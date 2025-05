ETV Bharat / opinion

قربانی کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ اور قربانی کا پیغام کیا ہے؟ کیا ہے قربانی کا فلسفہ؟ - WHAT IS THE MESSAGE OF SACRIFICE

حیدرآباد: تلنگانہ: عید الاضحیٰ جسے عام طور پر بقر عید یا عید قربان کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ عالمِ اسلام میں ہر سال ماہِ محترم ذی الحجہ کی دس تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ قربانی احکام و مسائل، خصی شدہ جانور کی قربانی خصی شدہ جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں در مختار میں ہے ويضحي بالحجاء و الخصي در اصل جانوروں میں آختہ ہونا عیب نہیں، کیونکہ آختہ جانوروں کا گوشت زیادہ لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے اور اس میں بدبو نہیں ہوتی ، تاجروں کے یہاں بھی خصی جانوروں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جانوروں میں ایسی قدرتی اور مصنوعی تبدیلی قربانی میں رُکاوٹ ہے، جو ان کے حق میں عیب شمار کیا جاتا ہو، بلکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آختہ جانور کی قربانی بہتر ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو خصی مینڈوں کی قربانی کرنا ثابت ہے۔ (کتاب الفتاوی جلد :40) پالتو اور جنگلی جانور کے اختلاط سے پیدا جانور کی قربانی حدیث میں قربانی کے لیے جن جانوروں کا ذکر آیا ہے وہ سب پالتو جانور ہیں نہ کہ جنگلی ، اس لیے قربانی صرف پالتو جانوروں ہی کی ہوسکتی ہے۔ اگر پالتو اور جنگلی جانور کے اختلاط سے(آج کل نباتات کی طرح جانوروں میں دو الگ الگ جنس کے جانوروں کے اختلاط سے نئے قسم کا جانور پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے) بچہ پیدا ہوتو ماں کا اعتبار ہوگا، اگر ماں پالتو جانور کے قبیل سے ہے، جس کی قربانی کی اجازت حدیثوں سے ثابت ہے، تو اس کی قربانی درست ہوگی، ورنہ نہیں، چنانچہ ہرن نر ہو اور بکری مادہ ، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی، اگر صورت اسکے برعکس ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے الفتاویٰ الہند یہ جلد، صفحہ 729 دیکھیے) بقر عید کے دن قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بقر عید کے دن نماز سے پہلے کھانے کا نہیں تھا، بلکہ نماز کے بعد آپ قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے، اس لیے جو شخص دس ذی الحجہ کو قربانی کر رہا ہو، اس کے لیے مستحب ہے ،اس روز قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کرے لیکن یہ حکم استحبابی ہے وجوبی نہیں۔ قرض لے کر قربانی کرنا اگر کسی شخص پر اپنی املاک کے لحاظ سے قربانی واجب ہو اور اس کے قبضہ میں گھر یلو سامان اتنی قیمت کا موجود ہو جس سے قربانی کی جاسکتی ہے تو فقہاء نے ایسے شخص کو بھی قربانی کا حکم دیا ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں اگر کوئی شخص گھر یلو سامان جیسے فرنیچر ، برتن وغیرہ فروخت نہیں کرنا چاہتا تو اس پر واجب ہے کہ قرض لے کر قربانی کرے۔ جیسا کہ اپنی دوسری ضروریات کے لیے قرض لیتا ہے۔ میت کے لیے صدقہ افضل ہے یا قربانی قربانی کے دنوں میں میت کے ایصال ثواب کے لیے پیسہ روپیہ وغیرہ صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے اور اس کے ثواب کو میت کو پہونچانا افضل ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات میں فقط مال کا ادا کرنا ہے اور قربانی میں مال کا ادا کرنا بھی اور فدا کرنا بھی یعنی دو مقصد پائے جاتے ہیں۔ (فتاویٰ رحیمیہ ، جلد دوم، صفحه 87) بانجھ جانور کی قربانی کا حکم بانجھ جانور کی قربانی جائز ہے، منع نہیں ہے، ممانعت کا حکم نظر سے نہیں گزرا، بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے۔ جس طرح جانور کا خصی ہونا اور جفتی سے عاجز ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے۔ (بانجھ جانور جس کے بچہ نہ ہوتے ہوں اکثر لحیم وشخیم ( خوب موٹا تازہ ہوتا ہے، گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے، بڑی عمر کی وجہ سے بچہ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔) (فتاویٰ رحیمیہ ، جلد دوم، صفحہ 91) عورت کا مہر اور اس کی قربانی ایک عورت مالک نصاب نہیں لیکن اس کا مہر نصاب سے زیادہ شوہر کے ذمہ ہے جو ابھی نہیں مل سکتا ہے، تو عورت اُس مہر کی وجہ سے مالدار یعنی صاحب نصاب شمار نہ ہوگی اور اُس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ (فتاویٰ ہندیہ، جلد ۵ صفحه ۲۹۳) صاحب نصاب کا مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا اگر کوئی شخص ( صاحب نصاب ) اپنے مال سے میت کی جانب سے قربانی کرتا ہے، اگر خود اس پر قربانی واجب تھی تو یہ قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی اور میت کو قربانی کا ثواب نہ ملے گا، اور اگر اس پر قربانی واجب نہ تھی، یا اپنی قربانی جدا کر چکا تھا تو میت کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی یعنی مردہ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ (کفایت مفتی جلد : ۸، صفحہ : ۳۰۵) اگر قربانی کرنے والے کی وفات ہو جائے اگر کوئی صاحب نصاب قربانی کے ایام میں انتقال کر جائے تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اگر مرحوم نے قربانی کے لیے بکراخرید کر رکھا تھا تو بکرامرحوم کے ترکہ میں شامل ہو جائیگا، ورثاء اس کے حقدار ہونگے ، اب ورثاء چاہیں تو اس کی قربانی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں واجب نہیں ہے - اس سلسلے میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سات افراد نے شریک ہو کر ایک گائے (یاکوئی بڑا جانور ) قربانی کے لیے خریدا، اور قربانی سے پہلے اُن میں سے ایک شخص مرگیا مگر مردہ کے ورثاء نے ان شرکاء کو اجازت دے دی کہ تم اس کی ( میت کی ) اور اپنی طرف سے قربانی کرو، پس اگر وہ ان کی اجازت سے مردہ اور اپنی طرف سے قربانی کریں تو درست ہوگی اور سب کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اُس مردہ کے ورثاء کی اجازت کے بغیر قربانی کریں تو درست نہ ہوگی اور کسی کی بھی قربانی ادانہ ہوگی۔ (خلاصتہ المسائل صفحہ ۱۱۶، عالمگیری جلد : 6 صفحه 293) قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات اگر قربانی کے دن گذر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے لیکن قربانی کے تین دنوں میں جانوروں کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا، ہمیشہ گنہگار ہوگا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز نہیں ہوتی ، زکوۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھر تعامل صحابہ اس پر شاہد نہیں ہیں۔ (جواہر الفقہ ،جلد اول، صفحہ 448) گائے کی قربانی کا مسئلہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں گاؤکشی قانونا ممنوع ہے اور برادران وطن کے لیے گائے کی قربانی یا ذبح گاؤ ایک انتہائی حساس اور جذباتی مسئلہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو کیا مسلمانوں کو اس کا تسلیم کر لینا اور اس سے رک جانا شرعاً درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصولی طور پر اس کو ممنوع تسلیم کر لینا تو قطعا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں اس پر پابندی تسلیم کرلی جائے تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ایک شعار کو کھونا ہوگا بلکہ غیر اسلامی شعار کو قبول کر لینے کے مترادف ہوگا۔ جب کہ اسلام شعائر دین کے سلسلہ میں بہت غیور اور حسّاس ہے اور ادنی درجہ مداہنت گوارا نہیں کرتا۔ پھر ایسا کرنے سے (مان لینے سے ) ایک ایسی چیز پر نسخ پھیر دینا لازم آئے گا جس کی نہ صرف یہ کہ اسلام نے اجازت دی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل فرمایا ہے اس نقطہ نظر سے بھی یہ درست نہیں۔ البتہ فتنہ کے اندیشے سے وقتی طور پر اس سے رکنا مصلحتا درست ہوگا جب کہ اس کی وجہ سے فساد بھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو، لیکن اس کی حیثیت جزوی اور انفرادی ہے۔ حاجیوں پر بقر عید کی قربانی اگر کوئی شخص ایسے وقت مکہ مکرمہ پہونچے کہ ایام حج شروع ہونے میں پندرہ دن سے کم کا عرصہ ہو، یعنی 8 ذی الحجہ سے 14 دنوں پہلے یا اس سے کم دن باقی تھے کہ وہ مکہ آیا تو اب وہ مسافر ہے، اس لیے اس پر بقر عید والی قربانی واجب نہیں اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کیونکہ وہ مسافر ہے اور قربانی مسافر پر واجب نہیں ہوتی ، جو حاجی 8 ذی الحجہ سے پندرہ دنوں پہلے مکہ مکرمہ پہونچ جائے وہ مقیم ہے، تو کیا ایسے شخص پر بقر عید کی قربانی بھی واجب رہے گی؟ اس سلسلے میں فقہاء احناف سے دونوں طرح کی باتیں منقول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حاجی پر مطلقاً بقرعید والی قربانی واجب نہیں۔ اور بعض فقہاء کے نزدیک جو حاجی مقیم ہو، تو اقامت کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے یہ دوسری رائے زیادہ احتیاط پرمبنی ہے، اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ علامہ شامی نے قربانی کے بیان (کتاب الاضحیہ ) میں اس پر روشنی ڈالی ہے، پس جو لوگ مکہ میں ایام حج سے پندرہ دنوں پہلے پہونچ گئے ہوں تو ان پر حج کی قربانی کے علاوہ بقر عید کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ البتہ حج کی قربانی تو حدود حرم ہی میں دی جاسکتی ہے، لیکن بقر عید کی قربانی کے لیے ایسی کچھ شرط نہیں ، اپنے وطن میں بھی قربانی دے سکتا ہے۔ کتاب الفتاویٰ جلد: 4، صفحه 134-135)

کیا قربانی کے وقت میں مقام قربانی کا اعتبار ہوگا قربانی کے وقت کے سلسلے میں دو باتیں خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ اول یہ کہ قربانی کے درست ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ نماز عید ادا کر چکا ہو، بلکہ اعتبار قربانی کی جگہ کا ہے۔ جس جگہ قربانی ہو رہی ہے، وہاں نماز عید ہو چکی ہو، تو یہ کافی ہے۔ اور اسی کا اعتبار ہے۔ دوسرے شہر میں کسی بھی ایک جگہ نماز ہو چکی ہو تو پورے شہر میں قربانی درست ہے، خواہ ابھی دوسری جگہ نماز نہیں ہوئی ہو، اور قربانی کرنے والے نے خود نماز ادانہ کی ہو۔ نذر مانی گئی قربانی کے گوشت کا حکم اگر کوئی شخص یہ نذر مانے کہ میں صحت مند ہو گیا تو بکرا ذبح کروں گا اور قربانی کروں گا تو یہ نذر کی قربانی ہے۔ اس کا کھانا ان ہی لوگوں کے لیے جائز ہے جن کے لیے زکوۃ جائز ہو۔ جو رشتہ دار اس کی زکوۃ نہیں لے سکتے، ان کے لیے اس قربانی میں سے کھانا جائز نہیں ہوگا ، اور اگر پہلے سے اس قسم کی نذر نہیں مانی تھی، بلکہ صحت ہونے کے بعد بطور شکرانہ کے قربانی کر دی تو اس کا وہی حکم ہے جو بقر عید کی قربانی کا ہے، یعنی اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں، عزیز و واقارب کو بھی دے سکتے ہیں۔ کب قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے فقہاء نے چند صورتیں ایسی لکھی ہیں جن میں قربانی کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا بلکہ گوشت کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے ۔ (1) اگر قربانی کی نذر مانی گئی ہو۔ (2) ایام قربانی میں باوجود واجب ہونے کے قربانی نہ کر سکا، اب بعد میں اس کی تلافی کے طور پر جو جانور خرید لیا جائے، اسے صدقہ کر دینا چاہئے، اگر ذبح کیا جائے تو اس کی تمام اشیاء کو صدقہ کر دینا واجب ہوگا۔ (3) مرنے والے نے اپنے مال میں سے قربانی کی وصیت کی ہو اور اسی کے مال سے وہ وصیت پوری کی جائے ، تو اس گوشت کو بھی صدقہ کر دینا واجب ہے۔ (4) قربانی کا جانور خرید لیا گیا، اس جانور نے بچہ کو جنم دیا تو اس کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔ (5) ایک جانور میں سات افراد شریک تھے ان میں سے ایک شخص کی نیت پچھلے سال کی قربانی کی قضا کرنا تھا، اب چونکہ قضا کی قربانی میں صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اس لئے اس پورے جانور کو صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ (کتاب الفتاویٰ، جلد 4، صفحه 147-148) جائے قیام کی بجائے دوسری جگہ قربانی بہتر تو یہ ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہو وہیں قربانی دے، لیکن دوسری جگہ زیادہ مستحق لوگ رہتے ہوں تو وہاں قربانی دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر چہ دونوں جگہ جانوروں کی قیمت میں فرق ہو۔ قربانی کی دعا کسی نے پڑھی اور ذبح کسی اور نے کیا کسی کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، دل سے ارادہ کر لینا بھی کافی ہے، لہٰذا اگر ذبح کرنے والے نے دل سے قربانی کی نیت کی اور بسم اللہ کہہ کر جانور ذبح کر دیا، تو قربانی درست ہو جائے گی، ہاں یہ درست نہیں کہ ایک شخص بسم اللہ پڑھے اور دوسرا ذبح کرے، خود ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ قربانی کے سلسلے میں بھی بہتر یہی ہے کہ جانور ذبح کرنے والا قربانی کی دعا پڑھے۔ (واللہ اعلم) چوری کے جانور کی قربانی کسی شخص نے اگر چوری کرنے والے سے جانور خریدا تو اس کی قربانی جائز نہیں دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنی ہوگی۔ البتہ اگر ذبح کے بعد اصل مالک اجازت دے دے تو گوشت کھانا جائز ہے۔ کانجی ہاؤس سے لیے جانور کی قربانی کانجی ہاؤس سے خریدے گئے جانور کی قربانی درست ہے، البتہ عرفا بدنامی کا سبب ہے، اس لیے بلا ضرورت بدنام ہونا بالخصوص مقتداء کے لیے زیبا نہیں ہے۔ امداد الفتاویٰ ،جلد3، صفحه 541) قربانی کا جانور خرید کر نفع سے بیچنا قربانی کے جانور کو خرید کر نفع سے بیچنا بہتر نہیں ہے، اگر فروخت کر کے دوسرا کم قیمت کا خریدے تو جو نفع حاصل ہوا ہے اسے بھی خیرات کر دینا چاہیے۔ ( کفایت المفتی ، ج: 8 ص 197) بھول کر ایک دوسرے کی قربانی کرنے اگر دو شخصوں نے دو جانوروں ( بکریوں) کو قربانی کے ارادے سے خریدا اور بھول کر ایک نے دوسرے کی بکری کو ذبح کر ڈالا تو دونوں کی قربانیاں درست ہوں گی اور کسی پر بدلہ دینا واجب نہ ہوگا۔ ایک شخص پر کتنی قربانی واجب ہے؟ صاحب نصاب شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، زیادہ نہیں خواہ وہ شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، ایک شخص کی ملک میں کتنے ہی نصاب جمع ہو جائیں، اس پر ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔ (کفایت ملتی ، ج: 8 ص: 178) قربانی میں شرکت کا افضل طریقہ گائے ( بڑے جانور ) میں شریک ہونے والے خریدنے سے پہلے شریک ہو جائیں اور پھر جانور خریدیں تو یہ احوط (زیادہ احتیاط) اور افضل ہے اور اسی حکم میں یہ صورت بھی ہے کہ خریدنے والا اس نیت سے خریدے کہ ایک حصہ یا دو حصے میں اپنی قربانی کے لئے رکھوں گا اور باقی حصوں میں دوسروں کو شریک کرلوں گا، یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر اس نے بغیر کسی نیت کے خرید لیا اور بعد میں دوسروں کو شریک کر لیا تو اس کے جواز میں اختلاف ہے لیکن راجح قول جواز کا ہے۔ (کفایت المفتی جلد : 8 صفحه 188) شرکت سے علحدہ ہو جانے کا حکم قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب تھی اور پھر ذبح سے پہلے شرکت سے علیحدہ ہو گیا اور دوسرا آدمی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی اور جس پر قربانی واجب نہ تھی وہ اگر ذبح کرنے سے علحدہ ہ ہو جائے تو اس پر قربانی واجب رہ گئی اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی قربانی بھی درست نہ ہوگی۔ (کفایت المفتی ، ج 8، ص: 190) غلاظت اور ناپا کی کھانے والے جانور کی قربانی اگر کوئی جانور غلاظت کھاتا ہو تو اس کے باندھنے سے پہلے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جب اس کو چند روز باندھ دیا گیا جس سے وہ ناپاکی نہ کھا سکے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اونٹ ہے تو اس کو چالیس روز ، گائے، بھینس، بیل وغیرہ کو بیس روز اور بکرا بکری کو دس دن بند رکھا جائے۔