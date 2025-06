ETV Bharat / opinion

اسرائیل نے ایٹمی بم کیسے بنایا؟ فرانس کی ٹیکنالوجی اور یورینیم امریکا سے چوری، ایران نے ان ڈیزائنوں سے اپنا جوہری پروگرام شروع کیا - ATOMIC BOMB

حیدرآباد، تلنگانہ: 1981 میں عراق اور 2007 میں شام کے بعد اسرائیل نے ایران پر اپنے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے حملہ کیا۔ اسرائیل پچھلے 44 سالوں سے Begin Doctrine کے تحت کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مشرق وسطیٰ کا کوئی دشمن ملک جوہری ہتھیار تیار نہ کر سکے۔

حالیہ 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ بھی اسی نظریے کا نتیجہ تھی۔ اسرائیل نے رواں ماہ حملے میں ایرانی جوہری اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی دوران امریکہ نے ایران کے تین جوہری مقامات پر B2 بمبار طیاروں سے حملہ کیا۔ تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ ان حملوں سے ایران کی جوہری سائٹ اور افزودہ یورینیم کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے۔

اسرائیل کا بیگن ڈکٹرائن

آپ کو بتاتے چلیں کہ Begin Doctrine کو وزیراعظم Menachem Begin کے نام سے 1981 میں عراق کے Osirak نیوکلیئر ری ایکٹر (Operation Opera) پر اسرائیل کے فضائی حملے کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ اس نظریے کی تصدیق 2007 میں آپریشن Orchard سے ہوئی تھی، جس میں شام کا ایک نیوکلیئر ری ایکٹر تباہ ہوا تھا۔

اس نظریے کے تحت اسرائیل نے 2010 میں ایرانی جوہری پروگرام پر Stuxnet جیسے سائبر حملے کیے تھے اور اب ایرانی جوہری تنصیبات پر ہدف بنا کر فضائی حملے کیے ہیں۔ گزشتہ تقریباً ساڑھے چار دہائیوں سے مشرق وسطیٰ کی کسی بھی ریاست کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے اسرائیل کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔

تاہم اسرائیل مشرق وسطیٰ کا ایک ایسا ملک ہے جو گزشتہ پانچ دہائیوں سے خفیہ ایٹمی طاقت بنا ہوا ہے۔ SIPRI کی سالانہ کتاب 2025 کے مطابق، اسرائیل کے پاس 90 ایٹمی بموں کا ذخیرہ ہے، لیکن اس نے کبھی سرکاری طور پر اس کا اعتراف یا تردید نہیں کی۔

اسرائیل کا ایٹمی پروگرام 1986 میں بے نقاب ہوا

دی گارڈین (گارجین) میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق، اسرائیل کا جوہری پروگرام اس وقت سے کھلا راز ہے جب سے ایک ناراض ٹیکنیشن، موردچائی وانوونو نے اسے 1986 میں بے نقاب کیا تھا، اسرائیل کا سرکاری موقف ابھی تک اس کے وجود کی تصدیق یا تردید نہیں کرتا ہے۔

دوسری طرف، یوروپی حکومتوں نے اس مسئلے کا سرے سے ذکر نہ کر کے مبہم پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ 2009 میں، جب واشنگٹن کی ایک تجربہ کار رپورٹر ہیلن تھامس نے اپنی صدارت کے پہلے مہینے میں براک اوباما سے پوچھا کہ کیا وہ مشرق وسطیٰ کے کسی ایسے ملک کے بارے میں جانتے ہیں جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، تو انہوں نے محض یہ کہہ کر جال سے بچنے کی کوشش کی کہ وہ قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہتے۔

ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ریڈار کے بغیر ایٹمی ہتھیاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ کیسے بنایا؟ دراصل یہ کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی کی طرح ہے۔ اسرائیل کی اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعمیر کی کہانی عزم، ڈھٹائی، فریب اور دھوکہ کی کہانی ہے، جو ایک قوم کی تمام مشکلات کے خلاف زندہ رہنے کی خواہش میں مجسم ہے۔

اسرائیل نے ایٹمی ہتھیار کیسے حاصل کیے؟

اسرائیل کے جوہری عزائم کا آغاز 1948 میں ملک کے قیام کے ساتھ ہی ہوا۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون کا خیال تھا کہ جوہری صلاحیت ان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اپنی کتاب The Worst-Kept Secret: Israel's Bargain with the Bomb میں، اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے سرکردہ تاریخ دان Avner Cohen لکھتے ہیں کہ ڈیوڈ بین گوریون تقریباً جوہری ہتھیاروں کو تیار کرنے کے جنون میں مبتلا تھا کیونکہ یہ مزید نسل کشی کے خلاف واحد ضمانت تھی۔ بین گوریون نے اعلان کیا، "آئن اسٹائن، اوپن ہائیمر اور ٹیلر سب یہودی ہیں، جو انہوں نے امریکہ کے لیے کیا، ان اسرائیلی سائنسدانوں کو اب اپنے لوگوں کے لیے کرنا چاہیے۔

نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر تحقیق

1940 کی دہائی کے آخر میں، یوروپ اور امریکہ میں تربیت حاصل کرنے والے بہت سے اسرائیلی سائنسدانوں نے جوہری ٹیکنالوجی پر تحقیق شروع کی۔ اسرائیلی اٹامک انرجی کمیشن (IAEC) ان کوششوں کی نگرانی کے لیے 1952 میں قائم کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر، اسرائیل کے پاس جوہری پروگرام کے لیے درکار بنیادی ڈھانچے، ٹیکنالوجی اور مواد کی کمی تھی، جس کی وجہ سے بین الاقوامی تعاون اور خفیہ حصول کی حکمت عملی سامنے آئی۔