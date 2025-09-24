بکر پرائز کی سابق فاتح کرن دیسائی ایک بار پھر ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ
دیسائی کے مطابق وہ محبت اور تنہائی کی کہانی لکھنا چاہتی تھیں جس میں پرانے زمانے کی خوبصورتی اور موجودہ دور کا رومانس ہو۔
نئی دہلی: بکر پرائز یافتہ مصنفہ کرن دیسائی کو ان کے ناول 'دی لونلینیس آف سونیا اینڈ سنی' کے لیے اس باوقار ادبی ایوارڈ کے لیے ایک بار پھر شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ منگل کو پینل میں شامل ججوں نے 'دی لونلینیس آف سونیا اینڈ سنی' ناول کو شارٹ لسٹ کرتے ہوئے اسے امریکہ میں ایک نوجوان بھارتی جوڑی کے بارے میں ایک "وسیع اور عمیق" کہانی کے طور پر بیان کیا۔
دہلی میں پیدا ہونے والی 53 سالہ مصنفہ 19 سال قبل سنہ 2006 میں 'دی انہیریٹنس آف لاس' کتاب کے لیے بکر پرائز جیت چکی ہیں۔ اس بار شارٹ لسٹ ہونے کے ساتھ ہی وہ دنیا بھر کے ایسے چھ مصنفین شامل ہو گئی ہیں جو اس ادبی ایوارڈ کے لیے دوسری بار بار شارٹ لسٹ ہوئے۔ دیسائی کا تازہ ترین ناول کافی لمبا ہے، جو 667 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے ہمیش ہیملٹن نے شائع کیا ہے۔
ججوں نے دیسائی کے تازہ ترین کام کے بارے میں کہا، "یہ دو ایسے لوگوں کے بارے میں ایک ایسی گہری اور وسیع ناول ہے جو ایک دوسرے سے محبت کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں۔
ججوں نے کہا کہ "یہ ناول امریکہ میں مقیم مغربیت زدہ بھارتیوں کے بارے میں ہے جو اپنے ملک اور اپنی پہچان کو دوبارہ دریافت کر رہے ہیں۔ یہ وسیع و عمیق ناول ایک سماجی اور رومانوی کہانی کے اندر ایک جادوئی حقیقت پسندانہ کہانی کا احاطہ کرتی ہے۔ ہمیں دیسائی کے اس انداز سے پیار ہو گیا جس میں انہوں نے کہانی کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل پر بھرپور توجہ مرکوز کی جس کی وجہ سے ہر کردار بھرپور انداز میں محسوس ہوتا ہے۔ ان کی تحریر مکمل روانی کے ساتھ حرکت کرتی ہے جو کہ فلسفیانہ، مزاحیہ، سنجیدہ، جذباتی، اور غیر معمولی ہے۔"
انہوں نے اپنا تازہ ترین ناول لکھنے میں تقریباً 20 سال کا طویل اور قیمتی وقت صرف کیا۔ اگر دیسائی اس سال جیت جاتی ہیں تو وہ اس پرائز کی 56 سالہ تاریخ میں دوسری بار جیتنے والی پانچویں فاتح بن جائیں گی۔ اسی کے ساتھ بھارت 2025 کے بکر پرائز میں بے مثال کلین سویپ کرے گا، جیسا کہ اس سے قبل مصنفہ بانو مشتاق اور ان کی کتاب کی مترجم دیپا بھستی کو کہانیوں کے مختصر مجموعہ ''ہارٹ لیمپ'' کے لیے بکر پرائز مل چکا ہے۔
بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ ہونے کے بعد کرن دیسائی نے ایک بیان میں کہا کہ ''میں جدید دنیا میں محبت اور تنہائی کے بارے میں کہانی لکھنا چاہتی تھی جس میں پرانے زمانے کی خوبصورتی کے ساتھ موجودہ دور کا رومانس بھی ہو۔" "جیسا کہ میں نے جغرافیہ اور نسلوں کے بارے میں لکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ناول کا دائرہ وسیع کر سکتی ہوں، تنہائی کے بارے میں بہت وسیع تر معنوں میں لکھ سکتی ہوں۔ صرف رومانوی تنہائی ہی نہیں، بلکہ طبقات اور نسلوں کے بیچ بھاری خلیج، قوموں کے بیچ عدم اعتماد، ماضی کی دنیا کا تیزی سے ختم ہو جانا - ان تمام کو تنہائی کی شکلوں کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔"
کرن دیسائی نئی دہلی میں پیدا ہوئیں اور وہیں پرورش پائیں۔ وہ 15 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ انگلینڈ چلی گئیں جہاں سے وہ امریکہ منتقل ہوئیں اور وہ تب سے وہیں مقیم ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ان کی والدہ انیتا دیسائی کو تین بار بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔
شارٹ لسٹ ہونے والے دیگر کاموں میں 'فلیش لائٹ' کے ساتھ سوسن چوئی، 'آڈیشن' کے ساتھ کیٹی کیٹامورا، 'دی ریسٹ آف اوور لائفز' کے ساتھ بین مارکوِٹس، ہنگری-برٹش ڈیوڈ سزالے کا 'فلیش' اور اینڈریو ملر 'دی لینڈ اِن ونٹر' شامل ہیں۔
سنہ 2025 کے لیے بکر پرائز کا اعلان 10 نومبر کو لندن کے اولڈ بلنگ گیٹ میں ایک تقریب میں کیا جائے گا، جس میں فاتح کو تقریباً 60 لاکھ روپے ملیں گے۔ شارٹ لسٹ کیے گئے چھ مصنفین میں سے ہر ایک کو تقریباً تین تین لاکھ روپے ملیں گے۔
