طنز و مزاح سے لے کر ماحولیات تک، کشمیر کی ادبی دنیا کا منفرد نام: ظریف احمد ظریف
ظریف احمد ظریف طنز و مزاح، ادبِ اطفال اورماحولیات میں اپنی تحریروں سے کشمیر کے سماجی و ادبی منظرنامے پر دہائیوں سے چھائے ہوئے ہیں۔
October 3, 2025
Updated : October 3, 2025 at 7:13 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): ظریف احمد ظریف وادی کشمیر کے نہ صرف مشہور مزاح نگار اور پختہ گو شاعر ہے، بلکہ سماجی اور ماحولیات کارکن کے طور پر بھی اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ وہ مختلف سماجی اور سیاسی مسائل کو اپنی طنزیہ شاعری کے ذریعے اجاگر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
ظریف احمد ظریف معاشرے میں پھیلی برائیوں، بدعتوں، سماجی کی بے اعتدالیوں اور عصر حاضر میں ماحولیاتی چلینج اور دیگر سیاسی، سماجی اور تاریخی معاملات کو موضوع بنا کر اپنی تحریروں کے ذریعے عام لوگوں کی توجہ مبذول کرانے اور ان کے تئیں فکر پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اطفال ادب کے حوالے سے بھی وہ کام کر رہے ہیں۔
ظرافتی ادب میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اگرچہ طنز و مزاح میں ان کی اپنی ایک الگ پہنچان اور شناخت ہے، تاہم سنجیدگی بھی ان کی تحریروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی شاعری، ادبی زندگی اور کارناموں سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نامہ نگار پرویز الدین نے ظریف احمد ظریف کے کے ساتھ ایک خاص بات چیت کی۔
ادبی تنوع
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’میں نے اپنی تحریروں کو ایک خاص صنف تک محدود نہیں رکھا۔ خیالات اور فکر کو پیش کرنے کے لیے صنف کا انتخاب کرتا ہوں۔ پھر وہ نظم، نثر یا غزل بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ میں کشمیری زبان میں لکھتا ہوں تاکہ جموں وکشمیر خاص کر کشمیر کے عام یا کم پڑے لکھے شخص کو بھی میری بات سمجھ میں آسکے۔‘‘
ان کی اب تک 9 کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ جن میں ایک کتاب کے لیے انہیں ساہتہ اکیڈامی ایواڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ان کی تخلیقات میں ’’تارن گری‘‘ کو بڑی شہرت ملی۔ ان کی کئی تخلیقات کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور ان کی تحریروں کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ ظریف احمد ظریف دل سوز اور درد انگیز انداز میں سوختہ سامانیوں، بدعنوانیوں اور دھاندلیوں، کا طنز و مزاح کی صورت میں پیش کرنے مہارت رکھتے ہیں۔ استحصال اور لوٹ کھسوٹ کو اس نامور شاعر نے ’’تارن گری‘‘ کی اسطلاح میں نظم کی صورت میں بڑے بہترین انداز میں اس طرح پیش کیا کہ ہر سننے اور پڑھنے والے کو یہ اپنی آواز لگتی ہے۔
منظوم کلام کی شروعات
اپنی طنزیہ شاعری کی شروعات کے بارے میں انہوں نے ایک سمینار کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ اس دور کی بات ہے جب ایس پی کالج سرینگر میں مرحوم پروفیسر غلامی نبی فراق کی نگرانی میں یوم اقبال پر ایک سمینار کا اہتمام کیا گیا جس میں وادی کشمیر کے بڑے اور معتبر ادیب اور شعراء حضرات نے شرکت کی۔تاہم شریک نوجوانوں کو ان کے کلام کچھ زیادہ سمجھ نہیں آئے اور سمینار میں بھیٹے نوجوان غیر سنجیدگی کا اظہار کیا۔ ایسے میں پھر فراق صاحب کے اسرار پر میں نے ایک طننریہ کشمیری غزل ’انہار غزل‘ کے عنوان پر اپنا کلام پیش کیا۔ یہ ویتنام جنگ کے دور کی بات ہے جس پر یہ غزل تخلیق کی تھی۔‘‘
ظریف احمد ظریف مزید کہتے ہیں کہ ’’غزل کو سن کر سمینار میں موجود لوگوں خاص نوجوانوں نے اس پر تالیاں بجائی اور وہ بے حد خوش ہوئے۔ نوجوانوں کے اس مزاج کو میں نے اسی وقت بھانپا اور میں یہ سمجھ گیا کہ مجھے کس صنف اور کس زبان میں اپنے نوجوانوں سے بات کرنی چاہے تاکہ ان کو میری بات یا تحریر بہتر طور سمجھ آئے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بات طنز ومزاح کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، جو اب تک برابر جاری ہے۔‘‘
ولادت اور ابتدائی تعلیم
ظریف احمد شاہ المعروف ظریف احمد ظریف کا تعلق شہر خاص سے ہے اور وہ سرینگر کے عالی کدل کتب دین پورہ میں 1943 میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول راجوری کدل میں ہوئی ہے۔ جہاں انہوں نے دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ کشمیر کے نامور مصنف اور استاد ستار احمد شاہد اور پروفیسر رحمان راہی ان کے استاد رہے ہیں اور ان کی رہنمائی میں انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا ہے۔
اسلامیہ ہائی اسکول
ظریف احمد ظریف کہتے ہیں کہ اسلامیہ اسکول میں ان دنوں بائز میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ جس میں مختلف پروگرامز ہوا کرتے ہیں۔ بچے کی صلاحیت کو بھانپتے ہوئے بچے کو اسی میدان میں آگے بڑھنے کی ترغیب اور رہنمائی کی جاتی تھی۔ ’’میری صلاحیت کو پرختے ہوئے استادوں نے لکھنے کی طرف میری توجہ مبذول کرائی اور ابتدائی استاد میرے کشمیر علم و ادب کے مینار پروفیسر رحمان راہی ہی رہے ہیں جن کی رہنمائی میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’اس دور کے والدین ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے تھے لیکن، جس انداز میں وہ بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے تھے وہ کسی بھی صورت ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے نہیں لگتے ہیں۔ اخلاق اور اداب ان کی اولین ترجیحات میں شامل تھیں اور وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ والدین ہونے کا فرض نبھاتے تھے ۔اسی طرح اسکول میں بھی ایسے ہی استاد ہوا کرتے تھے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ’’اس دور کے استاد بڑی ذمہ داری اور خلوص نیت کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتے تھے کیونکہ ان کی یہ بالغ نظری تھی کہ بچوں کی تربیت جتنی بہتر طریقے سے ہوگی اتنے ہی یہ کل کے بہتر شہری بن سکتے ہیں کیونکہ انہیں قوم کے مستقبل پر گہری نظر تھی۔‘‘
ساہتیہ ایوارڈ
ظریف احمد ظریف میدانِ ادب اطفال کے بھی ماہر ہیں۔ انہوں نے بچوں کے ادب پر بھی کام کیا ہے تاکہ نئی نسل میں ادبی شعور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت اور تہذیب و تمدن سے بھی آشنا کیا جا سکے۔ ’’چھوچہ پوت‘‘ نام سے ان کا بچوں پر نظموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے جس پر انہیں ساہتہ اکیڈامی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔
ادب اطفال
انہوں نے ادب اطفال پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ’’بچوں کا ادب لکھنا عام ادب سے ذرا مشکل ہے کیونکہ ان کے ذہن اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے تحریر کرنا پڑتا ہے تاہم میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی کہ کشمیری زبان کے عام الفاظ کو تحریروں میں استعمال میں لایا جائے تاکہ بچوں کو آسانی سے سمجھ آسکے۔‘‘
ایک سوال کے جواب میں ظریف احمد ظریف نے کہا کہ جموں وکشمیر خاص کر کشمیر میں ادب اطفال پر بہت کم کام ہو رہا ہے۔ ان کے لیے بہت کم تحریریں یا کتابیں منظر عام آتی ہے۔ بچوں کو پڑھنے کے لیے یہاں کچھ خاص مواد موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ادب کا شعور تبھی بچوں میں پیدا ہو سکتا ہے اور وہ تبھی اپنی شناخت اور ثقافت کے بارے میں جان سکتے ہیں جب پڑھنے کے لئے انہیں ویسا مواد دستیاب ہو۔
ادب سے پرے
ظریف احمد ظریف سماجی اور ماحولیاتی کارکن کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ انسانی مداخلت سے ماحولیات کی موجودہ خراب صورتحال، پیڑ پودھوں خاص کر چنار کی اہمیت پر یہ نہ صرف اپنے قلم کے ذریعے لوگوں میں فکر پیدا کرتے ہیں بلکہ عملی طور پر میدان میں کارکن کے طور نظر آتے ہیں۔
ماحولیات پر اب تک ان کی کئی تحریریں سامنے آ چکی ہیں، یہی نہیں بلکہ جنگلات کے تحفظ اور پیڑ پودھوں کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر انہوں نے ماضی میں کئی چنار لگائے، جو اس وقت تناور درخت اور سایہ دینے والے بن چکے ہیں۔
چنار درختوں کی شجر کاری
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا کہ ’’اب تک میں نے 42 چنار کشمیر کے مختلف جگہوں پر لگائے ہیں جوکہ آج تک لوگوں کو سایہ دے رہے ہیں۔‘‘ ان کے مطابق ’’میں نے کشمیر میں جس جگہ یا مقام پر چنار لگایا، وہ میں نے اپنی خاص ڈائری میں قلم بند کیا ہے، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں حتی کہ پولیس اسٹیشنز اور پولیس ہیڈکواٹرز میں بھی میں نے کئی برس قبل چنار کے پیڑ لگائے ہیں۔
تاریخ و سیاست
ظریف جموں وکشمیر خاص کشمیر کی تاریخی اور سیاسی معاملات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور انہیں یہاں تاریخی مبصر کے طور پر ایک خاص شناخت حاصل ہے۔ ظریف احمد خود بھی کشمیر کے کئی اہم تاریخی واقعات کے گواہ ہے اور تاریخ مطالعہ سے یہ یہاں کے سیاسی نشیب و فراز اور تاریخی معاملات پر پختہ نظر رکھتے ہیں جبکہ کشمیر کی ثقافت تہذیب و تمدن اور ماضی پر ظریف احمد ظریف کی پختہ نظر ہے۔
