سیکس کے دلدل ریڈ لائٹ ایریا سے ہوئیں فرار، تین نوجوان خواتین نے نئی شناخت کے ساتھ لکھی اپنی کہانی
ممبئی کے ریڈ لائٹ ایریا سے فرار ہونے کے بعد، انہوں نے باعزت زندگی کا راستہ چنا۔ تفصیل سے پڑھیں کیا ہے سچا واقعہ۔
Published : September 25, 2025 at 10:42 AM IST
ممبئی، مہاراشٹر: زندگی کی مشکلات سے نبرد آزما کئی خواتین نے اپنی ہمت اور محنت سے ایک نئی شروعات کی ہے۔ یہ کہانی ایسی تین خواتین کی ہے جنہوں نے ممبئی کے ریڈ لائٹ ایریا سے فرار ہونے کے بعد باعزت زندگی کا راستہ چنا۔ سماجی تنظیم 'اپنے آپ' نے ان خواتین کو اس دلدل سے نکالنے میں پوری مدد کی۔
اس تنظیم نے 150 سے زیادہ خواتین کو اس دلدل سے بچایا ہے اور 5000 سے زیادہ خواتین کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس بار ہم آپ کو تین خواتین کی جدوجہد کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ ان کے وقار کو مجروح کرنے سے بچنے کے لیے، ہم ان کے بدلے ہوئے ناموں سے ان کا حوالہ دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں جن متاثرین کے نام بیان کیے جا رہے ہیں وہ نام فرضی ہیں، لیکن کہانی سچائی پر مبنی ہے۔
برتن دھو کر اپنے خاندان کی کفالت
تیجسوینی کی زندگی اس وقت بدل گئی جب ان کے شوہر کی موت کے بعد ان پر تین چھوٹے بچوں کی ذمہ داری آ گئی۔ گھر کے مالی حالات خراب تھے اور یہاں تک کہ گزارا کرنا بھی مشکل تھا۔ شروع میں وہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر اپنے خاندان کی کفالت کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے اس کے بچے بڑے ہوتے گئے اور اخراجات بڑھتے گئے، یہ کام ان کی پرورش کے لیے کافی نہیں تھا۔
جسم فروشی کے کاروبار میں شامل ہونے کی مجبوری
مجبوری میں، وہ کماٹھی پورہ میں جسم فروشی کے کاروبار میں شامل ہوگئی۔ لیکن وہ جلد ہی اس دلدل سے نکلنے کے لیے پرعزم تھی۔ اپنی محنت اور تنظیم "اپنے آپ" کے تعاون سے تیجسوینی اب ایک ہنر مند درزی ہے۔ اسے سلائی کے متعدد آرڈرز موصول ہوتے ہیں۔ "اپنے آپ" تنظیم کی کوششوں سے متاثر ہو کر 150 سے زائد خواتین اس دلدل سے نکل کر ایک نئی راہ کا انتخاب کر چکی ہیں۔
دامنی کی کہانی تو آپ کو یاد ہوگی
دامنی کی کہانی بھی متاثر کن ہے۔ وہ بھی اپنے خاندان کی مالی مدد کے لیے اس دلدل میں پھنس گئی، لیکن آج وہ مہندی کی ماہر فنکار ہے۔ دامنی کہتی ہیں، "اب ایک دن بھی مہندی کے آرڈر کے بغیر نہیں گزرتا۔ مجھے روزانہ کم از کم دو آرڈر ملتے ہیں۔ اس سے مجھے اچھی آمدنی ہوتی ہے اور میرے خاندان کی کفالت ہوتی ہے۔" اس کی محنت نے اسے خود انحصار بنایا ہے۔
نوکری کا لالچ دے کر کماٹھی پورہ میں بیچا گیا
چنچلا کی کہانی دل کو چھو لینے والی ہے۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والی مسکان کو ایک شخص نے نوکری کا لالچ دے کر ممبئی لے جایا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ ایک اچھے گھر میں نوکری تلاش کر لے گی۔ لیکن 15 سال کی عمر میں اسے کماٹھی پورہ میں بیچ دیا گیا۔ ناخواندہ ہونے کی وجہ سے وہ اس آدمی کے فریب کا شکار ہو گئی۔
میری پوری زندگی تاریکی میں ڈوب گئی
ای ٹی وی (ETV) بھارت سے بات کرتے ہوئے چنچلا نے کہا، "ہمارے خاندان میں ہمارے چار بچے اور میرے والدین تھے۔ پیسہ ہمیشہ تنگ رہتا تھا۔ میں نے خاندان کی مدد کے لیے کچھ کمانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے ایک شخص نے مجھ سے شہر میں نوکری کا وعدہ کیا، لیکن اس نے مجھے کماٹھی پورہ میں بیچ دیا۔ میری پوری زندگی تاریکی میں ڈوب گئی۔"
یہ جگہ میرے لیے جیل بن گئی، ہر طرح کا کام کرنے پر مجبور کیا گیا
چنکالا نے کئی بار فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن کوئی مدد نہیں ملی۔ اسے دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بگاڑنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ وہ کہتی ہیں، "میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ جگہ میرے لیے جیل بن گئی۔ مجھے وہ کام کرنے پر مجبور کیا گیا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔"
اس دلدل میں دس سال گزرنے کے بعد چنچلا نے ہار مان لی تھی لیکن اپنے آپ تنظیم نے اسے نئی زندگی دی۔ آج وہ ایک ہنر مند درزی ہے اور تھوڑا تھوڑا لکھنا پڑھنا سیکھ چکی ہے۔
جسم فروشی میں پھنسی ہوئی خواتین
اپنے آپ کی سی ای او، ابھیلاشا راوت نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہماری تنظیم، اپنے آپ ویمنز کلیکٹیو، جسم فروشی میں پھنسی ہوئی خواتین کو بچانے اور ان کی بحالی کے لیے کام کرتی ہے۔ ہم ان خواتین کو ان کے بچوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال، ہنر کی تربیت اور تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ اکثر یہ کاروبار نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، لیکن ہم خواتین کی طرح اس ہنر کو سکھانا چاہتے ہیں اور ہم خواتین کو ہر طرح کے ہنر سکھانا چاہتے ہیں۔ تاکہ وہ خود انحصار بن سکیں۔"
آج یہ خواتین کماٹھی پورہ میں دیگر خواتین کے لیے مناسب قیمت پر کپڑے سلائی کر رہی ہیں۔ تیجسوینی، دامنی اور چنچلا (نام بدلا ہوا ہے) جیسی خواتین کی کہانیاں بتاتی ہیں کہ ہمت اور صحیح مدد سے کوئی بھی مشکلات پر قابو پا سکتا ہے۔