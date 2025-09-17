فلسطینیوں کا درد: اگر ہٹلر یہودی ہوتا تو وہ اسرائیل کا بنجمن نیتن یاہو ہوتا
اسرائیل فلسطین جنگ میں اب تک 64 ہزار سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور غزہ میں تباہی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پیش خدمت ہے رمان میکی اور سندیپ پانڈے کی تحریر۔۔۔۔
نئی دہلی: فلسطینیوں کی بقا کی جدوجہد اب ان کی سیاسی شناخت کی جدوجہد سے آگے نکل گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی شناخت کا دارومدار ان شخصیات کی بقا پر منحصر ہوتی ہے جو اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور اب ان کا وجود دکھتے، آبلے پڑے پاؤں کے ساتھ خود کو موت کی رسی پر گھسیٹ رہا ہے۔
یاد رکھیں فلسطین کی تاریخ نکبہ، نکسا اور انتفاضہ کی رہی ہے۔ یہاں نکبہ کا مطلب تباہی ہے۔ نکسہ کا مطلب دھچکا ہے۔ اور انتفاضہ کا مطلب مزاحمت ہے، اسرائیل کے ناجائز قبضے، محاصرے، من مانی اور مظالم کے خلاف مزاحمت۔ مختصر یہ کہ فلسطین کی تاریخ انہیں اصطلاحات کے گرد گھومتی ہے۔
جب ہم اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم خود کو وقت کے ایک عجیب گردش میں پھنسے ہوئے پاتے ہیں۔ تقریباً ایک صدی گزر چکی ہے، لیکن وہ ہولناک ماضی اب بھی حال میں موجود ہے۔ ماضی میں فلسطینیوں پر مشق ستم ڈھانے والا اسرائیل اب اجتماعی تباہی کی اپنی خواہش میں اور بھی مضبوط ہو چکا ہے اور پوری دنیا بے اسے بس نظروں سے دیکھ رہی ہے، وہ بے گناہ لوگوں کے خلاف شیطانی مظالم کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ بھی بے شرمی سے لائیو اسٹریم اور نشریات کے ذریعہ۔ اگر یہ سب سے بری بات نہیں ہے تو اس اخلاقی گراوٹ پر تشویش کا اظہار کرنے والوں کو نام نہاد جمہوری عالمی حکومتیں خاموش کرا رہی ہیں، جو اس بھیانک نسل کشی میں بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر شامل ہیں۔
فلسطینیوں کو ایک دردناک انجام کا سامنا
اگلی صفوں پر موجود بہادر لوگ، جو سچائی کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ جھونک رہے ہیں، انہیں دردناک انجام کا سامنا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے، اور اس المناک تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے حالیہ خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ 26 اگست 2025 کو ناصر ہسپتال پر حملے میں مزید 20 افراد مارے گئے تھے۔ ان میں سے پانچ رائٹرز، ایسوسی ایٹڈ پریس اور الجزیرہ کے صحافی تھے۔ احمد ابو عزیز (29 سال)، حسام المصری (49 سال)، مریم ابو دقّہ (33 سال)، محمد سلامہ (24 سال) اور معاذ ابو طہٰ (27 سال) - تمام نوجوان، پرجوش، ہمدرد صحافی اور سچائی کے علمبردار تھے- کو کیمرے پر براہ راست بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ بے حد گھناؤنی مارو اور بتاؤ والی نئی حقیقت ہے جس میں اب ہم رہ رہے ہیں۔
اب تک 270 میڈیا کارکن ہلاک
اکتوبر سنہ 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے 270 سے زیادہ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو مار ڈالا ہے۔ پریس کی آزادی کو فروغ دینے والی ایک سرکردہ تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس (CPJ) نے کہا کہ غزہ کی جنگ صحافیوں کے لیے اب تک کا سب سے مہلک تنازع رہا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گذشتہ دو برسوں کے دوران دنیا بھر میں اس سے پہلے تین برسوں کے مقابلے زیادہ صحافی مارے گئے ہیں۔ تاہم، ساز باز، سراسر جھوٹی، اور مصنوعی ہمدردی کے ایک نادر مظاہرے میں اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے ان ہلاکتوں کو "تکلیف دہ حادثہ" قرار دیا۔ حماس کو ختم کرنے کے بہانے غزہ میں 64,000 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کے بے رحمانہ قتل والی نسل کشی کے دوران نیتن یاہو کا 'پچھتاوا' ایک مذاق کی طرح لگتا ہے۔
انہوں نے اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ہنگر (بھوک) مانیٹرنگ ایجنسی کے حالیہ اعداد و شمار کی بھی واضح طور پر تردید کی، جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں 500,000 سے زیادہ افراد کو "بھوک، محرومی اور موت" کا سامنا ہے، جہاں وہ انسان کے بنائے ہوئے قحط اور بھکمری سے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس جنگ میں مہلک اور طاقتور ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ بھوک کو ایک اور شیطانی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس مذموم منصوبے کو اس وقت فعال طور پر فروغ دیا گیا جب اسرائیل نے غزہ کو خوراک سمیت ضروری اشیا کی فراہمی منقطع کر دی۔ اس نے مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو غزہ میں کسی بھی انسانی کام کو انجام دینے پابندی لگا دی۔
قتل عام کے باوجود نیتن یاہو آزاد
بنجمن نیتن یاہو کی افواج نے ان کے حکم پر بے شمار ہسپتالوں پر وحشیانہ بمباری کر چکی ہے۔ یہ ایک سنگین جنگی جرم ہے۔ اس کے باوجود ان جرائم کو کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا اور وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ ہلاک ہونے والے فلسطینیوں میں زیادہ تر معصوم خواتین اور بچے ہیں۔ غزہ کی ماتم کناں گلیاں فلسطینیوں کی مسخ شدہ لاشوں سے بھری پڑی ہیں، ملبے میں سڑ رہی ہیں۔
اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق غزہ میں کم از کم 1.9 ملین لوگ (آبادی کا 90 فیصد) پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں اور مسلسل خطرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وسیع آسمان کے نیچے ہر کونے میں - ہسپتالوں، پناہ گاہوں، یا یہاں تک کہ اپنے عارضی کیمپوں میں بھی خود کو غیر محفوظ پاتے ہیں۔
دریں اثناء اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں جس میں بقیہ 50 اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر پہلے ہی مر چکے ہیں۔
ریاست فلسطین کو اس وقت اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 147 ملکوں نے تسلیم کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے 75 فیصد سے زیادہ ممالک نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ چونکانے والی بات ہے کہ جب اسرائیل بے رحمی سے نسل کشی کر رہا ہے، دنیا کے طاقتور ممالک آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ان کا گناہ نہ صرف چوک کا ہے بلکہ جرم کا بھی ہے۔
امریکہ نے نہ صرف بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں بلکہ اسرائیل کو بندوق دے کر اور ہر محاذ پر سیاسی اور سفارتی حمایت دے کر اس میں سرگرم اور براہ راست ملوث رہا ہے۔ اس نے ٹرگر دباتے وقت اسرائیل کے خون آلود ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے۔ امریکہ فرسٹ خواب دیکھنے والے امریکہ نے اپنی استکباری طاقت کے تحت فلسطینیوں اور ان تمام لوگوں کے خوابوں اور آزادی کو کچل دیا ہے جنہیں وہ کمتر سمجھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ریپبلکن یا جو بائیڈن کی قیادت میں ڈیموکریٹس، جو اس قتل عام کے پہلے 16 مہینوں کو چپ چاپ، فعالیت اور مجرمانہ سوچ کے ساتھ دیکھتے رہے، وہ بھی اس نسل کشی کو فروغ دینے والوں میں برابر کے قصوروار ہیں۔
غزہ کی پٹی میں کوئی امداد نہیں
غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت امداد فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ حیرت کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس چھوٹے سے جیل زون میں متاثرین کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا، جس کی سرحدیں، فضائی حدود اور ساحلی پٹی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔
مثال کے طور پر بھارت کے تناظر میں دیکھیں تو دہلی کا مرکزی علاقہ 51.9 کلومیٹر طویل اور 48.48 کلومیٹر چوڑا ہے۔ فلسطین ایک پورا ملک ہے، تقریباً دہلی کے برابر، اور پھر بھی، یہ چونکا دینے والی بات ہے کہ کوئی ملک تھوڑا سا بھی، یا شاید صحیح بات کو زور سے اور جرأت مندانہ طریقے سے کہنے جیسا آسان کام بھی نہیں کر پایا ہے۔
حالانکہ، بالآخر اور جذباتی طور پر فلسطین میں بھکمری اور صحت کی بگڑتی ہوئی صورت حال کے مناظر نے مجرم، خاموش قوموں کے سخت دلوں اور ظاہری غفلت کو جھکجھوڑ دیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کی طاقت نے آخر کار زور پکڑ لیا۔ رہنماؤں نے اپنی آبادی کے اندرونی دباؤ کا سامنا کرنے کے بعد اپنے ممالک کی پالیسیوں میں تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے، کیونکہ ملکی سیاست ہی اصل محرک ہے۔
جبکہ امریکہ سمیت بعض یورپی ممالک فلسطین کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جولائی میں ایک طاقتور ملک اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن فرانس نے ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ بھارت بھی دنیا کے ان 147 ممالک میں شامل ہے جو فلسطین کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔
برطانوی وزیر اعظم سر کیر اسٹارمر نے بھی مشروط بیان میں کہا کہ وہ بھی ستمبر میں فلسطینی ریاست کو بھی تسلیم کریں گے جب تک کہ اسرائیل "غزہ کی سنگین صورت حال کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات" نہیں کرتا، یا دوسرے لفظوں میں، جب تک کہ اسرائیل جنگ بندی پر پہنچ کر دو ریاستی حل پر راضی نہیں ہوتا۔
آسٹریلیا اور کینیڈا نے بھی اقوام متحدہ کی آئندہ جنرل اسمبلی میں فلسطین کو بطور قوم تسلیم کرنے پر مشروط اتفاق کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ یہ قدم "فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے جمہوری اصلاحات پر منحصر ہے۔" دیگر یورپی ممالک، سپین، آئرلینڈ، ناروے اور سلووینیا پہلے ہی فلسطین کو ایک قوم کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔
ستم ظریفی یہ ہے کہ جب فرانس فلسطین کو ایک قوم کے طور پر تسلیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی دوران امریکہ نے ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے عین قبل فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور فلسطینی اتھارٹی کے ارکان کے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہیں رد کر دیا تھا۔ فلسطینیوں کا اپنی زندگی یا موت میں کوئی دخل نہیں ہے اور یہ ایک واضح وارننگ ہے۔
سب سے حیران کن صورت حال برطانیہ کی ہے۔ سلطنت عثمانیہ جس نے مشرق وسطیٰ کے اس مخصوص حصے پر حکومت کی تھی، پہلی جنگ عظیم میں اس کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہودیوں اور عرب آبادیوں کے درمیان کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب برطانیہ نے اصولی طور پر یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک "ملک" کے قیام پر رضامندی ظاہر کی۔ یہ ایک عہد تھا جس پر برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے سنہ 1917 میں دستخط کیے تھے اور اسے بالفور اعلامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ متعدد محرکات سے پیدا ہوا، بشمول برطانیہ کی جنگی کوششوں اور مشرق وسطیٰ میں برطانوی سامراجی مفادات کے لیے یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کی خواہش۔ برطانیہ نے 1922 سے 1947 تک فلسطین پر حکومت کی۔
اسرائیل آزاد، فلسطین محروم، برطانیہ قصوروار
بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بااثر ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ کوئی حیران ہو سکتا ہے کہ کیا وہ یہودیوں اور اسرائیل کے لیے کچھ پوشیدہ ہمدردی رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر ممالک اپنے آپ کو اس وقت مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ جب وہ نازیوں کے ہاتھوں قتل عام ہو رہے تھے تو یہودیوں کو نہیں بچا سکے۔ کیا وہ محسوس کرتے ہیں کہ جب فلسطینیوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے تو ان کی خاموشی جائز ہے؟ انہوں نے اس وقت یہودیوں کو اپنی مصلحت اور مفاد پرستی کی وجہ سے نہیں بچایا اور یہودیوں کے لیے اس ظاہری ہمدردی کے ایک عجیب موڑ میں وہ فلسطینیوں کے ہولناک مصائب پر خاموش ہیں۔
ہولوکاسٹ نے فلسطین کی صورت حال پر گہرا اثر ڈالا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے ابتدا میں نازیوں کے ظلم و ستم سے فرار ہونے والے یورپی یہودیوں کے فلسطین میں داخلے پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ نومبر سنہ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم اور علیحدہ عرب اور یہودی ریاستوں کے قیام کی سفارش کی۔ چنانچہ 15 مئی 1948 کو برطانیہ نے اپنا مینڈیٹ ترک کر دیا اور فلسطین سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔
اسرائیل سنہ 1948ء میں معرض وجود میں آیا لیکن فلسطین ابھی تک اقوام متحدہ کی جانب سے بطور ریاست تسلیم کیے جانے کا منتظر ہے۔ اسے نسہ 2012 میں غیر رکن مبصر کا درجہ ملا۔ فلسطینیوں کی آزادی اور بین الاقوامی شناخت کی خواہش اب بھی مشکوک بنی ہوئی ہے۔
یہ عجیب، منافقانہ اور سراسر نفرت انگیز ہے کہ برطانیہ نے فلسطین کو مشروط ریاست کا درجہ دینے پر غور کرنے میں اتنی دیر لگا دی، جب وہ خود اپنے ذاتی مفادات کے لیے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا ذمہ دار تھا۔
برطانیہ کی فلسطین-اسرائیل، بھارت-پاکستان کی تقسیم
ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ نے سنہ 1947 میں فلسطین اور ہندوستان دونوں کو تقسیم کرکے ایک گھناؤنا جرم کیا تھا۔ اس کے نتائج تباہ کن تھے، اور پہلے سے جڑی ہوئی برادریوں کے دلوں میں بوئے گئے نفرت کے بیج اب بھی ان کی زندگیوں پر تباہی مچا رہے ہیں۔ برطانیہ کی شرارت انگیز دور اندیشی اور خود غرضانہ عزائم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چار قوموں کو سنگین نتائج کا سامنا ہے، جن کا کوئی معقول حل فی الحال نظر نہیں آتا۔ برطانیہ نے بغیر پلک جھپکائے اور اس بات پر غور کیے بغیر کہ فلسطین، اسرائیل، ہندوستان اور پاکستان کی نئی بننے والی ریاستیں مناسب حمایت کے بغیر کیا کریں گی، تقسیم کر دیا، حکومت کی اور بے چھوڑ دیا۔ ہم آج بھی ان کی بے حسی کی وجہ سے متاثر ہیں: چاہے وہ سنہ 1967 کی چھ روزہ جنگ ہو، جس سے فلسطینیوں پر منفی اثر پڑا تھا، یا مئی سنہ 2025 کی بھارت پاکستان کے بیچ ہوئی حالیہ جنگ ہو۔
اس مہلک مسئلے کا واحد حل دو ریاستی حل
ضروری ہے کہ دنیا کے تمام ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کریں اور اسے اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت دیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، اسرائیل اور امریکہ حماس یا اس کے مسلح ونگ عزالدین القسام بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے رہیں گے۔ دنیا نے امریکہ کی سراسر منافقت کا مشاہدہ کیا جب اس نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا اور افغانستان میں اقتدار ان کے حوالے کیا، یہ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ ایسا کرنے سے وہ شہری حقوق بالخصوص خواتین کے حقوق کو خطرے میں پڑ جائیں گے۔ "مساوات" کے امریکی خواب کی حقیقت جاننے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ اس امریکی ڈراؤنے خواب کا نام بدخوابی رکھ دیا جائے جس سے دنیا کو بچانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔
فلسطین کو ایک خودمختار ملک بنائیں
اسرائیل دو ریاستی حل کو مسترد کرتا ہے کیونکہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے ریاست کی حیثیت کو ایک شرط سمجھتا ہے، جب کہ حماس اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے کیونکہ اسرائیل نے ماضی کے امن معاہدوں میں طے پانے والے معاہدوں سے بار بار انکار کیا اور جو معاہدے ہوئے ان کی مسلسل خلاف ورزی کی۔ تاہم دونوں علاقوں کے معصوم لوگ امن، امید اور ایک قانونی اور تسلیم شدہ علاقہ چاہتے ہیں جسے وہ گھر کہہ سکتے ہوں۔ دنیا کو فوری طور پر دو ریاستی حل پر متفق ہونا چاہیے اور فلسطینیوں کو ایک خودمختار ملک کے معزز شہریوں کے طور پر رہنے کی اجازت دینا چاہیے۔
بنجمن نیتن یاہو، اکیسویں صدی کے ہٹلر
عالمی رہنماؤں کو بنجمن نیتن یاہو کی سختی سے مذمت کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے ایڈولف ہٹلر کی کی تھی، اور اسے فوری طور پر اس کے سنگین اور گھناؤنے جنگی جرائم کے لیے جوابدہ ٹھہرانا چاہیے۔ بنجمن نیتن یاہو اکیسویں صدی کے ہٹلر ہیں اور اب سچ بولنا ناگزیر ہے۔
مساجد اور مندروں کو تقدس، پاکیزگی اور عقیدت کے مقدس مراکز تصور کیے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ یا ٹمپل ماؤنٹ ایسی ہی حرمت کی علامت ہیں۔ اگر یہ سب کچھ واقعی اور بالآخر خدا کی تلاش تھی تو بنیادی انسانی اور روحانی شعور کے تمام اصولوں کے مطابق اس کا جواب یقیناً بم، خون یا غلامی کے طور پر نہیں ملے گی۔
(رمان میکی سوشلسٹ یوجن سبھا کے صدر ہیں اور سندیپ پانڈے سوشلسٹ پارٹی (انڈیا) کے جنرل سکریٹری ہیں۔)