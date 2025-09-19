ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں خواتین دستکار دوبارہ قالین بافی کی طرف کیوں ہورہی ہیں متوجہ

جموں وکشمیر کی قالین بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھتی ہے،اب جدید ڈیزائن کو متعارف کروایا جارہا ہےاور خواتین کوتربیت بھی دی جارہی ہے۔

انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کارپٹ ٹیکنالوجی کی جانب سے خواتین کو قلین بافی کی تربیت دی جارہی ہے
انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کارپٹ ٹیکنالوجی کی جانب سے خواتین کو قلین بافی کی تربیت دی جارہی ہے (ETV BHARAT)
سرینگر( پرویز الدین ): انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کارپٹ ٹیکنالوجی (آئی آئی سی ٹی) میں جدید لومز اور نئے ڈیزائن کے قالین بننے کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ خواتین شہر سرینگر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیشہ ور استادوں کی نگرانی میں قالین بننے میں مشغول ان خواتین میں اکثر کم تربیت یافتہ ہیں جبکہ ان میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو کہ پرانے لومز اور ڈیزائن کے قالین بنا چکی ہیں۔

کشمیر میں خواتین دستکار دوبارہ قالین بافی کی طرف کیوں ہورہی ہیں متوجہ



کشمیر میں قالین صنعت کو موجودہ بحرانی صورتحال سے باہر نکالنے اور اسے ایک نئی جلا بخشنے کیلئے دستکاروں کو دوبارہ اس صنعت کی طرف راغب کرنے کے لیے سنٹرل بورڈ کی اسکیم کے تحت ان خواتین کو نہ صرف تربیت فراہم کی جارہی ہیں بلکہ انہیں ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ تین ماہ کے اس تربیتی کورسز کے بعد ان خواتین کو گھر پر ہی یہ کام شروع کرنے کے لیے بنا کسی پیسے کے عوض جدید قسم کے لوم اور قالین بننے کا مواد بھی فراہم کیا جاتا ہے۔

قالین بافی میں نئے ڈیزائن کا متعارف
قالین بافی میں نئے ڈیزائن کا متعارف (ETV BHARAT)



یہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ایسے نئے اور جدید ڈائیزانز میں قالین بننے کی ترییت دی جارہی جن کی اس وقت بازار میں مانگ ہے۔ اگرچہ ہم پرانے ڈیزائن پر کام کرچکی ہیں لیکن اس طرح کے مارڈرن ڈیزائن کے قالینوں پر پہلے بار کام کررہے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ تین ماہ کا یہ تربیتی کورس کم ہے اسے کم ازکم 6 ماہ یا ایک سال کیا جانا چائیے۔

کشمیری قالین کوبین الااقوامی سطح پر شہرت حاصل ہے
کشمیری قالین کوبین الااقوامی سطح پر شہرت حاصل ہے (ETV BHARAT)



کشمیر کی قدیم دستکاریوں میں قالین بافی ایک اہم صنعت کے طور تصور کی جاتی رہی ہے اور کبھی یہ صنعت کشمیر کی اقتصادیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حثیت رکھتی تھی۔اس صنعت سے نہ صرف ہزاروں دستکار منسلک ہے بلکہ وابستہ دیگر افراد بھی اپنی روز روٹی بہتر طور پر کماتے تھے، لیکن چند دہائیوں سے بین الاقوامی بازار کا رجحان تبدیل ہونے اور دیگر وجوہات کے باعث دستکاروں نے قالین صنعت سے کنارہ کشی اختیار کی۔

کشمیر کی قدیم دستکاریوں میں قالین بافی ایک اہم صنعت کے طور تصور کی جاتی ہے
کشمیر کی قدیم دستکاریوں میں قالین بافی ایک اہم صنعت کے طور تصور کی جاتی ہے (ETV BHARAT)



قالین بافی کے استاد نثار احمد کہتے ہیں کہ روایتی ڈیزائنز سے ہٹ کر ہم ان خواتین کو جدید لومز پر دلکش اور پُرکشش ڈائزنز کے قالین بننا سکھاتے ہیں تاکہ قالین صنعت کو نہ صرف پھر سے زندہ کیا جاسکے بلکہ بین الاقوامی بازار میں اس کے وقار کو بھی بحال کیا جائے۔

ایک مربع انچ پر ان گرہوں کی تعداد 25 سے ایک ہزار تک ہو سکتی ہے
ایک مربع انچ پر ان گرہوں کی تعداد 25 سے ایک ہزار تک ہو سکتی ہے (ETV BHARAT)



کیلیگرافی اور دیگر الگ الگ ڈیزائنز سے بنائے جارہے اس طرح کے قالین کمروں میں سجاوٹ کے اعتبار سے کافی پسند کئے جارہے ہیں۔ دیواروں پر لگنے والے قالین کے بعض اس طرح کے ڈائزائنز ملکی اور بیرونی خریداروں کو بھی راغب کررہے ہیں۔ایسے میں کشمیر میں قالین بافی کی احیا کی خاطر اس طرح کی جدت پسندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔

خواتین جدید لومز اور نئے ڈیزائن کے قالین بننے کی تربیت حاصل کر رہی ہیں
خواتین جدید لومز اور نئے ڈیزائن کے قالین بننے کی تربیت حاصل کر رہی ہیں (ETV BHARAT)



آئی آئی سی ٹی کے ڈائریکٹر زبیر احمد کہتے ہیں کہ بین الاقوامی بازار کی نہج کو محسوس کرتے ہوئے عماد کہتے ہیں کہ نئے ڈیزائنز متعارف کرنے سے ہی کشمیری قالین کی مانگ بیرون ممالک میں بڑھ سکتی ہے۔ یورپی اور خلیجی ممالک میں کشمیری قالین ایکسپورٹ کرنے سے نہ صرف ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وابستہ افراد کو بھی روزگار حاصل ہوتا یے۔

قالین بافی چادر، شال یا مسند بنانے سے مختلف ہے
قالین بافی چادر، شال یا مسند بنانے سے مختلف ہے (ETV BHARAT)


تیار شدہ قالین
تیار شدہ قالین (ETV BHARAT)


نبارڈ کی مالی معاونت سے آئی آئی سی ٹی سرینگر نایاب اور پرانے قالینوں کو ڈائیزنز کو ڈیجٹلائز کررہا ہے جو کہ اس وقت کاغذ پر تعلیم کی صورت میں دستیاب ہیں۔ ڈیجٹلائزیش سے ایک تو جہاں پرانے قالین کے ڈیزائن محفوظ رہیں گے۔ وہیں محفوظ پرانے ڈیزانز کو خریدار پسند بنانے کے لیے مستقبل میں ردبدل لاکر نئے سرے سے استعمال میں بھی لایا جاسکتا ہے۔

