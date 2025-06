ETV Bharat / opinion

عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے؟ ابتلا و آزمائش میں ثابت قدمی کا عہد وپیمان! - WHAT IS THE MESSAGE OF EID AL ADHA

کیا ہے عید الاضحیٰ کا پیغام؟ ( AP )

حیدرآباد، تلنگانہ (محمد قمر الزماں ندوی): عید الاضحیٰ دور حاضر میں امت مسلمہ کے لیے ایک خاص پیغام رکھتی ہے۔ موجودہ صورت حال میں عید قرباں امت مسلمہ کو احساس دلاتی ہے کہ وہ 'ذبح عظیم 'بڑی قربانی کی پاسدار ہے۔ وہ دین حنیف کی پاسباں ہی نہیں اس کی داعی بھی ہے۔ دنیا اسے الٹے پاؤں جہالت میں واپس لے جانے کے درپے کیوں نہ ہو اسے اپنے مقام سے سرمو نہ تو کھسکنا ہے اور نہ اپنے کردار سے دستبردار ہونا ہے۔ قربانی خاص عبادت کا مفہوم، خیال اور تصور قربانی کا لفظ جیسے ہی ذھن میں آتا ہے، ایک خاص عبادت کا مفہوم، خیال اور تصور ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے، جو عید الاضحیٰ کے موقع پر انجام دی جاتی ہے۔ قربانی اسلام کی دیگر اہم عبادات کی طرح ایک مہتم بالشان عبادت ہے، جو دراصل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار اور ملت اسلامیہ کا اہم شعار ہے۔ قربانی کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے۔ دل کھول کر قربانی کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے، تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے، تو خوب خوشی اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ پل صراط کے دن سواری کا کام دے گا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اگرچہ اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن ضعیف حدیث کو فضائل کے باب میں بیان کرنے کی گنجائش ہے) سمنوا ضحایاکم فانھا مطایاکم یوم الصراط قربانی کے جانور کو موٹا اور فربہ رکھو کہ یہ پل صراط کے دن تمہاری سواری کے کام آئیں گے۔ جو قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے جس طرح قربانی کا اجر وثواب بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس سنت براہیمی اور شعار خلیلی کے چھوڑنے پر وعید بھی بہت سخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : من لہ سعة ولم یضح فلا یقربن مصلانا جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہرگز میرے مصلیٰ اور عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ اس حدیث کے الفاظ و انداز، تعبیر اور زجر و توبیخ سے صاف پتہ ہے کہ یہ عمل سنت موکدہ سے بڑھ کر واجب ہے، امام ابو حنیفہ رح کے نزدیک، اسی طرح بعض دیگر ائمہ اربعہ کے نزدیک قربانی واجب ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت احناف میں صاحبین کے نزدیک اور بعض دیگر فقہی مسالک میں اس کی حیثیت سنت موکدہ کی ہے،۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، اسی طرح تمام صاحب حیثیت صحابہ اس عمل کو پابندی سے انجام دیتے رہے، آخری سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کے قریب اونٹ کی قربانی کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد بھی، ہر اس موقع پر میری طرف سے قربانی کا اہتمام کرنا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وصیت پر ہمیشہ عمل فرمایا اور آپ کی طرف سے قربانی کرتے رہے۔ قربانی واجب، نہ کرنے والا گنہگار! جو لوگ اس وقت قربانی کو سنت قرار دینے پر مصر ہیں، یا قربانی کے وقت کو پورے ذی الحجہ جائز قرار دیتے ہیں، وہ امت کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کل حکومت کہنے لگی گی کہ قربانی تو سنت ہی ہے اور اس پر عمل ضروری نہیں ہے، اس لیے مسلمان قربانی نہ کریں، اس پیسے کو سماجی کاموں میں لگا دیں۔ اس لیے ایسے علماء کی فروعات اور تفردات پر باکل نظر نہ کریں، جمہور اور سلف کے موقف پر قائم رہیں۔ کیا قربانی واجب ہے؟ غالباً حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یا حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی نے سوال و استفسار کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حضورﷺ قربانی کے دنوں میں قربانی کرتے تھے، انہوں نے پھر سوال کیا، تو پھر یہی جواب دیا کہ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ حضور ﷺ قربانی کے دن اہتمام سے قربانی فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے قربانی؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اس قدر کیوں پسند ہے؟ اور وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے اس قدر سخت وعید زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہے؟ قوموں کا عروج قربانیوں سے وابستہ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کامیابی کی شاہ کلید اور دنیوی و اخروی فوز و فلاح کی ضمانت بھی ہے۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ قوموں کا عروج و ارتقا ان کی قربانیوں سے وابستہ ہے اور قربانی کا جذبہ سرد پڑنے کے بعد بڑی سے بڑی قومیں بھی نیست و نابود ہوکر تاریخ کے صفحات سے مٹ گئیں ہیں اور تاریخ کے نہاں خانوں میں چلی گئی ہیں۔ اسوۂ ابراہیمی اس لیے، خو ب اہتمام سے دل کھول کر قربانی کے عمل کو ادا کیجیے۔ یہ وقت قربانی کی شرعی حیثیت پر فروعی بحثوں کو چھیڑنے کے بجائے اس اسلامی شعار کی ترغیب دینے کا وقت ہے" "اسوۂ ابراہیمی" کا سب سے اہم پہلو "توحید پر استقامت، توحید کی دعوت اور شرک سے بیزاری کا اظہار" ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں حضرت ابراہیم علیه السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے وہاں اکثر ان کی پرزور اور پر جوش دعوت توحید نقل کی گئی ہے۔ قربانی شعار دین، شعار اسلام ہے اخیر میں اس جانب بھی اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا مقصد صرف مال خرچ کرنا اور قیمتی سے قیمتی جانور اللہ کے نام ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ شعار دین ہے، شعار اسلام ہے، قربانی کا مزاج پیدا کرنے اور قربانی والا ذہن بنانے کا ایک عملی مشق اور ٹریننگ ہے۔ نوٹ: محمد قمر الزماں ندوی، مدرسہ نور الاسلام موئی کلاں کنڈہ پرتاپ گڑھ کے استاد ہیں۔ یہ بھی پڑھیں: Hajj 2022: تلبیہ کی گونج میں مناسک حج کا آغاز، آج وقوف عرفات

