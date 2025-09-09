سوشل میڈیا پر پابندی کیوں، سرکاریں خوفزدہ کیوں؟ جانیں فیس بک، انسٹا استعمال کرنے کی صحیح عمر کیا ہے؟
نیپال میں فیس بک، انسٹاگرام سمیت دیگر سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف شدید احتجاج کے بعد سرکار کو یوٹرن لینے کیلئے مجبور ہونا پڑا۔
Published : September 9, 2025 at 12:53 PM IST
حیدرآباد: نیپال میں پیر کو سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں 20 جانیں گئیں۔ سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ اس خوفناک پیش رفت کے بعد دنیا بھر میں سوشل سائٹس کا معاملہ موضوع بحث بن گیا ہے۔ ہم تفصیل سے جانیں گے کہ حکومتیں اس سے کیوں ڈرتی ہیں۔ دنیا بھر میں ان کا کیا اسٹیٹس ہے۔ لیکن اس سے پہلے سوشل سائٹس کے حوالے سے نیپال میں کیا ہو رہا ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔
آپ کو بتا دیں کہ نیپال حکومت نے جمعرات کو فیس بک اور انسٹاگرام سمیت کئی سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی لگا دی تھی۔ اس پابندی کے لیے حکومت کی دلیل تھی کہ یہ سائٹیں وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں۔
اسی دوران اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں نیپالی حکومت نے کہا کہ وہ اظہار خیال کی آزادی کا احترام کرتی ہے اور "ان کے تحفظ اور بلا تعطل استعمال کے لیے ماحول پیدا کرنے" کے لیے پرعزم ہے۔
اسی دوران نیپال میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کیے جانے کے بعد آٹھ ستمبر کو نیپال کے دارالحکومت میں پرتشدد احتجاج شرع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف شروع ہوا یہ احتجاج بعد میں بدعنوانی کے خلاف احتجاج میں بدل گیا۔
انٹرنیٹ سنسر شپ اور سوشل میڈیا پر پابندی کی وجہ
آئیے حکومتوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے یا انٹرنیٹ پر سنسر شپ لگانے کی وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
سیاسی کنٹرول اور اختلاف رائے کو دبانا: سوشل میڈیا پلیٹ فارمز معلومات کی تیزی سے ترسیل اور احتجاج کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
آمرانہ حکومتوں کو خدشہ رہتا ہے کہ اس سے اقتدار پر ان کی گرفت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی بیانیے کو کنٹرول کرنے اور اپوزیشن کی آوازوں کو دبانے کے ایک طریقے کے طور پر فیس بک، ٹویٹر اور ٹیلی گرام جیسے پلیٹ فارمز کو بلاک کیا جاتا ہے۔
قومی سلامتی: حکومتیں سنسر شپ کی وجوہات کے طور پر غلط معلومات، دہشت گردی کے مواد اور ملکی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کے خدشات کا حوالہ دیتی ہیں۔ وہ امن عامہ یا قومی استحکام کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے مواد کے پھیلاؤ کو روکنے کے نام پر سوشل میڈیا پر پابندی لگاتی ہیں۔
ثقافتی اور اخلاقی تحفظ: حکومتوں کی طرف سے ثقافتی اصولوں اور اخلاقی اقدار کے تحفظ کے لیے کچھ پابندیوں کو جائز قرار دیا جاتا ہے، جنہیں وہ سوشل میڈیا مواد کے ذریعے نامناسب یا نقصان دہ مغربی اثرات سے بچنے کا طریقہ سمجھتی ہیں۔
جانکاری کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا: سوشل میڈیا کو سنسر کر کے، حکومتیں اپنے لوگوں تک پہنچنے والی معلومات کو کنٹرول کرسکتی ہیں، خبروں کے بیرونی ذرائع کو محدود کرسکتی ہیں اور رائے عامہ پر اثر و رسوخ برقرار رکھ سکتی ہیں۔
سماجی بدامنی کو روکنا: حکومتیں انتخابات، بحرانوں یا احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا سکتی ہیں تاکہ مظاہرین اور کارکنوں کے بیچ رابطہ کم ہو اور تشدد یا بدامنی کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔
دماغی صحت اور نوجوانوں کی حفاظت: کچھ ممالک بچوں اور نابالغوں کو نظر میں رکھتے ہوئے دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ویڈیوز، سائبر بدمعاشی اور نقصان دہ مواد کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی یا پابندی لگاتی ہیں۔
سوشل میڈیا کی پابندیاں عام لوگوں کو کیسے متاثر کر سکتی ہیں؟
اظہار رائے اور مواصلات کی آزادی پر پابندیاں: سوشل میڈیا پر پابندیاں لوگوں کے اظہار رائے، خبروں کو شیئر کرنے اور آزادانہ طور پر بات چیت کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر نیپال میں حالیہ پابندیوں نے اہم مواصلاتی ذرائع کو متاثر کیا ہے اور پریس کی آزادی اور بیرون ملک رشتہ داروں سے رابطے کے بارے میں خدشات کو جنم دیا۔
دماغی صحت اور سماجی مدد پر منفی اثر: اگرچہ پابندیوں کا مقصد نقصان دہ مواد اور دماغی صحت کے مسائل کو کم کرنا بتایا جاتا ہے، لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ یہ پابندیاں اہم سماجی معاونت اور رابطوں کو متاثر کر سکتی ہیں، خاص طور پر پسماندہ گروہوں کے لیے۔ سوشل میڈیا بامعنی مواصلات فراہم کرتا ہے جس میں پابندیاں خلل ڈال سکتی ہیں، خاص طور پر نابالغوں میں علیٰحدگی اور تنہائی کے جذبات کا باعث بن سکتی ہیں۔
تعلیم، کاروبار اور روزمرہ کی زندگی پر اثر: سوشل میڈیا پر پابندیاں معلومات اور نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز تک رسائی کو کم کرکے تعلیم، کاروباری کارروائیوں اور لوگوں کی روزمرہ زندگی میں خلل ڈالتی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل خواندگی اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی پر منحصر معاشی مواقع کی ترقی میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔
نفاذ اور عملی چیلنجز: سوشل میڈیا پر بندشوں، خاص طور پر عمر کی بنیاد پر پابندیوں کو نافذ کرنے میں رازداری سے سمجھوتہ کیے بغیر عمر کی موثر تصدیق جیسے تکنیکی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ مزید برآں، پابندیاں بغاوت یا متبادل اقدامات کا باعث بن سکتی ہیں، جو ان کے اثر کو کم کر سکتی ہیں۔
دنیا میں سب سے زیادہ پابندی والی ایپ کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پابندی والی ایپ فیس بک ہے۔ چین، شمالی کوریا، روس، میانمار، پاکستان، ایران اور ترکمانستان سمیت کئی ممالک میں اس پر پابندی ہے۔
اس پلیٹ فارم پر بنیادی طور پر اس لیے پابندی عائد کی گئی ہے کیونکہ یہ نیٹ ورکنگ اور احتجاج کو فروغ دیتا ہے، جسے آمرانہ حکومتیں اپنے کنٹرول کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں۔
فیس بک کے بعد زیادہ پابندیوں کی زد میں آنے والے ایپس میں انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب اور ٹیلی گرام شامل ہیں، لیکن فیس بک دنیا بھر میں سب سے زیادہ پابندی والی سوشل میڈیا ایپس کی فہرست میں سرفہرست ہے۔
کن ممالک میں سوشل میڈیا پر عمر کی پابندی ہے؟
ہندوستان: ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ، 2023 کے تحت بھارت میں 18 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے والدین کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کم از کم عمر 13 سال تھی لیکن اب والدین کی رضامندی لازمی ہے۔
آسٹریلیا: آسٹریلیا نے دنیا کے سخت ترین قوانین میں سے ایک کا نفاذ کیا ہے۔ اس کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں پر ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنے پر پابندی ہے، جس کا اطلاق دسمبر 2025 سے ہو گا۔ پلیٹ فارمز کو صارفین کی عمر کی تصدیق کرنی ہوگی اور 16 سال سے کم عمر افراد کو اکاؤنٹس بنانے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔
برطانیہ: برطانیہ کا فی الحال آسٹریلیا کی طرح پابندیاں عائد کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ لیکن ڈیجیٹل منسٹر پیٹر کائل نے کہا کہ لوگوں کو آن لائن محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور بچوں پر اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے استعمال کے اثرات جاننے کے لیے ایک مطالعہ شروع کیا ہے۔
ناروے: ناروے کی حکومت نے گذشتہ ماہ بچوں کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے رضامندی کی عمر کو 13 سے بڑھا کر 15 کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ تاہم، اگر بچے اس عمر کی حد سے کم ہیں تو والدین کو ان کی جانب سے رضامندی دینے کی اجازت ہوگی۔
یورپی یونین کا قانون: یورپی یونین میں 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے ذاتی ڈیٹا کی کارروائی کے لیے والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ تاہم، یورپی یونین کے 27 رکن ممالک اس حد کو کم کر کے 13 سال کر سکتے ہیں۔
فرانس: سنہ 2023 میں فرانس نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 15 سال سے کم عمر کے نابالغوں کے اکاؤنٹ بنانے کے لیے والدین کی رضامندی کی ضرورت ہوگی۔ تاہم مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ تکنیکی چیلنجز کی وجہ سے ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔
اپریل میں صدر ایمانوئل میکرون کی طرف سے بنائے گئے ایک پینل نے سخت ضوابط کی سفارش کی تھی، جس میں 11 سال سے کم عمر بچوں کے لیے موبائل فون اور 13 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے انٹرنیٹ سے چلنے والے فون پر پابندی شامل ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ نیا قانون کب لاگو جائے گا اور ماہرین کی سفارشات پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔
جرمنی: سرکاری طور پر جرمنی میں 13 سے 16 سال کی عمر کے نابالغوں کو سوشل میڈیا کا استعمال صرف اسی صورت میں کرنے کی اجازت ہے جب ان کے والدین اپنی رضامندی دیں۔ اس میں توسیع کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ تاہم، بچوں کے تحفظ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ کنٹرول ناکافی ہیں اور موجودہ قوانین کے بہتر نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔
بیلجیئم: سنہ 2018 میں، بیلجیم نے ایک قانون نافذ کیا جس کے تحت والدین کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے بچوں کی عمر کم از کم 13 سال ہونی چاہیے۔
نیدرلینڈز: اگرچہ ہالینڈ میں سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے کم از کم عمر کی حد کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے، تاہم حکومت نے خلفشار کو کم کرنے کے لیے جنوری سنہ 2024 سے کلاس رومز میں موبائل ڈیوائسز پر پابندی لگا دی ہے۔ مستثنیات ڈیجیٹل اسباق، طبی ضروریات یا معذوری کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔
اٹلی: اٹلی میں 14 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے والدین کی رضامندی درکار ہوتی ہے جب کہ اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے رضامندی کی ضرورت نہیں ہوتی۔
