آفات سے بچاو کا عالمی دن، اسلامک یونیورسٹی میں ورکشاپ منعقد، وسیع تحقیق اور کمیونٹی بیداری کی اہمیت پر زور

آفات سے بچاو کا عالمی دن، اسلامک یونیورسٹی میں ورکشاپ منعقد
آفات سے بچاو کا عالمی دن، اسلامک یونیورسٹی میں ورکشاپ منعقد (Image : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2025 at 10:29 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 10:45 PM IST

ترال، جموں کشمیر: تیرہ اکتوبر کو پوری دنیا میں آفات سے خطرے میں کمی کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ اس حوالے سے وسیع حکمت عملی ترتیب دی جا سکے۔ اس حوالے سے وادی کے معروف تعلیمی ادارے اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں آج دن کی مناسبت سے ایک روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔

ورکشاپ میں بحالی اور تعمیر نو، حکومت ہند کے ممبر ڈاکٹر افروز احمد، ممبر، نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے خطاب میں وسیع تحقیق اور کمیونٹی بیداری کی اہمیت پر زور دیا۔

آفات سے بچاو کا عالمی دن، اسلامک یونیورسٹی میں ورکشاپ منعقد (Video: ETV Bharat)

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نوٹ کیا کہ غیر مستحکم حکمت عملی کی وجہ سے آفات مزید تباہ کن ہو جاتی ہیں۔ اپنے صدارتی خطاب میں، پروفیسر شکیل اے رومشو، وائس چانسلر، نے کمیونٹی کے تمام طبقات میں صلاحیت کی نشوونما کے ذریعہ کشمیر میں آفات سے آگاہ اور لچکدار معاشرے کی تعمیر کے لیے یونیورسٹی کے عزم کا اعادہ کیا۔

اس سال کے عالمی دن برائے آفات کے خطرے میں کمی کے موضوع کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے تباہی کے ردعمل پر خرچ کرنے کے بجائے تیاری اور لچک میں فعال سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، اسلام میں، ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (ایس ڈی ایم اے) کے تعاون سے، ہم اسٹیک ہولڈرز اور اداروں کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں آفات کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔

Last Updated : October 13, 2025 at 10:45 PM IST

