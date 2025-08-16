نئی دہلی: امریکا کی جانب سے ٹیرف کے حوالے سے بھارت کے خلاف اختیار کیے گئے رویے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بے نقاب کردیا ہے۔ اسی کام کے لیے اس نے چین پر کوئی اضافی ٹیرف نہیں لگایا، جب کہ بھارت کے خلاف 25 فیصد اضافی ٹیرف لگایا۔ یہاں معاملہ روسی تیل کی درآمد سے متعلق ہے۔ تاہم بھارت نے امریکہ کے اس رویے پر کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ لیکن اس نے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی جہت ضرور دینا شروع کر دی ہے۔ خاص طور پر چین کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے کوشش شروع کر دی ہے۔
سال 2020 میں وادیٔ گلوان تشدد کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تناؤ بڑھ گیا تھا۔ دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ادھر آپریشن سندور کے دوران میں بھی چین نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ لیکن بدلتے ہوئے عالمی حالات نے ہندوستان کو اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلی کرنے پر مجبور کیا۔
تجارتی تعلقات کے حوالے سے نئے فیصلوں کی امید
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی سمٹ میں شرکت کے لیے چین جا رہے ہیں۔ توقع ہے کہ جب وہاں دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ مذاکرات ہوں گے تو دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کے حوالے سے نئے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔
تیانجن سربراہی اجلاس
پی ایم مودی کے اس مجوزہ دورے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، "چین وزیر اعظم مودی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے تیانجن سربراہی اجلاس کے لیے چین میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تمام فریقین کی مشترکہ کوششوں سے، تیانجن سربراہی اجلاس یکجہتی، دوستی اور بامعنی نتائج کی کانفرنس ہو گی اور ایس سی او اعلیٰ معیار، ہم آہنگی، پیداواری صلاحیت کی ترقی کے نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔"
ہندوستان کو راحت ملی
اب خبر یہ بھی ہے کہ چینی وزیر خارجہ اس ماہ ہندوستان آ رہے ہیں۔ وہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی چین نے کچھ قدم ضرور اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کو راحت ملی ہے۔
بھارت کو اس مقدار میں کھاد نہیں ملی
چین نے بھارت کو برآمد ہونے والے یوریا پر رعایت دی ہے۔ ہندوستان پوری دنیا میں کھاد کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے۔ تاہم بھارت کو اس مقدار میں کھاد نہیں ملی جس کا اس نے مطالبہ کیا تھا۔ توقع ہے کہ جیسے جیسے بھارت اور چین کے تعلقات نرم ہوں گے، بھارت کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔
اسی طرح چینی کمپنی بی وائی ڈی اور اڈانی گروپ کے درمیان ڈیل ہو سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اڈانی کی کمپنی ہندوستان میں ای وی بیٹری مینوفیکچرنگ سیکٹر میں قدم رکھ سکتی ہے۔ اڈانی گروپ پہلے ہی صاف توانائی کے شعبے میں کام کر رہا ہے۔
دوسری جانب بھارت نے بھی چینی سیاحوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ ان کے لیے سیاحتی ویزے جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کافی عرصے سے بند تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاکہ اعتماد بحال ہو سکے۔
بھارت نے جو رویہ اختیار کیا ہے امریکہ اسے ہضم نہیں کر پا رہا
ظاہر ہے کہ ہندوستان اپنی تزویراتی خود مختاری پر کسی کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کرسکتا، چاہے وہ کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت نے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے امریکہ اسے ہضم نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھارت اس کی کٹھ پتلی بنے لیکن بھارتی لیڈروں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد میں ہی فیصلے کریں گے۔
چین نے پاکستان کا ساتھ دیا
سب جانتے ہیں کہ چین نے آپریشن سندور کے دوران سب سے زیادہ پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے اسے انٹیلی جنس کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی فراہم کیا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ڈی جی ایم او سطح کی بات چیت کے دوران چین پاکستانی کمانڈروں کو بھی معلومات فراہم کر رہا تھا۔ اس کے باوجود ٹرمپ کی پیدا کردہ صورتحال کے پیش نظر ہندوستان نے جو قدم اٹھایا ہے وہ پوری طرح اس کے مفاد میں ہے۔
آپریشن سندور کے دوران جنگ بندی کا کریڈٹ
میڈیا میں یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ بھارت نے آپریشن سندور کے دوران جنگ بندی کا کریڈٹ ٹرمپ کو نہ دینے کی وجہ سے وہ ناراض ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے ٹرمپ سے اتفاق کیا۔ اس نے ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی درخواست بھی کی۔ اس لیے بھارت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔
ہندوستان نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو نرم کیا
ان بدلتے ہوئے حالات کے درمیان ہندوستان نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو نرم کر دیا۔ اس نے روس اور برازیل کے صدور سے بات چیت کی۔ پی ایم مودی نے روسی صدر پیوٹن کو ہندوستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ ہندوستان کا این ایس اے خود انہیں مدعو کرنے وہاں گیا تھا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی کچھ دنوں میں روس جا رہے ہیں۔ بھارت نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ روس سے خام تیل کی درآمد کم کرنے جا رہا ہے۔ پی ایم مودی نے برازیل کے صدر سے بھی بات چیت کی۔ ٹرمپ بھارت کے اس رویے سے ناراض ہیں۔
امریکہ نے بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا، اب سائڈ لائن کر دیا
ویسے تو کئی امریکی ماہرین بھی ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ امریکہ کو جس طرح کا فائدہ ہندوستان سے حاصل ہوا، وہ کسی دوسرے ملک سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے مطابق امریکہ بھارت کے ذریعے چین پر دباؤ ڈالتا تھا لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ امریکہ نے مودی کو ناراض کر دیا۔ امریکہ نے خود بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا تھا، لیکن اب اسے سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، وہ بھی جب بھارت ایک جمہوری ملک ہے۔