ETV Bharat / opinion

'ٹرمپ ٹیرف' کے بعد چین کی طرف جھکا بھارت، لیکن چینی ریل منصوبے نے پھر 'تناؤ بڑھا دیا' - TIBET XINJIANG PROJECT NEAR LAC

بھارت کی امریکہ سے بڑھتی دوری کے درمیان چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی خبر ہے لیکن چین نے پھر ایک چال چل دی۔

china big rail project tibet xinjiang near lac causing tensions in india amid trump tariff tension Urdu News
پی ایم مودی اور چینی صدر شی جن پنگ (X-PM Modi)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2025 at 10:44 AM IST

5 Min Read

نئی دہلی/بیجنگ: ٹرمپ ٹیرف کی وجہ سے بھارت اور چین ایک بار پھر قریب آ رہے ہیں۔ تقریباً سات سال بعد وزیر اعظم نریندر مودی خود شنگھائی چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین جا رہے ہیں۔ ایسے میں چین کی جانب سے تبت کے حوالے سے کیے گئے اعلان نے ایک بار پھر ہندوستان کی تشویش میں اضافہ کردیا ہے۔

چین نے تبت ریل پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات دی ہیں۔ اس کے مطابق اس کا ایک حصہ اکسائی چِن سے گزرے گا۔ اس علاقے کو لے کر دونوں ممالک کے درمیان تنازعہ ہے۔ دراصل پاکستان نے اکسائی چِن کا علاقہ چین کو دیا تھا۔ تب سے بھارت اس کی مخالفت کر رہا ہے۔

سب سے زیادہ اہمیت کا حامل منصوبہ

چین اپنے سنکیانگ صوبے کو تبت سے ملانے کے لیے انتہائی پرجوش ریل منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ LAC یعنی اصل کنٹرول لائن (Line of Actual Control) کے قریب سے گزرے گا۔ سنکیانگ صوبے میں ہوتن کا علاقہ تبت کے لہاسا سے منسلک ہو گا۔ دونوں کو ریل کے ذریعے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل منصوبوں میں سے ایک ہے۔

طویل سطح مرتفع ریل ڈھانچہ

چین نے اس منصوبے کی نگرانی کے لیے ایک کمپنی بنائی ہے۔ اسے اس منصوبے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ چین نے اس کمپنی کو 13.2 بلین ڈالر کا سرمایہ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی رپورٹس کے مطابق، ہوبی میں مقیم ہیوآن سکیوریٹیز (Huayuan Securities) نے اپنے تحقیقی مقالے میں کہا، "اس اہمیت کے حامل منصوبے کا ہدف 2035 تک لہاسا پر 5,000 کلومیٹر طویل سطح مرتفع ریل ڈھانچہ قائم کرنا ہے۔"

میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں سیچوان سے تبت تک ریلوے کی تعمیر پر تقریباً 45 ارب ڈالر لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ 1800 کلومیٹر کا راستہ ہوگا۔ اس بنیاد پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پورے منصوبے پر کتنی لاگت آئے گی۔

ایل اے سی کے قریب سے گزرتا ریل پروجیکٹ

لیکن اس منصوبے پر بھارت کا اعتراض یہ ہے کہ یہ ایل اے سی (Line of Actual Control) کے قریب سے گزرتا ہے۔ یہ ہندوستان کی سلامتی کے حوالے سے تشویش کا باعث ہے۔ وہ بھی اس وقت جب بھارت چین کی جانب سے امریکی محصولات کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں پیدا ہونے والی کشیدگی کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔

ویسے، 2020 میں وادی گالوان میں جو کچھ بھی ہوا اس نے ہمیشہ ہندوستان کو محتاط رکھا ہے۔ وہ کسی بھی حالت میں چین کو اتنی رعایت نہیں دے سکتا کہ وہ اس کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے۔

ایل اے سی Line of Actual Control کیا ہے؟

بھارت اور چین کے درمیان سرحد کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اسی لیے اسے LAC (Line of Actual Control) کہا جاتا ہے۔ یعنی جماعتیں اس علاقے تک محدود ہیں جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود چین نے ان علاقوں میں بہت سے تعمیراتی کام کیے ہیں۔ وہاں انفراسٹرکچر تیار کیا گیا ہے۔ ان میں سنکیانگ تبت روٹ بھی شامل ہے۔ اسے G-219 ہائی وے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ G-219 اکسائی چِن سے گزرتا ہے۔ 1962 میں اس علاقے پر تنازعہ ہوا تھا۔

چین نے اروناچل پردیش کی سرحد تک تیز رفتار ریل روٹ بنالیا

میڈیا رپورٹس کے مطابق سنکیانگ تبت ریلوے، تبت کو چین کے اہم علاقوں سے جوڑے گی۔ اس کے لیے ریلوے کے چار روٹس کا بلیو پرنٹ تیار کیا گیا ہے۔ یہ تبت کو کنگھائی، سیچوان اور یون نان صوبوں سے بھی جوڑ دے گا۔ کنگھائی تبت ریلوے لائن شروع کر دی گئی ہے۔ چین پہلے ہی لہاسا سے اروناچل پردیش کی سرحد تک تیز رفتار ریل روٹ بنا چکا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ سال روس میں برکس سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

نئی دہلی/بیجنگ: ٹرمپ ٹیرف کی وجہ سے بھارت اور چین ایک بار پھر قریب آ رہے ہیں۔ تقریباً سات سال بعد وزیر اعظم نریندر مودی خود شنگھائی چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین جا رہے ہیں۔ ایسے میں چین کی جانب سے تبت کے حوالے سے کیے گئے اعلان نے ایک بار پھر ہندوستان کی تشویش میں اضافہ کردیا ہے۔

چین نے تبت ریل پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات دی ہیں۔ اس کے مطابق اس کا ایک حصہ اکسائی چِن سے گزرے گا۔ اس علاقے کو لے کر دونوں ممالک کے درمیان تنازعہ ہے۔ دراصل پاکستان نے اکسائی چِن کا علاقہ چین کو دیا تھا۔ تب سے بھارت اس کی مخالفت کر رہا ہے۔

سب سے زیادہ اہمیت کا حامل منصوبہ

چین اپنے سنکیانگ صوبے کو تبت سے ملانے کے لیے انتہائی پرجوش ریل منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ LAC یعنی اصل کنٹرول لائن (Line of Actual Control) کے قریب سے گزرے گا۔ سنکیانگ صوبے میں ہوتن کا علاقہ تبت کے لہاسا سے منسلک ہو گا۔ دونوں کو ریل کے ذریعے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل منصوبوں میں سے ایک ہے۔

طویل سطح مرتفع ریل ڈھانچہ

چین نے اس منصوبے کی نگرانی کے لیے ایک کمپنی بنائی ہے۔ اسے اس منصوبے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ چین نے اس کمپنی کو 13.2 بلین ڈالر کا سرمایہ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی رپورٹس کے مطابق، ہوبی میں مقیم ہیوآن سکیوریٹیز (Huayuan Securities) نے اپنے تحقیقی مقالے میں کہا، "اس اہمیت کے حامل منصوبے کا ہدف 2035 تک لہاسا پر 5,000 کلومیٹر طویل سطح مرتفع ریل ڈھانچہ قائم کرنا ہے۔"

میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں سیچوان سے تبت تک ریلوے کی تعمیر پر تقریباً 45 ارب ڈالر لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ 1800 کلومیٹر کا راستہ ہوگا۔ اس بنیاد پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پورے منصوبے پر کتنی لاگت آئے گی۔

ایل اے سی کے قریب سے گزرتا ریل پروجیکٹ

لیکن اس منصوبے پر بھارت کا اعتراض یہ ہے کہ یہ ایل اے سی (Line of Actual Control) کے قریب سے گزرتا ہے۔ یہ ہندوستان کی سلامتی کے حوالے سے تشویش کا باعث ہے۔ وہ بھی اس وقت جب بھارت چین کی جانب سے امریکی محصولات کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں پیدا ہونے والی کشیدگی کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔

ویسے، 2020 میں وادی گالوان میں جو کچھ بھی ہوا اس نے ہمیشہ ہندوستان کو محتاط رکھا ہے۔ وہ کسی بھی حالت میں چین کو اتنی رعایت نہیں دے سکتا کہ وہ اس کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے۔

ایل اے سی Line of Actual Control کیا ہے؟

بھارت اور چین کے درمیان سرحد کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اسی لیے اسے LAC (Line of Actual Control) کہا جاتا ہے۔ یعنی جماعتیں اس علاقے تک محدود ہیں جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود چین نے ان علاقوں میں بہت سے تعمیراتی کام کیے ہیں۔ وہاں انفراسٹرکچر تیار کیا گیا ہے۔ ان میں سنکیانگ تبت روٹ بھی شامل ہے۔ اسے G-219 ہائی وے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ G-219 اکسائی چِن سے گزرتا ہے۔ 1962 میں اس علاقے پر تنازعہ ہوا تھا۔

چین نے اروناچل پردیش کی سرحد تک تیز رفتار ریل روٹ بنالیا

میڈیا رپورٹس کے مطابق سنکیانگ تبت ریلوے، تبت کو چین کے اہم علاقوں سے جوڑے گی۔ اس کے لیے ریلوے کے چار روٹس کا بلیو پرنٹ تیار کیا گیا ہے۔ یہ تبت کو کنگھائی، سیچوان اور یون نان صوبوں سے بھی جوڑ دے گا۔ کنگھائی تبت ریلوے لائن شروع کر دی گئی ہے۔ چین پہلے ہی لہاسا سے اروناچل پردیش کی سرحد تک تیز رفتار ریل روٹ بنا چکا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ سال روس میں برکس سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP TARIFF RAIL PROJECTTIBET LAC RAIL PROJECTCHINA PROJECT NEAR LACCHINA BIG RAIL PROJECT TIBET XINJIATIBET XINJIANG PROJECT NEAR LAC

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.