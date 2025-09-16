کشمیری علماء وقف ترمیمی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے سے ناخوش
متحدہ مجلس علماء، جموں کشمیر، کے مطابق سپریم کورٹ کا وقف ایکٹ پر عبوری ریلیف بنیادی مسائل کا حل نہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 16, 2025 at 6:01 PM IST
سرینگر: متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر نے سپریم کورٹ کے وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 پر دئے گئے عبوری حکم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’اگرچہ بعض دفعات کو روکا گیا ہے لیکن اس ایکٹ سے جڑے وسیع آئینی اور مذہبی خدشات جوں کے توں برقرار ہیں، جس نے ملت اسلامیہ کو اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے۔‘‘
مجلس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان بیان میں کہا گیا ہے کہ ’’اگرچہ عدالت نے کچھ عبوری راحت فراہم کی ہے جو ایک مثبت اشارہ ہے لیکن یہ اقدامات ناکافی ہیں جن سے بنیادی خدشات دور نہیں ہوئے ہیں۔ ایکٹ کی متعدد دفعات بدستور شدید تشویش کا باعث ہیں۔ ’وقف بہ استعمال‘ کے طویل عرصے سے مسلمہ اصول کا خاتمہ صدیوں پرانی مساجد، زیارت گاہوں، قبرستانوں اور دیگر اداروں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے جو مسلسل عوامی استعمال کے سبب وقف تسلیم کیے جاتے رہے ہیں۔ چاہے ان کے پاس تحریری دستاویز موجود نہ رہے ہوں۔‘‘
جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ’’وقف نامہ (ڈیڈ) کی لازمی شرط تاریخی حقائق کو نظرانداز کرتی ہے کیونکہ اکثر قدیم دستاویزات یا تو مفقود ہو چکی ہیں یا کبھی تیار ہی نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے ایسی قدیم مذہبی جائیدادوں کی حیثیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی طرح سروے کے اختیارات ضلع کلکٹر کو دینا غیرجانبداری کے منافی ہے اور اس سے سرکاری مداخلت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس طرح قانونی پیچیدگیاں اور حکومتی عمل دخل، عوام کے اعتماد اور وقف کی روح کو متاثر کر سکتے ہیں۔‘‘
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ’’مجلس یہ سمجھتی ہے کہ یہ ترمیم دراصل اوقاف کو کمزور کرنے اور انہیں ہتھیانے کی دانستہ کوشش ہے جس کے نتیجے میں ناجائز قابضین کو قانونی جواز مل سکتا ہے جبکہ حقیقی دینی و سماجی ادارے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ یہ اقدامات امتیازی ہیں کیونکہ کسی اور مذہبی برادری کے معاملات میں ایسی مداخلت نہیں کی جاتی۔‘‘
مجلس کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ جلد از جلد اس معاملے کی حتمی سماعت کرے اور مسلمانوں کے آئینی و مذہبی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ کیونکہ موجودہ صورت میں یہ ایکٹ تشویشناک ہے اور پرانے وقف ایکٹ کے تحفظات کو بحال کیا جانا چاہئے۔
مجلس نے مزید کہا کہ وقف محض جائیداد کا معاملہ نہیں بلکہ ایک دینی امانت اور اللہ کی راہ میں خدمت خلق کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کے ان مقدس اوقاف پر ان کا حق انتظام و اختیار کمزور کرنا یا ان کی تاریخی حیثیت کو زائل کرنا ملت کے لیے ناقابل قبول ہے اور آئین میں درج اُن اصولوں کے خلاف ہے جو ہر مذہبی گروہ کو اپنے دینی معاملات خود چلانے کا حق دیتا ہے۔ ’’حکومت کو چاہئے کہ وہ وقف کی حرمت کو پامال کرنے کے بجائے ان مقدس اوقاف کے تحفظ، بقا اور ترقی کے لئے عملی اقدامات کرے تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے دینی و سماجی مفاد میں کام آتے رہیں۔‘‘
واضح رہے کہ متحدہ مجلس علماء جموں وکشمیر کی دینی، ملی، سماجی اور تعلیمی تنظیموں کی ایک بڑی انجمن ہے، جس کی سربراہی میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کر رہے ہیں اور اس میں تقریباً سبھی مکتبہ ہائے فکر سے وابستہ علماء، خطباء و ائمہ کرام نمائندگی کرتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: