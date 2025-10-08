لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آکر خاتون ہلاک، پانچ زخمی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آکر خاتون ہلاک، پانچ زخمی
پہاڑی ضلع ڈوڈہ میں ایک گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آگئی جس میں سوار ایک خاتون ہلاک اور دیگر پانچ شدید زخمی ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 8, 2025 at 2:20 PM IST
ڈوڈہ (عامر تانترے) : صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع ڈوڈہ میں بدھ کی صبح ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں ایک خاتون ہلاک اور پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے بھرت - بگلہ کے بسوال علاقے میں اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی اچانک لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی۔
جموں کشمیر پولیس کے مطابق یہ حادثہ صبح 9 بجکر 30 منٹ پر پیش آیا، جب ایک گاڑی زیر رجسٹریشن نمبر JK06C-0825 بھرت بگلہ علاقے سے ڈوڈہ قصبے کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں پہاڑی سے مٹی اور پتھروں کا بھاری تودہ اچانک گاڑی پر آ گرا، جس سے ایک مسافر کی موقع پر موت واقع ہو گئی جبکہ دیگر پانچ شدید زخمی ہو گئے۔
حادثے کی اطلاع موصول ہوتے ہی مقامی شہری اور پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو گورنمنٹ میڈیکل کالج و اسپتال ڈوڈہ منتقل کیا۔ اسپتال حکام نے حادثے میں فوت ہوئی خاتون کی شناخت روزیہ بیگم (32) زوجہ منظور احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ ڈوڈہ پولیس کے مطابق زخمیوں کی حالت تشویش ناک ہے تاہم ان کا علاج و معالجہ جاری ہے۔
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد پہاڑی علاقے کی مٹی کافی نم اور نرم ہو گئی ہے اور جس سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یاد رہے کہ ضلع کا بسوال علاقے میں اکثر و بیشتر لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ادھر، پولیس نے حادثے کی نسبت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔
رواں برس جولائی ماہ میں اسی بھرت - بگلہ علاقے میں ایک دلدوز ٹریفک حادثے میں کم از کم سات افراد ہلاک اور پندرہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ اس سے قبل اپریل میں بھی ضلع میں ایک دلدوز سڑک حادثے میں دو افراد ہلاک اور سات زخمی ہوئے تھے۔ ضلع میں حالیہ برسوں کے دوران سب سے مہلک حادثہ سال 2023میں رونما ہوا جب ایک مسافر بردار بس گہری کھائی میں جا گرنے کے سبب 38افراد ہلاک ہوئے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: