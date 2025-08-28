گورکھپور: 'اب تم سے رخصت لیتا ہوں آو سنبھالو۔ غزلوں کو نئے ترانے چھوڑو میرے نغموں کو نیند آتی ہے۔۔ اردو شاعری کی یہ سطریں مشہور شاعر رگھوپتی سہائے 'فراق گورکھپوری' نے لکھی ہیں۔ وہ 28 اگست 1896 کو پیدا ہوئے۔ آج اس مشہور شخصیت کا یوم پیدائش ہے۔ فراق انگریزی کے پروفیسر تھے، لیکن ہندی، اردو، عربی، فارسی، سنسکرت جیسی کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ فراق کی شاعری، کالم، ناول نگاری انہیں انمول ورثہ بناتی ہے۔ جواہر لعل نہرو بھی فراق صاحب کے مداح تھے جو فکر، قول اور عمل میں مستقل مزاج تھے۔ آئیے جانتے ہیں 'فراق گورکھپوری' کی عظیم شخصیت کیسی تھی۔
گورکھپور یونیورسٹی میں ہندی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ابھیشیک شکلا کا کہنا ہے کہ فراق بہت سختی سے کہتے تھے کہ اس ملک میں صرف ڈھائی لوگ انگریزی جانتے ہیں۔ ایک خود ہیں، دوسرے سابق صدر ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن اور تیسرے ہندوستان کے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تھے، جو آدھی انگریزی جانتے تھے۔ فراق انگریزی کے پروفیسر تھے لیکن ہندی، انگریزی، اردو، سنسکرت، فارسی سمیت کئی زبانوں پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ فراق نے پھر 1919 میں ملک کا سب سے باوقار آئی سی ایس امتحان پاس کیا، لیکن 1920 میں استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد وہ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر بن گئے۔
فراق گورکھپوری کو کئی اعزازات ملے:
ابھیشیک شکلا، اسسٹنٹ پروفیسر، ہندی شعبہ، گورکھپور یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ اگر ہم فراق کو ملنے والے اعزازات کی بات کریں تو انہیں پدم بھوشن، ساہتیہ اکیڈمی، اتر پردیش اکیڈمی اور بھارتیہ جنپتھ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔
ان کی تحریروں کی بات کریں تو ان کے ناول 'سادھو کی کٹیا' کا بہت چرچا ہوا۔ ان کے کالموں میں 'مشعال'، 'روح کائنات'، 'نغمہ ساز'، 'غزلستان'، 'شیرستان'، 'گل نغمہ'، 'دھرتی کی کاروت'، 'چرنگا'، 'رنگ کی شاعری'، 'گل باغ پرمکھ' شامل ہیں۔ رگھوپتی سہائے، جنہیں فراق گورکھپوری کے نام سے جانا جاتا ہے، نے اردو اور عربی کی دنیا کو ایک نئی جہت دی۔ وہ اپنے مخصوص انداز کی وجہ سے آخری سانس تک لوگوں کے پسندیدہ رہے۔
مارنے والے کے بیٹے کو نوکری مل گئی:
ڈاکٹر ابھیشیک شکلا نے کہا کہ فراق کی شاعری اور تحریروں کو ان کی زندگی کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، تب ہی مکمل فراق کا پتہ چل سکتا ہے۔ فراق کی شاعری نہ صرف ان کی تخلیق ہے بلکہ ان کی شخصیت بھی ایک نادر فکری تخلیق ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ کے ذریعے فراق کی شخصیت کو بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پریاگ راج میں فراق کو ایک شرابی نے ان کے گھر کے باہر پیٹا تھا۔ صبح ہوتے ہی اسے اپنے فعل پر بہت دکھ ہوا۔ وہ فراق کے گھر معافی مانگنے گیا۔ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔
ہال میں بیٹھے فراق نے غصے میں آنے کی بجائے اس کا اور اس کے گھر والوں کا حال دریافت کرنا شروع کردیا۔ انہوں نے بتایا کہ خاندان کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کی بیوی بیمار ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے جو پڑھا لکھا ہے اور ٹائپ کرنا جانتا ہے، لیکن وہ بے روزگار ہے۔ یہ سن کر فراق نے اسے اپنے پاس بٹھایا، چائے پلائی اور پھر اسے اپنے ساتھ ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس الہ آباد کے پاس لے گئے۔ وہاں انہوں نے کہا، جو شخص میرے ساتھ ہے، اس کا بیٹا پڑھا لکھا ہے، ٹائپنگ جانتا ہے، لیکن بے روزگار ہے۔ تم شام تک اسے نوکری دو گے اور میرے بنگلے پر شراب کی بوتل لے کر آؤ گے اور مجھے اطلاع کرو ۔ فراق کا کردار ایسا تھا کہ جو بھی ان کو جانتا تھا وہ ان کا مداح ہو گیا تھا۔
فراق سوچ، قول اور عمل میں ایک تھے:
ڈاکٹر ابھیشیک کہتے ہیں کہ آج کے دور میں فراق بننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا گاندھی بننا۔ ان دونوں کی سوچ، قول اور فعل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ فراق سے پہلے جن لوگوں نے شاعری لکھی وہ رومانیت اور فلسفے کے عروج پر تھے لیکن فراق صاحب نے اسے عام لوگوں تک پہنچایا۔ وہ شاعری میں پانی، جنگل، زمین، خاندان اور معاشرہ بُنتے تھے۔
ان کی تحریر میں بھی ان کی شخصیت نظر آتی ہے، وہ کہا کرتے تھے کیوں مر جاؤں فراق صاحب آج کے دور میں اس لیے اہم ہیں کہ لوگوں کو ان کی شخصیت اور شاعری کو بھی سمجھنا ہوگا۔ جب ان کی زندگی کے ہدایتوں کے ساتھ پڑھا جائے تو ہی ہم فراق کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔
فراق گورکھپوری سیاست میں آئے:
انہوں نے سیاست میں بھی قسمت آزمائی اور مہاراج گنج سے لوک سبھا کا الیکشن لڑا، لیکن انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس شکست پر انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ زیر زبر میں فرق نہیں سمجھتے وہ لوگ کیسے منتخب کریں؟ فرق کرنے میں وقت لگے گا۔ انہوں نے کبھی اپنی شخصیت میں ملاوٹ نہیں کی۔ وہ جوان ہو یا بوڑھے سب کی عزت کرتے تھے۔
وہ نوجوان شاعروں کو اہمیت دیتے تھے: ڈاکٹر شکلا نے ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جہاں شاعری کے لیے اسٹیج مقرر کیا جاتا ہے، وہاں اکثر نئے شاعروں کو پہلے اپنی شاعری سنانے کو کہا جاتا ہے۔ بزرگ نے اپنی شاعری آخری میں سناتے۔ ایسے ہی ایک پروگرام میں جب فراق صاحب اپنی شاعری ختم کرنے والے آخری تھے تو ایک نوجوان شاعر جو کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا تھا بہت مایوس ہوا کیونکہ وہ اپنی شاعری پیش نہ کر سکا۔
اس پر فراق صاحب نے انہیں اسٹیج پر شعر سنانے کا موقع دیا اور یہ بھی کہا کہ جو فراق کے بعد پیدا ہوا وہ فراق کے بعد ہی شعر سنائے گا۔ وہ ان کے سامنے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس میں اونچ نیچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی بہت سی یادیں ہیں جو فراق کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔
رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کون تھے:
رگھوپتی سہائے 'فراق گورکھپوری' گورکھپور ضلع ہیڈکوارٹر سے تقریباً 65 کلومیٹر دور تحصیل بانسگاؤں کے بنورپار گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورکھپور کے گورنمنٹ جوبلی ہائی اسکول سے حاصل کی۔ انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے انگریزی کا امتحان فرسٹ کلاس میں پاس کیا۔ فراق کی شادی کشوری دیوی سے 29 جون 1914 کو ہوئی تھی۔ فراق صاحب کا انتقال 3 مارچ 1982 کو ہوا۔
فراق صاحب کی دو بیٹیاں تھیں:
ان کی دو بیٹیاں پریما اور پربھا تھیں، جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ ان کے گاؤں میں ان کی جائیداد کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے جڑی یادیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ خاندان میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے بھائی ترپت سہائے کے بیٹے شانتنو سہائے لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ وہ کبھی کبھار آتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں لیکن فراق کی میراث کو پہچان دینے کی کوشش ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی۔
گاؤں والے وراثت کو محفوظ کر رہے ہیں:
اپنے ہی گاؤں کے ڈاکٹر چھوٹے لال یادو نے فراق کی یادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کئی کوششیں کیں۔ انہوں نے گاؤں والوں کی مدد سے ایک لائبریری بنوائی۔ اس میں فراق صاحب کی 100 کے قریب کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر چھوٹے لال نے اس کی ترقی کے لیے حکومت کو خطوط لکھے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ 18 اکتوبر 2012 کو ڈاکٹر چھوٹے لال کے مطالبے پر اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعمیرات عامہ کو کمیٹی سنٹر بنانے کا حکم دیا، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا۔
فراق کی وراثت کو بچانے کی ضرورت: یہی نہیں گاؤں میں ایک بڑا ہال، اسٹیج، آرٹ گیلری، ریڈنگ روم، لائبریری، گیسٹ روم، بیت الخلا وغیرہ کی تعمیر کے لیے حکومت کو 61 لاکھ روپے کی تجویز بھیجی گئی، لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورازم رویندر کمار مشرا کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر فراق کے گاؤں کو سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دینے کی پہل کی گئی ہے۔ وہاں سے گرین سگنل ملنے پر ان کے آبائی مقام کو ترقی دینے کے لیے ضرور کام کیا جائے گا۔
کچھ فراق گورکھپوری کے منتخب اشعار۔
جنہیں ہو شک وہ اور خداؤں کی تلاش کریں
ہم انسان کو دنیا کا خدا کہتے ہیں
2. 'خاموش شہر کی چیختی راتیں،
سب چپ ہیں پر کہنے کو ہزاروں باتیں ..!
3. 'دنیا، دنیا عشق کی دنیا
قافلہ ہے یا شیو کی بارش
اپنا دوست بھی ہے پردیس
اپنی خبر بھی دور کی بات
4. یوں مان زند گی ہے چار دن کی
بہت ہوتے ہیں یارو چار دن بھی
جس طرح میں نے خدا کو پایا
ضرورت آدمی کو آدمی کی ہے
5. یہ جگت کی ریت ہے یہ جگت کی ریت ہے
من کے ہارے ہارے ہیں من کے جیتے جی
6 بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ کو جان لیتے ہیں
تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں