطینیوں کی حق خود ارادیت اور حکومت کی منظوری کے ایک قابل اعتبار راستے کے لیے حالات سازگار ہوں گے، جسے ہم فلسطینی عوام کی خواہش کے مطابق تسلیم کریں گے۔
20۔ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پرامن اور خوشحال بقائے باہمی کے لیے سیاسی افق پر اتفاق رائے کے لیے ایک مکالمہ شروع کرے گا۔