معروف براڈکاسٹر حسین ظفر کا افسانوی مجموعہ 'شریفوں کا محلہ' منظر عام پر
رس اجراء کی تقریب میں سینئر لیڈر و ممبر اسمبلی محمد یوسف تاریگامی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔
Published : October 6, 2025 at 7:39 AM IST
ترال (شبیر بٹ): وادی کشمیر کے معروف براڈکاسٹر اور ادیب محمد حسین ظفر کے پہلے افسانوی مجموعے 'شریفوں کا محلہ' کی رسم اجراء اتوار کو سرینگر کے ٹیگور ہال میں انجام دی گئی۔ اس موقعے پر سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر و رکن اسمبلی کولگام محمد یوسف تاریگامی بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے جب کہ آل انڈیا ریڈیو سرینگر کے سابق سربراہ سید ھمایوں قیصر، ڈاکٹر ستیش ومل، بشیر دادا، ابدال مہجور، نزیر گریزی، ڈاکٹر بشیر ویری، رؤف الرحمن، ٹریڈ یونین لیڈران عبدالقیوم وانی، فاروق ترالی، سماجی کارکن لطیف سیف اللہ اور وادی اور بیرونی وادی سے آئے ادب نواز افراد نے شرکت کی۔
اس موقعے پر سی پی آئی ایم کے سیکریٹری محمد یوسف تاریگامی نے اپنے خیالات کااظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تقریب بطور کشمیری ہمیں اپنی تہذیب، زبان اور ثقافت سے جوڑتے ہوئے ہال سرینگر میں انجام دی گئی۔ مہمان خصوصی نے مزید کہا کہ ہمیں اس طرح کے قلمکاروں اور ادیبوں کی عزت افزائی کرنی چاہیے جو اپنے کلچر، ثقافت و تہذیب اور اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے اپنے قلم کو جنبش دیتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ایک زندہ قوم کی یہی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو درپیش مشکلات، چلینجز اور اس میں موجود خامیوں کو اجاگر کرتے ہوئے صورت حال کو اپنے الفاظوں کی شکل دیتے ہیں۔ 'شریفوں کا محلہ' نام کی اس کتاب کے دبیاچے میں جامعہ ملیہ نئی دہلی کے پروفیسر دانش اقبال نے لکھا کہ یہ افسانوی مجموعہ صرف کشمیر کی نہیں، انسانیت کی کہانیاں بیان کر رہا ہے۔
وہیں کتاب کے مصنف محمد حسین ظفر نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ کتاب 'شریفوں کا محلہ' میرے جذبات کی عکاسی کر رہی ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب کی اردو سلیس رہے تاکہ معصوم بچے بھی اس کو پڑھ سکیں۔
مزید پڑھیں:
علی شیدا کی تازہ غزل: کردار اپنے آپ کہانی میں مر گئے