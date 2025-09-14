ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں پراسرار دھماکہ، ایک نوجوان زخمی
اطلاعات کے مطابق اننت ناگ کے کھنڈرو میں ایک پراسرار دھماکہ ہوا جس میں ایک نوجوان زخمی ہوگیا۔
Published : September 14, 2025 at 8:13 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 8:53 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے کھنڈرو میں ایک پراسرار دھماکے میں ایک 24 سالہ نوجوان زخمی ہوگیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ زخمی نوجوان کی شناخت شاہد احمد ولد محمد یوسف ساکنہ اتراسو، اننت ناگ کے طور پر کی گئی ہے۔ دھماکہ کے بعد زخمی نوجوان کو فوری طور پر جی ایم سی اننت ناگ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کا علاج کیا جارہا ہے۔
تازہ اطلاعات کے مطابق جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کھنڈرو علاقے میں اتوار کو فوج کی باڑ کے قریب بارودی سرنگ کی زد میں آکر ایک 15 سالہ نوجوان شدید زخمی ہوگیا۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے بتایا کہ اتوار کو 21 ایف اے ڈی کھنڈرو میں فوج کی باڑ لگانے والے علاقے میں داخل ہونے والا ایک نوجوان بارودی سرنگ کے دھماکے میں شدید زخمی ہو گیا۔
اسے علاج کے لیے فوری طور پر تشویشناک حالت میں جی ایم سی اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ اس کی شناخت شاہد احمد (15) ولد محمد یوسف ساکن لارنو کے طور پر کی گئی ہے۔ دریں اثنا، پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے تفتیش جاری ہے کہ وہ فوج کی باڑ میں کیسے داخل ہوا۔