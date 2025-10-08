میں نے فلسطینیوں میں بے مثال قوت ارادی اور حوصلہ دیکھا: غزہ میں کام کرنے والے یونیسکو سابق عہدیدار مینن کا خلاصہ
غزہ میں یونیسکو کے تعلیمی پروگرام کے سربراہی موہنن مینن نے اسرائیلی حملوں میں بچوں کے مارے جانے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔
Published : October 8, 2025 at 12:30 AM IST
ایرناکولم (کیرالہ): اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم (یونیسکو) کے ایک سابق عہدیدار نے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے کئی مضبوط دعوے کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی پالیسیوں نے تعلیم کو فعال طور پر روکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنازعات میں بچوں کی ہلاکتوں کی بڑی تعداد آبادی میں نمایاں کمی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
موہنن بی مینن، جنہوں نے غزہ کے علاقے میں یونیسکو کے تعلیمی پروگرام کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیں، نے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور زندہ بچ جانے والے فلسطینی بچوں کی تعلیم کی بحالی میں درپیش اہم نفسیاتی چیلنجوں کا انکشاف کیا۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، مینن نے کہا کہ غزہ میں بچے، خاص طور پر لڑکیاں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے "بہت زیادہ حوصلہ افزائی" کرتے ہیں اور تعلیم کو اپنی موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک اہم راستہ سمجھتے ہیں۔ تاہم، اس نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے ضروری تعلیمی مواد کے داخلے کو فعال طور پر روک دیا ہے، حتیٰ کہ نصابی کتابوں کو "آتش گیر مواد" پر بھی غور کیا گیا جن کی غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔
غزہ میں اپنے کام کو یاد کرتے ہوئے، مینن نے پڑھائے جانے والے مضامین اور بچوں کی طرف سے تجربہ کی جانے والی حقیقت کے درمیان بالکل فرق پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، "اسکولوں میں ہم انسانی حقوق، امن اور دوستی کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن وہاں کے بچوں کو اس کے بالکل برعکس تجربہ ہوتا ہے۔"
انہوں نے "معصوم بچوں کے المناک نقصان" کا حوالہ دیا جو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "اس خوفناک صورتحال کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں جہاں ایک کلاس کے 20 بچوں میں سے آدھے بچے مارے جاتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ان کے دور حکومت میں بھی سکولوں پر حملے ہوئے اور بچوں کو قتل کیا گیا۔
مینن نے انکشاف کیا کہ امدادی کارکنوں کے سامنے ذہنی صحت کا سب سے بڑا چیلنج ان بچوں کو اسکول واپس لانا تھا جو حملوں سے بچ گئے تھے۔ ان ہولناک تجربات کے باوجود، بین الاقوامی تعلیمی ماہر مینن کو فلسطینی عوام کی لچک پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے سال لگیں گے۔
مینن نے تنازعہ کے بعد کمیونٹی کی مضبوط بحالی کی پیش گوئی کی۔ مینن نے کہا کہ انہوں نے فلسطینیوں میں "بے مثال قوت ارادی اور حوصلہ افزائی" دیکھی ہے، جو نازیوں کی نسل کشی کے بعد یہودیوں کی بحالی کے ساتھ تاریخی مماثلت رکھتے ہیں۔
مینن اردن میں مقیم فلسطینی خاندانوں سے رابطے میں رہتا ہے، جن میں سے کئی کے رشتہ دار غزہ میں مارے گئے ہیں۔ مینن نے بچوں کی موت کی خبروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا، خاص طور پر یہ رپورٹس کہ کئی کو سر کے پچھلے حصے میں گولی ماری گئی۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے ان شکوک و شبہات کو تقویت ملتی ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔
مینن نے تین سال تک فلسطینی بچوں کے ساتھ کام کیا، اور اس کا اپنا نقطہ نظر بدل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آخرکار اس نے خطہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ مزید مشکلات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
نسل کشی اور آبادیاتی تبدیلی کے الزامات
یونیسکو کے سابق اہلکار نے کہا کہ اسرائیل اس وقت بڑی تعداد میں بچوں کو جان بوجھ کر قتل کر کے نسل کشی کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا بنیادی ہدف مستقبل میں فلسطینی آبادی کو کم کرنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ 1947 میں فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی آبادی صرف 15 فیصد تھی جس میں اکثریت عربوں کی تھی جن میں مسلمان اور عیسائی شامل تھے۔
مینن نے زور دے کر کہا کہ دنیا کو شبہ ہے کہ اسرائیل آبادی کی اکثریت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی تناظر میں حالیہ تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ کچھ عرب ممالک نے پہلے مسئلہ فلسطین کے حل میں بہت کم دلچسپی ظاہر کی تھی لیکن اب آزاد فلسطین کے مطالبے کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ تاہم اسے بحران کا فوری حل نظر نہیں آتا۔