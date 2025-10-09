ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیاں کے اسپتال میں خاتون کی موت، لواحقین نے طبی غفلت کا عائد کیا الزام
کیلر سب ضلع اسپتال میں بچہ کی ولادت کے ایک روز بعد خاتون کی موت ہو گئی جس کے بعد اہل خانہ نے احتجاج کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2025 at 3:11 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں ایک خاتون کی زچگی کے دوران موت کے بعد لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے طبی غفلت کا الزام عائد کیا۔ احتجاجیوں نے متعلقہ ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔
اطلاعات کے مطابق کیلر، چوون علاقے کی خاتون، شازیہ اختر، زوجہ محمد وسیم لون، زچگی کے دو روز بعد سب ڈسٹرکٹ اسپتال (ایس ڈی ایچ) کیلر میں انتقال کر گئیں۔ لواحقین کے مطابق بچے کو جنم دینے کے دوسرے ہی روز شازیہ اختر کو شدید درد کی شکایت ہوئی جس دوران وہ انتقال کر گئیں۔ متوفیہ کے اہلِ خانہ کا الزام ہے کہ شازیہ کی موت ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے باعث ہوئی۔ انہوں نے اسپتال کے احاطے میں شدید احتجاج کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
دوسری جانب، اسپتال انتظامیہ نے ان سبھی الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’خاتون کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔‘‘ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کیلر اسپتال میں بنیادی سہولیات کی شدید کمی ہے، اور یہاں تعینات کئی ڈاکٹرز گزشتہ کئی برسوں سے تعینات ہیں اور تبدیل نہیں کیے گئے، جس کے باعث اسپتال کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔
عوام نے الزام عائد کیا ہے کہ ضلع اسپتال شوپیان اور سب ڈسٹرکٹ اسپتال کیلر میں بعض ڈاکٹرز پندرہ برسوں سے تعینات ہیں، جو کہ لمحہ فکریہ ہے، تاہم لوگوں کے ان الزامات کی فوری طور پر تائید یا تردید نہیں ہو پائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ’’ناقص سہولیات اور عملے کی غفلت کے سبب آئے روز ایسے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔‘‘
احتجاجیوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے متعلقہ عملے کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں احتجاج کے پیش نظر مقامی ایم ایل اے شبیر کلے نے بھی کیلر اسپتال جاکر لواحقین کی ڈھارس بندھائی اور اس افسوسناک واقعے پر گہری تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے بھی واقعے کی تفتیش کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا: ’’اگر اس میں کسی بھی غفلت پائی گئی تو اسے سخت سزا دی جانی چاہئے۔‘‘
