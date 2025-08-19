واشنگٹن: رواں سال اوول آفس میں اپنی زیلنسکی سے دوسری ملاقات کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین میں کسی بھی امن معاہدے کی نگرانی کے لیے امریکہ یورپی ممالک کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران یوکرین کے رہنما ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر کا اظہار تشکر کیا۔ اس دوران نائب صدر جے ڈی وانس خاموش نظر آئے۔
اگر آپ غور کریں تو ٹرمپ نے زیلنسکی اور اعلیٰ یورپی رہنماؤں کی اچھی میزبانی کی تاکہ تین سال پرانی یوکرین جنگ کو روکنے کے لیے امریکہ کی زیرقیادت کوششوں کو تیز کیا جا سکے۔ تاہم اس ملاقات کا لہجہ اور انداز سابقہ میٹنگ سے بہت مختلف تھا جب فروری میں یوکرین کے صدر کو وائٹ ہاؤس سے باہر نکال دیا گیا تھا۔
زیلنسکی اور یوروپی رہنماؤں سے بات چیت کے بعد ٹرمپ نے روسی صدر ولادی میر پوتن کو فون کیا اور ان سے طویل گفتگو کی۔ گذشتہ جمعہ کو الاسکا میں ٹرمپ نے پوتن کا شاندار استقبال کیا۔ اس کے بعد اب انہوں نے یوروپی اتحادیوں کے اس غیر معمولی اجتماع کی میزبانی کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب وہ زیلینسکی اور پوتن کے درمیان سہ فریقی ملاقات کا بندوبست کرنے کے لیے کام کریں گے۔
ٹرمپ-زیلینسکی ملاقات کا خلاصہ
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے حفاظتی ضمانت کی حمایت کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن مذاکرات کے لیے ایک اہم سوال یہ ہے کہ مستقبل میں مزید روسی جارحیت کو کیسے روکا جائے۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ نے روس کے بھی اہم مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ یورپی ممالک "سکیورٹی فراہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی ضرورت بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں ان کی مدد کریں گے۔" اس پر زیلنسکی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ "بہت ہی مضبوط اشارے" دے رہا ہے۔
یورپی ممالک یوکرین میں کسی بھی امن معاہدے کی حفاظت کرنے والی ایک فوج بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے مشورہ دیا کہ پوتن سلامتی کی ضمانتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹ کوف نے اتوار کو کہا کہ ماسکو یوکرین کے لیے نیٹو کے طرز کی سکیورٹی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔
یوروپی رہنماؤں کے بیانات
یورپی رہنماؤں نے اس خیال اور اس کے وسیع اثرات کی تعریف کی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ جب ہم سلامتی کی ضمانتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے یورپی براعظم کی سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ میکرون نے کہا کہ بات چیت منگل کو شروع ہو گی تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ امریکہ کیا کچھ سہولت کاری کے لیے تیار ہے۔
یورپی رہنماؤں نے ٹرمپ کی تعریف کی لیکن کہا کہ ابھی سخت محنت باقی ہے۔ یورپی رہنما یوکرین کے حق میں اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ان میں سے کئی لیڈروں نے عوامی تبصروں میں ٹرمپ کی تعریف کی جو ٹرمپ کی جانب سے بھاری محصولات اور دیگر مسائل پر ان کی دھمکیوں کے پیش نظر حیران کن بات تھی۔
اس میٹنگ سے قبل نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے ٹرمپ کو "پیارے ڈونلڈ" کہہ کر مخاطب کیا اور یوکرین جنگ کے بارے میں کہا کہ "اگر ہم اسے اچھی طرح سنبھالتے ہیں تو ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔" فاکس نیوز چینل کے ساتھ بعد میں انٹرویو میں روٹے نے ٹرمپ کو "حیرت انگیز" قرار دیا اور کہا کہ یوکرین کی زمین کے ممکنہ تبادلے پر بات نہیں ہوئی۔
روٹے نے کہا کہ "سب سے پہلے ہمیں سکیورٹی کے رہنما خطوط پر مکمل وضاحت کی ضرورت ہے۔" ان کا کہنا تھا کہ بھلے ہی یوکرین کے پاس نیٹو کی رکنیت نہ ہو، تب بھی اتحاد کے ارکان کو ملنے والی سکیورٹی کے مساوی ضمانتوں پر بات چیت ہوگی۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے ملاقات کے بعد کہا کہ "حقیقی پیش رفت" اور "حقیقی اتحاد" کا مظاہرہ ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں رہنماؤں کی نجی ملاقات سے قبل، یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لیین نے کہا کہ تمام فریق "ایک منصفانہ اور دیرپا امن" کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔
جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے بھی احتیاط کے ساتھ کہا کہ لڑائی کو روکنے کے لیے "راستہ اب کھلا ہے" لیکن اگلے اقدامات "زیادہ پیچیدہ" ہیں۔ مرز نے کہا، "آئیے روس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں۔" انہوں نے مزید کہا کہ وہ جنگ بندی ہوتے دیکھنا چاہیں گے۔
پیر کی رات صحافیوں سے بات کرتے ہوئے میرز نے کہا کہ روس کا یہ مطالبہ کہ یوکرین اپنے مشرقی ڈونباس علاقے کے ناقابل تسخیر حصوں کو لڑائی کے خاتمے کے لیے چھوڑ دے، یہ امریکہ کے فلوریڈا کو چھوڑنے کے مترادف ہوگا۔
وہیں ٹرمپ نے کوئی عزم ظاہر کیے بغیر کہا کہ "اگر ہم جنگ بندی کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔" انہوں نے جمعے کی سربراہی ملاقات کے بعد عارضی جنگ بندی کی کوششیں ترک کر دیں اور پوتن کے اس موقف سے اتفاق کیا کہ بات چیت کو طویل مدتی امن معاہدے پر توجہ مرکوز رکھنا چاہیے۔ زیلنسکی اور ٹرمپ کے بیچ بھی تال میل بہتر ہوا ہے۔ یوکرائنی رہنما کے ذریعہ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی بات چیت کو 'بہت اچھی' کہہ کر تعریف کرنے کے بعد امریکی صدر نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا کہ "بہت اچھا تبصرہ۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔"
اس بار زیلنسکی ٹرمپ کی میٹنگ میں کافی خوشگوار ماحول دیکھنے میں آیا۔ یوکرین کے صدر نے اپنے ملک کی حمایت کرنے پر امریکی اور یورپی اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا بار بار شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پوتن کو خط بھیج کر جنگ کے دوران بچوں کی حفاظت کرنے کی تاکید کی۔ وہیں اوول آفس میں موجود وینس نے کوئی عوامی تبصرہ نہیں کیا۔
'توقع سے زیادہ پیچیدہ جنگ'
اب بات چیت کے اگلے مراحل میں پوتن کا موقف اور رویہ کافی اہم ثابت ہوگا۔ ٹرمپ جنہوں نے انتخابی مہم کے دوران کئی مواقع پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ یوکرین جنگ کو ایک دن میں روک سکتے ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز بار بار کہا کہ یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جتنا انہوں نے کبھی سوچا تھا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید ناقابل یقین حد تک، برسوں سے جاری لڑائی جلد ہی ختم ہو سکتی ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ "ایک یا دو ہفتوں میں ہم جان لیں گے کہ کیا ہم اسے حل کر سکتے ہیں یا یہ خوفناک جنگ جاری رہے گی۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن امور پر ابھی تک اتفاق نہیں ہوا ہے وہ "زیادہ پیچیدہ" نہیں ہیں۔
ابھی بھی بہت کچھ حل طلب ہے، جیسے کہ آیا یوکرین روس سے کسی خطے کا تبادلہ کرے گا یا نہیں، یوکرین کی فوج کا مستقبل کیا ہوگا اور ملک کو آخر کار کس نوعیت کی تحفظ کی ضمانتیں ملیں گی۔
ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے پوتن اور زیلنسکی کے درمیان آمنے سامنے ملاقات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ لیکن روسی خارجہ امور کے مشیر یوری اوشاکوف نے صرف اتنا کہا کہ پوتن اور ٹرمپ نے 40 منٹ تک فون پر بات کی۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ٹاس (TASS) نے رپورٹ کیا کہ پوتن نے دونوں فریقوں کے درمیان براہ راست بات چیت کے جاری رہنے کی "حمایت" کی۔
وائٹ ہاؤس کے باہر بات کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ اس طرح کی ملاقات کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے لیکن امریکہ نے مشورہ دیا ہے کہ یہ جلد از جلد ہو گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ "لیکن اس کے لیے تمام فریقین کی رضامندی درکار ہے۔"
اسی بیچ فرانس کے صدر میکرون نے تجویز پیش کی کہ ایک اور سربراہی اجلاس میں تینوں صدور کے ساتھ ساتھ یورپی رہنما بھی شامل ہو سکتے ہیں فرانسیسی صدر نے کہا کہ سہ فریقی اجلاس کا خیال بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس مسئلے کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے۔
ٹرمپ زیلنسکی ملاقات کے تین اہم نکات
پہلا پوتن-زیلینسکی- ٹرمپ کی سہ فریقی ملاقات : امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ولادیمیر پوتن کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ روسی رہنما اور زیلنسکی کے درمیان دو طرفہ مذاکرات کے لیے 'تیاریاں' شروع کریں۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ پوتن اور زیلنسکی ملاقات کے بعد سہ فریقی ملاقات ہوگی، جس میں امریکی صدر بھی شریک ہوں گے۔
دوسرا، ٹرمپ کا مذاکرات کے دوران عارضی جنگ بندی سے پیچھے ہٹنا: جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے دوران ٹرمپ کو عارضی جنگ بندی کی ضرورت کو مسترد کرتے دیکھا گیا۔ یوکرین روس کے بیچ عارضی جنگ بندی پر اتفاق ایک مکمل امن معاہدے سے کچھ حد تک آسان ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاہدے تک پہنچنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ اس طرح ان مذاکرات کے دوران روس کا حملہ جاری رہ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے عارضی جنگ بندی کے بارے میں کہا، "میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضروری ہے۔"
تیسرا، یوکرین کو حفاظتی ضمانت دینے کا مسئلہ: ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو بتایا کہ امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی معاہدے میں یوکرین کی سلامتی کی ضمانت دینے میں مدد کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ’سکیورٹی کی پہلی ذمہ داری یورپ کی ہے لیکن ہم بھی اس میں شامل ہوں گے۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ "ہم انہیں اچھی سیکورٹی فراہم کریں گے۔"
