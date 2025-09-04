نئی دہلی: انڈیا اتحاد کے رہنما کے طور پر راہل گاندھی کی پوزیشن مبینہ ووٹ چوری کے خلاف بہار میں ان کی یاترا کے بعد مزید مضبوط ہوئی ہے۔ اتحاد کے اندرونی ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں اپوزیشن اتحاد مزید مضبوط ہو جائے گا۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی قیادت میں انڈیا اتحاد نے 21 جولائی کو شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران انتخابی ریاست بہار میں ووٹر لسٹ کی متنازع اسپیشل انٹینسیو رویزن (SIR) پر بحث کا پرزور مطالبہ کیا تھا، لیکن حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی۔
ترنمول کانگریس، شیوسینا، این سی پی-ایس پی، آر جے ڈی، بائیں بازو کی جماعتوں، نیشنل کانفرنس اور ڈی ایم کے جیسی زیادہ تر علاقائی جماعتوں نے کانگریس کے موقف کی حمایت کی۔ راہل گاندھی کی طرف سے سات اگست کو اٹھائے گئے ووٹ چوری کے معاملے نے انڈیا بلاک کی مختلف جماعتوں کو راس آیا جنہوں نے قائد حزب اختلاف کی حمایت میں اپنی تمام تر طاقت لگا دی۔ یہ سیاسی فعالیت سرمائی اجلاس میں بھی جاری رہے گی جو نومبر میں بہار انتخابات کے نتائج کے بعد شروع ہو سکتی ہے۔
بلاک کے اندرونی ذرائع کے مطابق 17 اگست سے یکم ستمبر تک ایس آئی آر کے خلاف راہل گاندھی اور آر جے ڈی کے تیجسوی یادو کی قیادت میں نکالی گئی ووٹر ادھیکار یاترا نے نہ صرف مشرقی ریاست بلکہ پورے ملک میں عام آدمی کے حق رائے دہی پر خطرے کو نشان زد کیا۔ ان کے مطابق اس یاترا کے اثرات سے حکمراں جے ڈی یو کو نقصان پہنچے گا اور آئندہ ریاستی انتخابات میں بی جے پی کی نشستوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔
بلاک کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ بہار میں زعفرانی پارٹی کی شکست سنہ 2026 کے ریاستی انتخابات جیسے مغربی بنگال، آسام، کیرالہ اور تمل ناڈو میں بی جے پی کے امکانات کو متاثر کرے گی اور اس کا اثر سنہ 2029 کے قومی انتخابات میں بھی محسوس کیا جائے گا۔
کانگریس آسام میں براہ راست بی جے پی سے لڑتی ہے، لیکن ٹی ایم سی کے ساتھ اس کی شراکت داری ہوسکتی ہے۔ ٹی ایم سی مغربی بنگال میں براہ راست بی جے پی سے لڑتی ہے، جہاں کانگریس-بایاں محاذ کی موجودگی محدود ہو چکی ہے۔ تمل ناڈو میں کانگریس-ڈی ایم کے نے اے آئی اے ڈی ایم کے اور بی جے پی کا مقابلہ کیا، جب کہ کیرالہ میں، کانگریس کی زیر قیادت یو ڈی ایف نے سی پی آئی (ایم) کی قیادت والی ایل ڈی ایف سے مقابلہ کیا۔
کانگریس کے راجیہ سبھا رکن سید نصیر حسین کے مطابق راہل گاندھی کی طرف سے اٹھایا گیا ووٹ کی چوری کا مسئلہ پہلے ہی ملک بھر کے عام ووٹر کے لیے تشویش کا باعث بن چکا ہے، کیونکہ یہ ووٹ کے بنیادی آئینی حق سے جڑا ہوا ہے۔
راہل گاندھی 2024 سے اپوزیشن کے لیڈر ہیں، وہ قومی اہمیت کے حامل مختلف مسائل کو اٹھاتے رہے ہیں اور مرکزی حکومت سے سخت سوالات پوچھتے رہے ہیں۔ ان کی طرف سے اٹھایا گیا ووٹ کی چوری کا معاملہ بھی اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا جانے والا ایک اور مسئلہ تھا، لیکن اب یہ قومی تشویش کا موضوع بن گیا ہے۔
ایس آئی آر کے خلاف بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا نے بی جے پی اور الیکشن کمیشن کے درمیان مبینہ ساز باز کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ حسین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "بھارتیہ جنتا پارٹی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران بہار ایس آئی آر پر بحث کا مطالبہ کیا تھا، لیکن حکومت نے اس کی منظوری نہیں دی کیونکہ حکمراں این ڈی اے کو معلوم تھا کہ وہ اپوزیشن کے الزامات کا دفاع نہیں کر سکے گی۔"
انہوں نے کہا، 'ایس آئی آر کا مسئلہ بہار کے انتخابات میں بڑا اثر ڈالے گا، جہاں ہم ابھی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ دوسری ریاستوں میں سنہ 2026 کے انتخابات کے نتائج کا انحصار بہت سے مقامی عوامل پر ہوگا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں 'ووٹ چوری' ایک اہم موضوع ہوگا۔ جہاں تک سرمائی اجلاس کا تعلق ہے تو ہم سیشن شروع ہونے سے پہلے اپوزیشن کی حکمت عملی طے کر لیں گے۔
آر جے ڈی بھی پُر امید
آر جے ڈی کے راجیہ سبھا ایم پی اے ڈی سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، 'اگر راہل گاندھی نہیں تو قومی سطح پر اپوزیشن کا لیڈر کون ہے؟ 'ووٹ چوری' کا مسئلہ جو عام آدمی کے آئینی حق سے جڑا ہوا ہے، نہ صرف بہار کے رائے دہندوں کے درمیان بحث کا موضوع بن گیا ہے، بلکہ اس نے قومی سطح پر بھی اپنی اہمیت ثابت کر دی ہے۔'
بہار یاترا میں شامل ہونے والے سنگھ نے کہا کہ عام رائے دہندگان کی حمایت حیرت انگیز ہے۔ 'میں کچھ عرصے کے لیے اس یاترا کا حصہ تھا۔ عوام کی حمایت حیرت انگیز تھی۔ مجھے ایس آئی آر کے دوران ووٹرز کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی کافی رائے ملی۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے بہار انتخابات میں حکمراں جے ڈی یو کا صفایا ہو جائے گا اور بی جے پی کی سیٹیں پچھلے انتخابات کے مقابلے بہت کم ہوں گی۔ اس سے بی جے پی پریشان ہے۔ بہار کے نتائج کا اثر دیگر ریاستوں جیسے کیرالہ، مغربی بنگال، آسام اور تمل ناڈو پر بھی پڑے گا جہاں اگلے سال انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان ریاستوں میں مسلسل شکست سنہ 2029 کے عام انتخابات میں بی جے پی کی کارکردگی کو متاثر کرے گی۔
مزید پڑھیں:
بہار: غیر ملکی ہونے کے شبہے میں تین لاکھ ووٹروں کو الیکشن کمیشن کا نوٹس، کہا شہریت ثابت کریں
ایس آئی آر کے تحت بہار کے پینسٹھ لاکھ کاٹے گئے ووٹروں کی فہرست جاری، تفصیل کے لیے پڑھیں
راہل گاندھی نے ایس آئی آر کو ووٹ چوری کا نیا ہتھیار قرار دیا
بہار کے بعد مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں بھی ایس آئی آر کیا جائے گا، الیکشن کمیشن نے دی جانکاری
'میں نے سنا ہے آپ زندہ نہیں ہو؟' راہل گاندھی نے بہار میں 'مردہ' قرار دیے گئے ووٹروں سے ملاقات کی