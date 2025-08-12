نئی دہلی/بیجنگ: ٹرمپ ٹیرف کی وجہ سے بھارت اور چین ایک بار پھر قریب آ رہے ہیں۔ تقریباً سات سال بعد وزیر اعظم نریندر مودی خود شنگھائی چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین جا رہے ہیں۔ ایسے میں چین کی جانب سے تبت کے حوالے سے کیے گئے اعلان نے ایک بار پھر ہندوستان کی تشویش میں اضافہ کردیا ہے۔
چین نے تبت ریل پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات دی ہیں۔ اس کے مطابق اس کا ایک حصہ اکسائی چِن سے گزرے گا۔ اس علاقے کو لے کر دونوں ممالک کے درمیان تنازعہ ہے۔ دراصل پاکستان نے اکسائی چِن کا علاقہ چین کو دیا تھا۔ تب سے بھارت اس کی مخالفت کر رہا ہے۔
سب سے زیادہ اہمیت کا حامل منصوبہ
چین اپنے سنکیانگ صوبے کو تبت سے ملانے کے لیے انتہائی پرجوش ریل منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ LAC یعنی اصل کنٹرول لائن (Line of Actual Control) کے قریب سے گزرے گا۔ سنکیانگ صوبے میں ہوتن کا علاقہ تبت کے لہاسا سے منسلک ہو گا۔ دونوں کو ریل کے ذریعے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل منصوبوں میں سے ایک ہے۔
طویل سطح مرتفع ریل ڈھانچہ
چین نے اس منصوبے کی نگرانی کے لیے ایک کمپنی بنائی ہے۔ اسے اس منصوبے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ چین نے اس کمپنی کو 13.2 بلین ڈالر کا سرمایہ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی رپورٹس کے مطابق، ہوبی میں مقیم ہیوآن سکیوریٹیز (Huayuan Securities) نے اپنے تحقیقی مقالے میں کہا، "اس اہمیت کے حامل منصوبے کا ہدف 2035 تک لہاسا پر 5,000 کلومیٹر طویل سطح مرتفع ریل ڈھانچہ قائم کرنا ہے۔"
میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں سیچوان سے تبت تک ریلوے کی تعمیر پر تقریباً 45 ارب ڈالر لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ 1800 کلومیٹر کا راستہ ہوگا۔ اس بنیاد پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پورے منصوبے پر کتنی لاگت آئے گی۔
ایل اے سی کے قریب سے گزرتا ریل پروجیکٹ
لیکن اس منصوبے پر بھارت کا اعتراض یہ ہے کہ یہ ایل اے سی (Line of Actual Control) کے قریب سے گزرتا ہے۔ یہ ہندوستان کی سلامتی کے حوالے سے تشویش کا باعث ہے۔ وہ بھی اس وقت جب بھارت چین کی جانب سے امریکی محصولات کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں پیدا ہونے والی کشیدگی کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔
ویسے، 2020 میں وادی گالوان میں جو کچھ بھی ہوا اس نے ہمیشہ ہندوستان کو محتاط رکھا ہے۔ وہ کسی بھی حالت میں چین کو اتنی رعایت نہیں دے سکتا کہ وہ اس کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے۔
ایل اے سی Line of Actual Control کیا ہے؟
بھارت اور چین کے درمیان سرحد کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اسی لیے اسے LAC (Line of Actual Control) کہا جاتا ہے۔ یعنی جماعتیں اس علاقے تک محدود ہیں جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود چین نے ان علاقوں میں بہت سے تعمیراتی کام کیے ہیں۔ وہاں انفراسٹرکچر تیار کیا گیا ہے۔ ان میں سنکیانگ تبت روٹ بھی شامل ہے۔ اسے G-219 ہائی وے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ G-219 اکسائی چِن سے گزرتا ہے۔ 1962 میں اس علاقے پر تنازعہ ہوا تھا۔
چین نے اروناچل پردیش کی سرحد تک تیز رفتار ریل روٹ بنالیا
میڈیا رپورٹس کے مطابق سنکیانگ تبت ریلوے، تبت کو چین کے اہم علاقوں سے جوڑے گی۔ اس کے لیے ریلوے کے چار روٹس کا بلیو پرنٹ تیار کیا گیا ہے۔ یہ تبت کو کنگھائی، سیچوان اور یون نان صوبوں سے بھی جوڑ دے گا۔ کنگھائی تبت ریلوے لائن شروع کر دی گئی ہے۔ چین پہلے ہی لہاسا سے اروناچل پردیش کی سرحد تک تیز رفتار ریل روٹ بنا چکا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ سال روس میں برکس سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔