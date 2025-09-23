ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نو پروجیکٹس پر کام جاری، اگلے مالی سال تک مکمل ہونے کی توقع: ڈی سی سرینگر
ضلع ترقیاتی کمشنر سرینگر، اکشے لابرو نے فی الوقت جاری پروجیکٹس، مستقبل کے منصوبوں سمیت نوجوانوں کے لیے خصوصی اسکیموں پر گفتگو کی۔
Published : September 23, 2025 at 4:00 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : ضلع ترقیاتی کمشنر، سرینگر اکشے لابرو کا کہنا ہے کہ سرینگر کے تاریخی مقامات کی شان رفت کو بحال کرنے اور مذہبی مقامات کی تزئین و آرائش کے لئے 9 بڑے پروجیکٹس پر اس وقت کام جاری ہے، جن میں عیدگاہ میں واقع تاریخی عالی مسجد، نوہٹہ میں واقع خانقاہ نقشبند صاحب (رح) اور ویژار ناگ مندر میں جاری تجدید و آرائش کا کام ان پروجیکٹس کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مزید 28 مذہبی اور تاریخی مقامات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جن پر آنے والے وقت میں کام شروع کیا جا رہا ہے۔ ان باتوں کا اظہار ضلع ترقیاتی کمشنر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ ضلع سرینگر میں ایسے کئی مذہبی اور تاریخی اہمیت کے حامل مقامات ہیں جنہیں ایک خاص منصوبے کے دائرے میں لاکر نہ صرف ان کی شان و شوکت بحال کی جا رہی ہے بلکہ انہیں اپنی پرانی ہیئت کے عین مطابق ہی تحفظ فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی کام در دست لئے گئے ہیں جن میں مساجد، خانقاہیں، مندر اور امام بارگاہوں کے علاوہ تاریخی عمارتیں اور باغات بھی شامل ہیں۔
ضلع ترقیاتی کمشنر، سرینگر نے مزید کہا کہ اس وقت 9 پروجیکٹس پر کام شد و مد سے جاری ہے جن میں عالی مسجد، حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند صاحب (رح) کی زیارتگاہ اور ویژارناگ کا قدیم مندر بھی شامل ہیں۔ جہاں اس وقت تزئین و آرائش کا کام عمل میں لایا جا رہا ہے اور امید ہے کہ ان پروجیکٹس کو وقت مقررہ پر اگلے مالی سال میں مکمل کر لیاجائے گا۔
بات چیت کے دوران اکشے لابرو نے کہا کہ ایسے مزید 28 پرانے اور قدیم مقامات اور باغات کی بھی نشاندہی کی گئی ہیں جنہیں بھی تحفظ اسکیم کے تحت تجدید و آرائش کرکے اپنی ہیت میں محفوظ کیا جائے گا۔ ان میں نشاط اور شالیمار جسیے قدیم مغل باغات قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان پروجیکٹس کا تخمینہ اور منصوبہ تیار کر کے اعلیٰ حکام کو بھیج دیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ ایگزیٹو کمیٹی میں ان 28 پروجیکٹ کو منظوری دی جائے گی اور ان پر بھی کام جلد شروع کیا جائے گا۔ ایک تخمینہ کے مطابق ان سبھی پروجیکٹس پر کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں۔
کیپیکس اور سی ڈی ایف فنڈز سے ہو رہے کاموں سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ مذکورہ فیڈز سے بھی اس وقت شہر سرینگر میں کئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جن میں بنڈز کی تعمیر، اسکولوں میں اضافی کلاس رومز اور اسمارٹ کلاسز وغیرہ شامل ہیں۔
پروجیکٹ کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے لابرو نے کہا ’’شہر سرینگر میں ہم نے امسال 500 کام ہاتھ میں لئے ہیں۔ ان میں 70 سے 75 ایسے کام ہیں جن کی الاٹمنٹ ہو چکی ہے اور ان پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ اسی مالی سال میں ان ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا جائے گا۔ اور کشمیر کے موسم سرما کو مد نظر رکھ کر سبھی متعلقہ ایجنسیز کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یہ مذکورہ تعمیری کام سردیوں کے ایام سے قبل پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔
کئی پرانے پروجیکٹس کی حوالگی میں تاخیر اور کئی پر سست رفتاری سے کام اور کئی پروجیکٹس پر بند پڑے کام سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر اگر جائزہ لیا جائے تو اس کے پیچھے الگ الگ وجوہات کار فرما ہیں۔ کئی میں ٹھیکہ دینے کے مسائل اور کئی قانونی چارہ جوئی کے معاملات ہیں۔ تو کہیں پر ایگزیکٹو ایجنسیز نے جی ایف آر پر عملدآمد نہیں کیا، کئی سارے ترقیاتی کاموں کے لئے فنڈز لیپس ہوئے اور کئی پر فنڈز کی کمی درپیش ہیں۔ ڈی سی کے مطابق ’’ان پروجیکٹس کو لے کر ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اپنی سطح پر جن کا ازالہ کر سکتے ہیں وہ ہم کرے گے اور جن پروجیکٹس پر کام دوبارہ شروع کرنے کے لئے اعلی سطح پر حل ممکن ہوگا ان کو ہم وہاں سے حل کروانے کی کوشش کرے گے تاکہ مذکورہ ادھورے کاموں کو لوگوں کی راحت رسانی کے لیے وقف کیا جاسکے۔‘‘
’مشن یوتھ‘ پر بات کرتے ہوئے اکشے لابرو نے کہا کہ ’’مشن یوتھ‘‘ ایک ایسی اسکیم سے جس سے کوئی بھی پڑھا لکھا نوجوان اپنا کوئی بھی کاروبار بہ آسانی اور بنا کسی تاخیر یا طوالت کے شروع کر سکتا ہے۔ ’مشن یوتھ‘ کے تحت اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو لون کی سہولیات بے حد کم شرح سود پر دستیاب ہیں۔ حتی کہ کاغذ تیار کرنے اور ڈی پی آر بنانے کا ذمہ بھی سرکار اپنے ذمے لے رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایل آئی سی اہلیت کی بنیاد پر روزانہ کیسز کو منظوری دیتی ہے۔ ضلع سرینگر کے تقریباً 3000 انٹرپرائیزز ایسے ہیں جو کہ ڈی ایل سی نے منظور کئے گئے ہیں جبکہ 800 ایسے انٹرپرائیزز ہیں جنہیں بینک نے کام شروع کرنے کے لیے لون بھی واگزار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’ہم نوجوانوں کو ہر لحاظ سے تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ اپنے انٹرپرائیز کے نام سے کاروبار شروع کرنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔‘‘
ضلع سرینگر کو منشیات سے پاک بنانے کے حوالہ سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس ضمن میں کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جبکہ نوجوانوں کو منشیات کی لت سے باہر نکالنے کی خاطر ضلع میں قائم ڈرگ ڈی ایڈیکشن کو مزید مضبوط کیا جارہا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر مزید مراکز قائم کرنے ضرورت آن پڑی تو تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھ کر ایسے نئے مراکز قائم کرنے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے اور ضلع انتظامیہ متعلقین کو ہر قسم کا وہ تعاون دینا چاہتی ہے جو کہ سرینگر کو منشیات سے پاک و صاف سرینگر بنانے میں معاون ومدد گار ثابت ہوگا۔
