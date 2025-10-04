ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجیہ سبھا الیکشن: بی جے پی مکمل انتخابی میدان میں اترے گی، این سی - کانگریس نشستوں کی تقسیم پر تاحال متفق نہیں
بی جے پی، این سی اور کانگریس نے ابھی تک راجیہ سبھا الیکشن میں اپنے امیدواروں کی فہرست جاری نہیں کی ہے۔
Published : October 4, 2025 at 8:44 PM IST
سرینگر: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جموں و کشمیر کی چاروں راجیہ سبھا نشستوں پر اپنے امیدوار اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد اب توجہ نیشنل کانفرنس (این سی) اور کانگریس کے اتحاد پر مرکوز ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تک دونوں اتحادی جماعتیں نشستوں کی تقسیم پر متفق نہیں ہو سکی ہیں۔
دو سال سے التوا کا شکار یہ ضمنی انتخابات 24 اکتوبر کو منعقد ہوں گے تاکہ ان نشستوں کو پورا کیا جا سکے جو فروری 2021 سے خالی ہیں۔ اُس وقت جموں و کشمیر میں اسمبلی نہ ہونے کے باعث انتخابی کالج دستیاب نہیں تھا۔ 2024 میں یونین ٹیریٹری کی پہلی اسمبلی کے بعد سیاسی جماعتیں ان انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھیں۔
چار نشستوں کو تین مختلف انتخابات کے ذریعے پُر کیا جائے گا کیونکہ یہ نشستیں تین مختلف ادوار سے متعلق ہیں۔ دو اراکین کی مدت 15 فروری 2021 اور دو کی 10 فروری 2021 کو ختم ہوئی تھی۔
بی جے پی ترجمان سنیل سیٹھی کے مطابق؛ ’’ہم نے تمام نشستوں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم تین امیدوار کھڑے کر رہے ہیں۔‘‘
انہوں نے بتایا کہ پارٹی میٹنگ میں امیدواروں کے ناموں پر بات نہیں ہوئی البتہ انتخابی حکمت عملی اور نمائندگی پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں مرکزی وزیر جیتندر سنگھ، پارٹی جنرل سیکریٹری ترن چگھ اور دیگر سینئر رہنما شریک تھے۔
ذرائع کے مطابق بی جے پی کی فہرست میں تین ممکنہ امیدوار جموں سے اور ایک کشمیر سے ہو سکتا ہے۔ نرمل سنگھ اور رویندر رینہ کے نام بطور مضبوط امیدوار زیر غور ہیں، تاہم حتمی اعلان دہلی میں مرکزی قیادت کی منظوری کے بعد ہوگا۔
جموں کشمیر کی 90 رکنی اسمبلی میں بی جے پی کے 28 ارکان کے ساتھ اسے ایک نشست جیتنے کا موقع حاصل ہے، جبکہ نیشنل کانفرنس کو واضح برتری حاصل ہے۔
این سی اور کانگریس سمیت آزاد امیدواروں کے مجموعی طور پر 53 ووٹ ہیں۔ حزب اختلاف میں تین پی ڈی پی ارکان، ایک ایک رکن پیپلز کانفرنس، سی پی آئی (ایم)، عوامی اتحاد پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے ہیں، جبکہ سات آزاد ارکان بھی شامل ہیں۔
بی جے پی کے پاس کوئی واضح اتحادی نہیں ہے تاہم ذرائع کے مطابق بھاجپا چھوٹی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ کم از کم ایک نشست پر اثرانداز ہو سکے۔ ان جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی حمایت نتائج پر خاص اثر نہیں ڈالے گی۔
دوسری جانب نیشنل کانفرنس (این سی) اور کانگریس کے درمیان نشستوں کی تقسیم پر بات چیت تاحال مکمل نہیں ہوئی۔ کانگریس ایک نشست کی خواہش رکھتی ہے جبکہ این سی باقی نشستوں پر امیدوار کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔
این سی کے چیف ترجمان تنویر صادق نے کہا کہ پارٹی تین نشستیں آرام سے جیت لے گی، جبکہ چوتھی نشست پر فیصلہ چھوٹی جماعتوں کے ووٹ دیکھ کر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا: ’’ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر امیدوار کے حق میں ووٹ دیں گے۔‘‘
این سی کے صوبائی صدر شوکت احمد میر نے بتایا کہ پارٹی کی ورکنگ کمیٹی نے ابھی اجلاس نہیں بلایا ہے کیونکہ نامزدگی کے لیے ابھی وقت باقی ہے۔ انہوں نے این سی اور کانگریس کے درمیان بات چیت کی خبروں کو محض قیاس آرائی قرار دیا۔
دوسری جانب دہلی میں موجود ایک سینئر کانگریس رہنما نے تصدیق کی کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ابھی تک کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہوا۔ ان کے مطابق نشستوں پر بات چیت اس وقت متوقع ہے جب کانگریس رہنما راہل گاندھی بیرون ملک سے واپس آئیں گے۔
