صحافت کا بدلتا چہرہ: سچ دب رہا ہے، صحافی ٹوٹ رہے ہیں، سوشل میڈیا شور مچا رہا ہے
صحافت اور سماج پر سوشل میڈیا کے اثرات، اس کے فوائد اور نقصانات پر نمائندہ عمران دین کی خاص رپورٹ۔۔۔۔
Published : October 6, 2025 at 3:03 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 5:01 PM IST
اننت ناگ: دنیا کافی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور اس تبدیلی میں سب سے نمایاں کردار سوشل میڈیا کا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، ٹوئٹر "ایکس"، انسٹاگرام، یوٹیوب یا ٹک ٹاک۔ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہر فرد ایک 'صحافی' بن گیا ہے، ہر شخص ایک 'رپورٹر' بن چکا ہے اور ہر موبائل ایک 'کیمرہ'۔ کبھی وہ دور تھا جب خبریں صرف اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی چینلز تک محدود ہوا تھی۔ خبر کے نشر ہونے سے پہلے ایک مکمل ادارتی عمل سے گزرا کرتی تھی۔ تحقیق، تصدیق اور ذمہ داری کو بنیادی اہمیت دی جاتی تھی۔ لیکن سوشل میڈیا نے یہ سب کچھ بدل دیا۔
پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی کم و بیش یہی صورت حال ہے۔ ان پلیٹ فارمز پر سچائی کی جگہ سنسنی، تحقیق کی جگہ رفتار اور تربیت کی جگہ سستی شہرت نے لے لی ہے۔ یہ صرف صحافت کا بحران نہیں، بلکہ ایک پورے سماج کے فکری زوال کی کہانی ہے۔ جہاں صحافی کم ہو رہے ہیں اور خودساختہ رپورٹروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سچائی، جھوٹ اور افواہ کے بیچ فرق مٹتا جا رہا ہے اور صحافت سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔
وادی کے ایک سابق صحافی رئیس جاں نثار کا کہنا ہے کہ 'صحافت جو کبھی عوام کی آواز ہوا کرتی تھی، اب ایک منافع بخش کاروبار بن چکی ہے۔ ریٹنگز، اشتہارات اور وائرل کلچر نے اس پیشے کی اصل روح کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافت اب صحافت نہیں رہی، یہ ایک شو بن چکی ہے۔ جو صحافی سچ لکھتا ہے، وہ یا تو دبایا جاتا ہے یا نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ ایسا ماحول سنجیدہ اور اصول پسند صحافیوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ کئی تجربہ کار صحافی یا تو پیشہ چھوڑ چکے ہیں یا متبادل روزگار کی تلاش میں ہیں۔' ان کے مطابق سوشل میڈیا نے اطلاعات تک رسائی کو عام کر دیا، لیکن غیر تربیت یافتہ اور غیر ذمہ دار افراد کی بھرمار نے پیشہ ور صحافت کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔'
ماس کمیونیکیشن کے طالب علم مرتضٰی گل کہتے ہیں کہ 'آج ہر موبائل کیمرہ ایک نیوز روم ہے، مگر افسوس کہ زیادہ تر سوشل میڈیا رپورٹرز کو تحقیق، توازن اور صحافتی اصولوں کا علم ہی نہیں ہے۔" انہوں نے کہا کہ 'غیر مصدقہ خبریں تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، اور ان کا اثر نہ صرف عوام پر بلکہ اداروں اور سماج پر بھی پڑ رہا ہے۔ نئی پود میں صحافت کی طرف رجحان موجود تو ہے، لیکن یہ رجحان مشروط ہے۔ جو نوجوان اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، وہ شعور، ہمت، اور مقصد کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ روایتی میڈیا سے ہٹ کر نئے طریقے اپنا رہے ہیں۔ مگر بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جو ان چیلنجز کے باعث صحافت کو اپنا کریئر بنانے سے گریز کر رہے ہیں۔'
جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں ایسے کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جہاں خود ساختہ "فیس بک صحافیوں" نے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ متاثرہ افراد کے مطابق، 'یہ لوگ جھوٹی یا مبالغہ آمیز خبریں بنا کر عوامی یا ذاتی دباؤ ڈالتے ہیں اور مالی یا ذاتی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔' وہیں گذشتہ دنوں کئی شہریوں نے خودساختہ رپورٹروں پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے عناصر بغیر کسی رجسٹریشن، بغیر کسی تربیت کے خود کو صحافی کہتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے کچھ ادارے بھی ایسے خودساختہ صحافیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایسے رویے سے پیشہ ور صحافیوں کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، اور صحافت جیسے مقدس پیشے پر عوام کا اعتماد متزلزل ہو رہا ہے۔
دوسری جانب پیشہ ور صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان سے دن رات کام لیا جاتا ہے، خطرناک علاقوں میں رپورٹنگ کرائی جاتی ہے، تاہم معاوضہ کے طور نہ تو انہیں معقول تنخواہیں فراہم کی جاتی ہے، نہ تحفظ، اور نہ ہی کوئی مراعات٬ کئی صحافیوں کو مہینوں تنخواہیں نہیں ملتی، اور جو تنخواہیں انہیں واگزار کی جاتی ہے وہ اتنی قلیل ہوتی ہے کہ گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔
وادی کے ایک مقامی کارٹونسٹ اور میڈیا مبصر ایس طارق کا کہنا ہے کہ ماضی میں صحافت منفرد طریقے سے ہوا کرتی تھی ہر خبر کی باریک بینی سے جانچ پڑتال ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گرچہ اُن دنوں مذکورہ شعبے میں کوئی بھی فرد کام کرنا چاہتا تھا تو انہیں کئی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا٬ ماضی میں سہولیات قلیل تھی٬ تاہم دور حاضر میں حالات ان چیزوں کے برعکس پائے جا رہے ہیں٬ صحافت شکوک کی شکار ہوئی ہے٬ انہوں نے کہا کہ ایک پیشہ ور صحافی خبر کی تہہ تک جاتا ہے جس کے بعد اس کو نشر کیا جاتا ہے وہی نام نہاد صحافی کسی بھی خبر کی تصدیق کیے بغیر ہی اسے سماجی رابطہ سائٹس پر اپلوڈ کر دیتے ہیں٬ جس سے عوام میں بدامنی اور نفرت پھیلتی ہے٬ انہوں نے کہا کہ دور حاضر میں صحافتی شعبے میں مشروم گروتھ ہورہی ہے جس سے صحافیوں کو کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے٬ تاہم اسی پریشانی میں اسی دوڈ میں انہیں اپنا لوہا منوانا ہے۔
ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ (HOD) شعبہ صحافت گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ ڈاکٹر محمد عمران پرے نے کہا کہ مذکورہ شعبہ کے تئیں خواتین کا رجحان بڑھ رہا ہے٬ انہوں نے کہا کہ وادی میں صرف پانچ مقامات پر صحافت کی تعلیم دی جاتی ہے جن میں شمالی کشمیر کے بارہمولہ٬ وسطی کشمیر کے ایم اے روڈ زنانہ کالج٬ امر سنگھ کالج٬ نوا کدل اور جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گورنمنٹ ڈگری کالج پڑھائی جاتی ہے٬ گرچہ وادی میں پانچ مقامات پر صحافت پڑھائی جا رہی ہے تاہم انہوں نے امید جتائی کہ مستقبل میں ان میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔
ڈاکٹر عمران کے مطابق جنوبی کشمیر کے چاروں اضلاع سے وابستہ طالب علم پڑھائی حاصل کرنے کے لئے جی ڈی سی کھنہ بل میں وارد ہوتے ہیں۔ صحافت میں ہو رہی مشروم گروتھ پر اپنا موقف ظاہر کرتے ہوئے ایچ او ڈی نے کہا کہ اس چیز کو سکالرز نے بڑی گہرائی سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے صحافتی اداروں میں آئے روز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کافی حد تک مشروم گروتھ ہوئی ہے تاہم کہیں پر یہ واضح نہیں کیا گیا ہے جسے میڈیا کونسل آف انڈیا٬ بار کونسل آف انڈیا یا دیگر شعبوں کا ذکر واضح طور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سرکاری سطح پر صحافتی شعبے کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ شعبہ مستقبل میں سوسائٹی کے لئے تعمیر و ترقی کے دروازے ہموار کر سکے۔
مجموعی طور پر عوام، صحافیوں اور ماہرین سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ صحافت کو آزاد، ذمہ دار، اور پیشہ ورانہ انداز میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔
