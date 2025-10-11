طالبان حکومت کے ساتھ ہندوستان کی مصروفیت جنوبی ایشیا میں ابھرتی ہوئی جغرافیائی سیاسی حقیقتوں کی عکاسی کرتی ہے: سابق سفارت کار
طالبان رہنما کا دورہ بھارت کیوں اہم ہے؟ سابق سفارت کاروں ٹی پی سری نواسن اور کے پی فابیان نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
Published : October 11, 2025 at 1:05 AM IST
ترواننت پورم، کیرالا: طویل وقفے کے بعد بھارت کے اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ بھارت کے سفارتی تعلقات جو طالبان کی پہلی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد بگڑ گئے تھے، اب دوسری طالبان حکومت کے دور میں دوبارہ گرم ہو رہے ہیں۔ اگرچہ بھارت نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا تاہم افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سرکاری مہمان کے طور پر نئی دہلی پہنچے ہیں۔ سفارتی ماہرین اس پیش رفت کو سٹریٹجک مصروفیت قرار دے رہے ہیں۔
سابق سفیر اور سفارت کار ٹی پی سری نواسن سری نواسن نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "افغانستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ہندوستان کو افغان حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا موقع ملا ہے۔ تاہم، مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں تاخیر کی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "بھارت کے طالبان کے ساتھ کبھی بھی خوشگوار تعلقات نہیں رہے ہیں۔ ہم ان کے قوانین اور خواتین کے بارے میں ان کے رویے سے متفق نہیں ہیں۔ روس کے علاوہ کسی ملک نے بھی طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی بھارت نے انہیں ابھی تک تسلیم کیا ہے۔"
سری نواسن نے وضاحت کی کہ سفارتی پہچان عام طور پر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ اقتدار کس کے پاس ہے۔ عام طور پر، کسی ملک کے اندرونی مسائل ہمارے سفارتی تعلقات کو متاثر نہیں کرتے۔ ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے اسے پہچانیں۔ تاہم، اس میں مستثنیات ہیں- مثال کے طور پر، جب میں ایک سفارت کار تھا، ہم نے ایک بار کمبوڈیا کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور ایک وقت کے لیے، ہم نے فجی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تاہم افغانستان کے ساتھ تعلقات بھارت کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔
افغانستان اور بھارت کے دیرینہ باہمی مفادات ہیں۔ چین افغانستان کے تیل اور معدنیات کے شعبوں میں گہرا حصہ رہا ہے۔
امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق، آمو دریا طاس، جو کہ افغانستان اور تاجکستان تک پھیلا ہوا ہے، میں تقریباً 962 ملین بیرل خام تیل اور 52 ٹریلین مکعب فٹ قدرتی گیس موجود ہے۔ چین ان امیر قدرتی وسائل کو نشانہ بنا رہا ہے۔
طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد سے، چین نے سب سے زیادہ سازگار رویہ دکھایا ہے، جس کی بنیادی وجہ لیتھیم اور دیگر معدنیات کی بڑھتی ہوئی مانگ ہے۔ افغانستان کے پاس غیر ملکی امداد کے بغیر اپنی کان کنی کی صنعت کو تجارتی بنانے کے لیے مہارت اور بنیادی ڈھانچے کا فقدان ہے، جس سے چین ایک گہرا شراکت دار ہے۔
سنکیانگ سینٹرل ایشیا پیٹرولیم اینڈ گیس کمپنی (CAPEIC) نے طالبان حکام کے ساتھ 25 سالہ تیل نکالنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، پہلے سال میں 150 ملین ڈالر اور 2026 تک 540 ملین ڈالر تک کی سرمایہ کاری کی ہے۔
دوسری طرف بھارت اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ چین افغانستان کے وسائل کا مکمل استحصال نہ کر سکے۔ کابل کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا ہندوستان کے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کو بھی پورا کرتا ہے۔
بھارت پہلے ہی افغانستان میں کئی بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کر چکا ہے – بشمول کابل میں افغان پارلیمنٹ کی عمارت کی تعمیر، 90 ملین ڈالر کا تحفہ 2014 میں مکمل ہوا اور 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے افتتاح کیا۔
T.P سری نواسن نے کہا، "بھارت میں طالبان کے وزیر کی میزبانی کرکے، نئی دہلی نے انہیں بین الاقوامی جواز فراہم کیا ہے۔ یہ دورہ ہندوستان کی جانب سے طالبان کی حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے کا آغاز ہوسکتا ہے۔"
سابق سفیر اور خارجہ پالیسی کے ماہر K.P. فیبیان کا خیال ہے کہ بھارت کو طالبان کے ساتھ بات چیت بہت پہلے شروع کرنی چاہیے تھی۔
انہوں نے کہا، "جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تو بھارت کو فوری طور پر رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا۔ ڈپلومیسی کا مطلب ہے کہ جو بھی اقتدار میں ہو اس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے۔ خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے اندرونی معاملات پر ان سے گریز کرنے کے بجائے، بھارت کو ان سے منسلک ہو کر تبدیلی لانے پر زور دینا چاہیے تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ اب اس غلطی کی اصلاح ہو رہی ہے۔"
فیبین نے موجودہ جغرافیائی سیاسی صورتحال کی وضاحت کی
ان کا مزید کہنا تھا کہ "ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں، جب کہ پاکستان کے تعلقات اور چین کے ساتھ فوجی تعاون مضبوط ہو رہے ہیں۔ مزید برآں، امریکا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، جس کی ایک وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کاروباری مفادات ہیں۔ اس تناظر میں، افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری بھارت کے لیے ایک مثبت قدم ہے"۔
انہوں نے کہا، "جب طالبان پہلی بار اقتدار میں آئے تو پاکستان کی آئی ایس آئی ان کے مشیر کے طور پر کام کرتی تھی۔ لیکن اب یہ تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنا بھارت کے قومی مفاد میں ہے۔ اس میں حصہ نہ لینا بے وقوفی ہو گی۔"
فابیان نے افغانستان کے ساتھ ہندوستان کے تاریخی تعلقات پر بھی روشنی ڈالی۔
انہوں نے کہا، "افغانستان کے ساتھ ہمارا طویل اور جذباتی تعلق ہے۔ اندرا گاندھی چلڈرن ہسپتال اب بھی وہاں کام کر رہا ہے، حالانکہ طالبان کے قبضے کے بعد اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
بھارت کو ڈاکٹروں اور طبی سامان بھیجنے کی پیشکش کرنی چاہیے تھی اور اصرار کرنا چاہیے تھا کہ خواتین کو وہاں کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہمیں تخیلاتی سفارت کاری کی ضرورت ہے۔"
اس تناظر میں حالیہ عالمی پیش رفت بھی اہم ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تبصرے کے بعد کہ امریکا بگرام ایئربیس پر دوبارہ قبضہ کر سکتا ہے، طالبان نے سختی سے جواب دیا کہ اسے فوجی طاقت سے نہیں لیا جا سکتا۔
حال ہی میں جب افغانستان نے پہلگام حملے پر پاکستان سے دوری اختیار کی تو اس نے بھارت کے ساتھ سفارتی بات چیت کے لیے اپنی تیاری کا اشارہ دیا۔
فیبیان نے کہا، "افغانستان کے ساتھ ہندوستان کی مصروفیات مثبت ہیں۔ تاہم، ہمیں دیگر سفارتی محاذوں پر زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ٹرمپ کے ساتھ بہتر تعلقات برقرار رکھ سکتے تھے۔"
دریں اثنا، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک وفد کے ساتھ بھارت کے ایک ہفتے کے دورے پر ہیں جس کا مقصد سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔
انہوں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ طالبان کے وفد کا یہ پہلا سرکاری دورہ بھارت ہے۔