کشمیر میں خواتین دستکار دوبارہ قالین بافی کی طرف کیوں ہورہی ہیں متوجہ
جموں وکشمیر کی قالین بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھتی ہے،اب جدید ڈیزائن کو متعارف کروایا جارہا ہےاور خواتین کوتربیت بھی دی جارہی ہے۔
Published : September 19, 2025 at 5:39 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کارپٹ ٹیکنالوجی (آئی آئی سی ٹی) میں جدید لومز اور نئے ڈیزائن کے قالین بننے کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ خواتین شہر سرینگر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیشہ ور استادوں کی نگرانی میں قالین بننے میں مشغول ان خواتین میں اکثر کم تربیت یافتہ ہیں جبکہ ان میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو کہ پرانے لومز اور ڈیزائن کے قالین بنا چکی ہیں۔
کشمیر میں قالین صنعت کو موجودہ بحرانی صورتحال سے باہر نکالنے اور اسے ایک نئی جلا بخشنے کیلئے دستکاروں کو دوبارہ اس صنعت کی طرف راغب کرنے کے لیے سنٹرل بورڈ کی اسکیم کے تحت ان خواتین کو نہ صرف تربیت فراہم کی جارہی ہیں بلکہ انہیں ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ تین ماہ کے اس تربیتی کورسز کے بعد ان خواتین کو گھر پر ہی یہ کام شروع کرنے کے لیے بنا کسی پیسے کے عوض جدید قسم کے لوم اور قالین بننے کا مواد بھی فراہم کیا جاتا ہے۔
یہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ایسے نئے اور جدید ڈائیزانز میں قالین بننے کی ترییت دی جارہی جن کی اس وقت بازار میں مانگ ہے۔ اگرچہ ہم پرانے ڈیزائن پر کام کرچکی ہیں لیکن اس طرح کے مارڈرن ڈیزائن کے قالینوں پر پہلے بار کام کررہے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ تین ماہ کا یہ تربیتی کورس کم ہے اسے کم ازکم 6 ماہ یا ایک سال کیا جانا چائیے۔
کشمیر کی قدیم دستکاریوں میں قالین بافی ایک اہم صنعت کے طور تصور کی جاتی رہی ہے اور کبھی یہ صنعت کشمیر کی اقتصادیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حثیت رکھتی تھی۔اس صنعت سے نہ صرف ہزاروں دستکار منسلک ہے بلکہ وابستہ دیگر افراد بھی اپنی روز روٹی بہتر طور پر کماتے تھے، لیکن چند دہائیوں سے بین الاقوامی بازار کا رجحان تبدیل ہونے اور دیگر وجوہات کے باعث دستکاروں نے قالین صنعت سے کنارہ کشی اختیار کی۔
قالین بافی کے استاد نثار احمد کہتے ہیں کہ روایتی ڈیزائنز سے ہٹ کر ہم ان خواتین کو جدید لومز پر دلکش اور پُرکشش ڈائزنز کے قالین بننا سکھاتے ہیں تاکہ قالین صنعت کو نہ صرف پھر سے زندہ کیا جاسکے بلکہ بین الاقوامی بازار میں اس کے وقار کو بھی بحال کیا جائے۔
کیلیگرافی اور دیگر الگ الگ ڈیزائنز سے بنائے جارہے اس طرح کے قالین کمروں میں سجاوٹ کے اعتبار سے کافی پسند کئے جارہے ہیں۔ دیواروں پر لگنے والے قالین کے بعض اس طرح کے ڈائزائنز ملکی اور بیرونی خریداروں کو بھی راغب کررہے ہیں۔ایسے میں کشمیر میں قالین بافی کی احیا کی خاطر اس طرح کی جدت پسندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔
آئی آئی سی ٹی کے ڈائریکٹر زبیر احمد کہتے ہیں کہ بین الاقوامی بازار کی نہج کو محسوس کرتے ہوئے عماد کہتے ہیں کہ نئے ڈیزائنز متعارف کرنے سے ہی کشمیری قالین کی مانگ بیرون ممالک میں بڑھ سکتی ہے۔ یورپی اور خلیجی ممالک میں کشمیری قالین ایکسپورٹ کرنے سے نہ صرف ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وابستہ افراد کو بھی روزگار حاصل ہوتا یے۔
نبارڈ کی مالی معاونت سے آئی آئی سی ٹی سرینگر نایاب اور پرانے قالینوں کو ڈائیزنز کو ڈیجٹلائز کررہا ہے جو کہ اس وقت کاغذ پر تعلیم کی صورت میں دستیاب ہیں۔ ڈیجٹلائزیش سے ایک تو جہاں پرانے قالین کے ڈیزائن محفوظ رہیں گے۔ وہیں محفوظ پرانے ڈیزانز کو خریدار پسند بنانے کے لیے مستقبل میں ردبدل لاکر نئے سرے سے استعمال میں بھی لایا جاسکتا ہے۔