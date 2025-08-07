پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، کیا سابق جنرل ضیاء الحق کی یاد دلاتے ہیں؟

نئی دہلی: دی اکانومسٹ نے حال ہی میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر پر ایک تفصیلی مضمون شائع کیا۔ اس مضمون میں نہ صرف ایک ابھرتے ہوئے پاکستانی فوجی رہنما کی تصویر کشی کی گئی بلکہ ایک کہانی بھی گھڑ لی گئی۔ مضمون مفصل، وسیع اور غیر معمولی طور پر قابل تعریف ہے۔
یہ مضمون منیر کو ایک متقی لیکن عملی مضبوط آدمی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ انہیں انتہا پسندی کے خلاف ایک مضبوط گڑھ اور خطے میں مغرب کے قابل اعتماد اتحادی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
ہندوستان اور پاکستان کے درمیان محدود فوجی تبادلوں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ منیر کے نجی لنچ کے چند ہفتوں بعد شائع ہونے والے مضمون کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ سوال صرف یہ نہیں کہ اس نے کیا کہا بلکہ یہ کیوں کہا۔
اس بات پر یقین کرنے کی معتبر وجہ ہے کہ یہ مضمون راولپنڈی میں انفارمیشن سسٹم کی جانب سے چلائی جانے والی تصویر بنانے کی ایک بڑی مہم کا حصہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی فوج نے طویل عرصے سے نفیس بیانیہ کے انتظام کی حکمت عملیوں کو استعمال کیا ہے۔
اس انفارمیشن سسٹم نے ہمدرد تھنک ٹینکس، غیر ملکی صحافیوں اور پاکستان میں مقیم ثالثوں کو فوجی رہنماؤں کے منتخب پروفائلز کو فروغ دینے کے لیے تیار کیا ہے۔
منیر کی تصویر کشی متقی اور جدید دونوں کے طور پر ایک سپاہی نجات دہندہ کے طویل عرصے سے رکھے ہوئے آئیڈیل کے مطابق ہے جو پاکستان کو سیاسی عدم فعالیت سے نجات دلا سکتا ہے، عسکریت پسندی پر قابو پا سکتا ہے اور مغرب سے دوبارہ رابطہ قائم کر سکتا ہے۔
مشرق وسطیٰ اور واشنگٹن میں دوسرے تجزیہ کاروں کا ایک چھوٹا لیکن فروغ پاتا گروپ ہے جو منیر کو جغرافیائی سیاسی افادیت کے ساتھ ایک مستحکم اداکار کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ کا عنصر بھی ہے۔ ٹرمپ آمرانہ شخصیات سے راضی ہیں۔ وہ مضبوط لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جو بغیر کسی جوابدہی کے تجارت، سیکورٹی تعاون یا سرحدی کنٹرول میں فوری نتائج کا وعدہ کر سکتے ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ کے لیے منیر کو پاکستان کے نئے چہرے کے طور پر پیش کرنا حکمت عملی کے لحاظ سے ایک سمجھدار اقدام ہے۔ یہ سفارت کاری کو آسان بناتا ہے اور وائٹ ہاؤس کو ملک کے حقیقی طاقت کے مرکز تک براہ راست رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹرانزیکشنل ڈپلومیسی کے لیے ٹرمپ کے رجحان کے ساتھ بھی فٹ بیٹھتا ہے۔ اگر آپ ریاست پر اعتماد نہیں کر سکتے تو جرنیلوں پر بھروسہ کریں۔
بھارت کو اسے غور سے پڑھنا چاہیے۔ خطرہ یہ نہیں ہے کہ دنیا راتوں رات بدل گئی ہے۔ لیکن پالیسی میں تبدیلیوں کو اکثر ادراک کے انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔
منیر کی تصویر واشنگٹن میں بحال ہو رہی ہے۔ بیانیہ کی طاقت، اگر بغیر چیلنج کے چھوڑ دی جائے تو روایتی حکمت میں بدل جاتی ہے۔
پاکستان میں منیر کا اصل عروج اس بیانیہ کے زور سے بہت پہلے شروع ہوا تھا۔ مئی 2025 میں، پاک بھارت محاذ آرائی کے چند ہفتوں بعد، منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ یہ جنرل ایوب خان کے بعد اس قسم کی پہلی ترقی ہے۔ اگرچہ اس اقدام کو ادارہ جاتی شناخت کے نشان کے طور پر دیکھا گیا، لیکن اس کا علامتی معنی واضح تھا۔
اس نے پاکستانی عوام کو بتایا کہ ان کی فوج نے اپنے روایتی حریف بھارت کو شکست دی ہے۔ منیر کو عزت دے کر، فوج نے پاکستان کے اعلیٰ ترین سیاسی ادارے کے طور پر اپنی مرکزیت کو بھی تقویت دی۔
منیر پاکستان کے واحد حقیقی فیصلہ ساز کے طور پر ابھرے ہیں۔ وہ مذہبی جواز، قوم پرست موقف اور اسٹریٹجک مواصلات کے امتزاج کے ذریعے کام کرتے ہیں۔
انہوں نے بالواسطہ حکمرانی کے جی ایچ کیو ماڈل کو مزید ہموار، بین الاقوامی طور پر قابل قبول شکل میں بہتر بنایا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ کابل کے سقوط کے بعد طویل عرصے سے سفارتی طور پر پسماندہ رہنے والے پاکستان نے اچانک خود کو واشنگٹن کے حساب کتاب میں ڈھال لیا۔
لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ اب بھی سطحی ہے۔ ٹرمپ جمہوریت سے زیادہ آرڈر کو اہمیت دے سکتے ہیں۔ لیکن امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی کے ریکارڈ، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاکستان کے دوہرے معیار یا افغانستان میں اس کے دوہرے کھیل کو نہیں بھولی۔
منیر کی واشنگٹن میں کامیابی مشروط ہے۔ یہ طویل مدتی ذمہ داریوں کو جنم دیئے بغیر قلیل مدتی نتائج فراہم کرنے کی ان کی صلاحیت پر منحصر ہے۔
بھارت کے لیے تشویش صرف اسلحے کی منتقلی یا تجارتی ترجیحات نہیں بلکہ علاقائی استحکام کے لیے پاکستانی فوج کے ماڈل کو قانونی حیثیت دینا ہے۔ یہ کسی بھی سرحدی تصادم سے زیادہ میدان جنگ میں بیانیہ کو بدل دے گا۔
منیر واشنگٹن کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں چین کی حمایت بھی برقرار رکھنی ہوگی۔ بیجنگ پاکستان کا کلیدی دفاعی شراکت دار اور اس کا سب سے فراخدلی قرض دہندہ ہے۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری صرف ایک فزیکل انفراسٹرکچر نیٹ ورک نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک فریم ورک ہے جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے۔
کیا منیر زیادہ سے زیادہ فائدے کے لیے امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی بھٹو دور کی دوہری حکمت عملی کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ 1970 کی دہائی میں، پاکستان نے چین کے ساتھ کسنجر کے تعلقات کو آسان بنانے میں مدد کی تھی۔
منیر پاکستان کو مسابقتی طاقتوں کے درمیان ایک پل کے طور پر دوبارہ قائم کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ اب چال بازی کی گنجائش کم ہے۔ چین کا اسٹریٹجک صبر محدود ہے۔ اگرچہ بیجنگ نے منیر کے واشنگٹن کے حوالے سے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تاہم طویل مدتی موقف میں کوئی بھی تبدیلی خاموش توازن کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ فنڈز، محدود ہتھیاروں کی منتقلی، یا اسٹریٹجک فاصلے کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر منیر کی توازن کی کوشش ناکام ہو گئی تو پاکستان دونوں محاذوں پر بے بس ہو سکتا ہے۔
منیر کی قیادت میں سب سے براہ راست تبدیلی ہندوستان کے تئیں ان کا نیا نقطہ نظر ہے۔ اپریل 2025 کی ایک تقریر میں، انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی "شہ رگ" قرار دیا اور ایک ملک میں ہندو مسلم بقائے باہمی کے تصور پر سوال اٹھایا۔
منیر کی زبان ضیاء الحق کے نظریاتی فریم ورک سے میل کھاتی ہے۔ یہ منیر کی قوم پرستی، مذہبی اسناد اور موروثی تصادم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ یہ فوجی نظریے میں نظریاتی تصادم کا زور اور دوبارہ تعارف تھا۔
اس تقریر کے بعد ایل او سی کے پار پراکسی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ سائبر مداخلت میں اضافہ ہوا، اور کشمیر میں بھارتی فوجی کارروائیوں کو نشانہ بنانے والی بیانیہ مہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تیز ہوگئی۔
منیر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھارت کی برداشت کی حدیں بدل چکی ہیں۔ آپریشن سندور ایک نئے نظریے کی علامت تھا۔ یہ بین الاقوامی اشاروں کے ساتھ ایک تیز، سرجیکل جوابی کارروائی تھی۔ پاکستان کی ایک اور غلطی کشیدگی پر قابو پانے میں مددگار نہیں ہو سکتی۔
مذکورہ بالا کے بارے میں ہندوستان کا ردعمل پرسکون، پیمائشی اور حکمت عملی پر مبنی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اسے واشنگٹن میں اپنے روابط مضبوط کرنے چاہئیں۔
اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے دوہرے کھیل کو بے نقاب کرنے کے لیے امریکی قانون سازوں، تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا۔ دوسرا، بھارت کو اپنی دفاعی سفارت کاری کو متنوع بنانا چاہیے۔
بھارت کو فرانس، اسرائیل، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کی شراکت داری ایک محور سے آگے بڑھے۔ تیسرا، اسے داستانی جنگ میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ پروپیگنڈہ نہیں، بلکہ درست، ثبوت پر مبنی پیغامات جو کہ ایک مستحکم طاقت کے طور پر پاکستان کے امیج سے متصادم ہیں۔
بھارت کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی قوتوں کا ایک اتحاد منیر کی قیادت کو مغرب کے مطابق ڈھالنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایک بار جب اس طرح کے بیانیے جڑ پکڑ لیتے ہیں، تو وہ جواز اور اعتدال کے تصورات کو تشکیل دیتے ہیں۔ وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ بحرانوں میں کس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، کس کو ثالثی کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، اور شک کا فائدہ کس کو ملتا ہے۔
منیر ایک تبدیلی پسند رہنما ہیں یا نہیں۔ لیکن وہ عزائم، ادارہ جاتی حمایت اور بڑھتی ہوئی بین الاقوامی موجودگی کے ساتھ ایک سنجیدہ اداکار ہیں۔ بھارت کو اوور ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اسے بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کام منیر سے ڈرنا نہیں۔ یہ سمجھنا ہے کہ وہ پاکستان کے کس ورژن کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے لیے تیار رہنا ہے کہ پاکستان آگے کیا کوشش کر سکتا ہے۔
(نوٹ: اس مضمون میں حقائق اور آراء مصنف کی ذاتی ہیں، ضروری نہیں کہ Etv Bharat ان سے اتفاق کرے۔)